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Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризис
Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризис - РИА Новости, 14.11.2021
Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризис
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что провел переговоры с главами МИД Польши и Литвы - Збигневым Рау и Габриэлюсом Ландсбергисом - по ситуации... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T02:01
2021-11-14T02:01
в мире
литва
белоруссия
польша
жозеп боррель
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что провел переговоры с главами МИД Польши и Литвы - Збигневым Рау и Габриэлюсом Ландсбергисом - по ситуации на польско-белорусской границе.Глава дипломатии ЕС добавил, что дальнейшие шаги по ситуации на польско-белорусской границе будут обсуждаться в понедельник на совете министров иностранных дел.В понедельник многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию
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в мире, литва, белоруссия, польша, жозеп боррель, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
02:01 14.11.2021
 
Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризис

Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили ситуацию на польско-белорусской границе

© REUTERS / DWOT/Irek DorozanskiПольские военные на границе Польши и Белоруссии
Польские военные на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© REUTERS / DWOT/Irek Dorozanski
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что провел переговоры с главами МИД Польши и Литвы - Збигневым Рау и Габриэлюсом Ландсбергисом - по ситуации на польско-белорусской границе.
"Сегодня вечером поговорил со Збигневым Рау и Габриэлюсом Ландсбергисом о неприемлемой инструментализации людей режимом Лукашенко на границах ЕС", - заявил Боррель в Twitter.
Глава дипломатии ЕС добавил, что дальнейшие шаги по ситуации на польско-белорусской границе будут обсуждаться в понедельник на совете министров иностранных дел.
В понедельник многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию
Белорусские военнослужащие рядом с лагерем нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
Вчера, 14:21В мире
В Минске заявили, что готовы обсуждать с Европой миграционный кризис
 
В миреЛитваБелоруссияПольшаЖозеп БоррельСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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