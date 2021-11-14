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Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризис

Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризис - РИА Новости, 14.11.2021

Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризис

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что провел переговоры с главами МИД Польши и Литвы - Збигневым Рау и Габриэлюсом Ландсбергисом - по ситуации... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T02:01

2021-11-14T02:01

2021-11-14T02:01

в мире

литва

белоруссия

польша

жозеп боррель

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что провел переговоры с главами МИД Польши и Литвы - Збигневым Рау и Габриэлюсом Ландсбергисом - по ситуации на польско-белорусской границе.Глава дипломатии ЕС добавил, что дальнейшие шаги по ситуации на польско-белорусской границе будут обсуждаться в понедельник на совете министров иностранных дел.В понедельник многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию

https://radiosputnik.ria.ru/20211113/dialog-1758908439.html

литва

белоруссия

польша

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в мире, литва, белоруссия, польша, жозеп боррель, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии