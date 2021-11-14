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В "Рособоронэкспорте" назвали основных импортеров российского оружия
В "Рособоронэкспорте" назвали основных импортеров российского оружия - РИА Новости, 14.11.2021
В "Рособоронэкспорте" назвали основных импортеров российского оружия
Торговля оружием со странами Ближнего Востока и Северной Африки занимает почти половину объема объема заказов России по линии военно-технического... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T11:10
2021-11-14T11:10
2021-11-14T11:15
безопасность
рособоронэкспорт
ближний восток
александр михеев
северная африка
россия
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ДУБАЙ (ОАЭ), 14 ноя - РИА Новости. Торговля оружием со странами Ближнего Востока и Северной Африки занимает почти половину объема объема заказов России по линии военно-технического сотрудничества, это более 52 миллиардов долларов, предпосылок к серьезному изменению этого показателя сегодня нет, сообщил журналистам генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев."Традиционно портфель заказов по странам Ближнего Востока и Северной Африки составляет около половины объема общего портфеля заказов Рособоронэкспорта, превышающего 52 миллиарда долларов", - сказал Михеев в первый день работы выставки Dubai Airshow 2021 в Объединенных Арабских Эмиратах.Он подчеркнул, что предпосылок к серьезному изменению баланса этого показателя сегодня нет.
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РИА Новости
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безопасность, рособоронэкспорт, ближний восток, александр михеев, северная африка, россия
11:10 14.11.2021 (обновлено: 11:15 14.11.2021)
В "Рособоронэкспорте" назвали основных импортеров российского оружия
Гендиректор "Рособоронэкспорта" Михеев назвал основных импортеров российского оружия