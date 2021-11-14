https://ria.ru/20211114/nazvaniya-1759011830.html

На Украине предложили изменить 20 русскоязычных названий населенных пунктов

На Украине предложили изменить 20 русскоязычных названий населенных пунктов - РИА Новости, 14.11.2021

На Украине предложили изменить 20 русскоязычных названий населенных пунктов

Около 20 названий населенных пунктов на Украине не соответствуют нормам украинского языка, заявил уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T17:56

2021-11-14T17:56

2021-11-14T17:56

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_eff805eb6ca5422fb05a36af24dfac21.jpg

КИЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Около 20 названий населенных пунктов на Украине не соответствуют нормам украинского языка, заявил уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь.Ранее Креминь сообщал, что к нему поступают жалобы от украинцев на названия городов и населенных пунктов, которые носят русскоязычный характер, обратился к местным властям с просьбой привести такие названия в соответствие со стандартами украинского правописания."Мы насчитали около 20 таких названий, которые не соответствуют нормам украинского языка. Но, скажем, есть названия улиц, названия площадей, скверов", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".Он заявил, что не требует переименовать, а "предложил общественности обратить внимание" на этот аспект.С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

https://ria.ru/20211001/pereimenovanie-1752726854.html

https://ria.ru/20210908/nazvanie-1749097910.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина