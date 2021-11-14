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Сексуальный, инвалид, солнечный ребенок. Кого обижают нетолерантные слова
Сексуальный, инвалид, солнечный ребенок. Кого обижают нетолерантные слова - РИА Новости, 14.11.2021
Сексуальный, инвалид, солнечный ребенок. Кого обижают нетолерантные слова
Толерантная лексика стремится создать язык для инклюзивного общества, где уважают всех людей, независимо от их здоровья, сексуальных предпочтений, гендера, цвета кожи и их прошлого. Но она сложна для разговорной речи и не всегда однозначно воспринимается даже среди самих правозащитников. Как говорить так, чтобы никого не обидеть (включая себя)?
2021-11-14T12:00
2021-11-14T12:00
2021-11-14T12:03
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Сексуальный, инвалид, солнечный ребенок. Кого обижают нетолерантные слова
Толерантная лексика стремится создать язык для инклюзивного общества, где уважают всех людей, независимо от их здоровья, сексуальных предпочтений, гендера, цвета кожи и их прошлого. Но она сложна для разговорной речи и не всегда однозначно воспринимается даже среди самих правозащитников. Как говорить так, чтобы никого не обидеть (включая себя)?
audio/mpeg
Сексуальный, инвалид, солнечный ребенок. Кого обижают нетолерантные слова
Толерантная лексика стремится создать язык для инклюзивного общества, где уважают всех людей, независимо от их здоровья, сексуальных предпочтений, гендера, цвета кожи и их прошлого. Но она сложна для разговорной речи и не всегда однозначно воспринимается даже среди самих правозащитников. Как говорить так, чтобы никого не обидеть (включая себя)?
audio/mpeg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, история, лгбт-сообщество, подкаст, аудио
12:00 14.11.2021 (обновлено: 12:03 14.11.2021)
Сексуальный, инвалид, солнечный ребенок. Кого обижают нетолерантные слова
Толерантная лексика стремится создать язык для инклюзивного общества, где уважают всех людей, независимо от их здоровья, сексуальных предпочтений, гендера, цвета кожи и их прошлого. Но она сложна для разговорной речи и не всегда однозначно воспринимается даже среди самих правозащитников. Как говорить так, чтобы никого не обидеть (включая себя)?