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Сексуальный, инвалид, солнечный ребенок. Кого обижают нетолерантные слова

Сексуальный, инвалид, солнечный ребенок. Кого обижают нетолерантные слова - РИА Новости, 14.11.2021

Сексуальный, инвалид, солнечный ребенок. Кого обижают нетолерантные слова

Толерантная лексика стремится создать язык для инклюзивного общества, где уважают всех людей, независимо от их здоровья, сексуальных предпочтений, гендера, цвета кожи и их прошлого. Но она сложна для разговорной речи и не всегда однозначно воспринимается даже среди самих правозащитников. Как говорить так, чтобы никого не обидеть (включая себя)?

2021-11-14T12:00

2021-11-14T12:00

2021-11-14T12:03

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Сексуальный, инвалид, солнечный ребенок. Кого обижают нетолерантные слова Толерантная лексика стремится создать язык для инклюзивного общества, где уважают всех людей, независимо от их здоровья, сексуальных предпочтений, гендера, цвета кожи и их прошлого. Но она сложна для разговорной речи и не всегда однозначно воспринимается даже среди самих правозащитников. Как говорить так, чтобы никого не обидеть (включая себя)? audio/mpeg

Сексуальный, инвалид, солнечный ребенок. Кого обижают нетолерантные слова Толерантная лексика стремится создать язык для инклюзивного общества, где уважают всех людей, независимо от их здоровья, сексуальных предпочтений, гендера, цвета кожи и их прошлого. Но она сложна для разговорной речи и не всегда однозначно воспринимается даже среди самих правозащитников. Как говорить так, чтобы никого не обидеть (включая себя)? audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, история, лгбт-сообщество, подкаст, аудио