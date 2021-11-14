https://ria.ru/20211114/moskva-1758971747.html

В Москве благоустроят квартал между Тверской и Большой Никитской улицами

В Москве благоустроят квартал между Тверской и Большой Никитской улицами - РИА Новости, 14.11.2021

В Москве благоустроят квартал между Тверской и Большой Никитской улицами

Квартал между Тверской и Большой Никитской улицами в центре Москвы благоустроят к 2022 году, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T09:28

2021-11-14T09:28

2021-11-14T09:28

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Квартал между Тверской и Большой Никитской улицами в центре Москвы благоустроят к 2022 году, сообщается на сайте мэра столицы."В 2022 году мы планируем завершить благоустройство большого квартала между Тверской и Большой Никитской", - говорится в сообщении. Работы будут проводиться в Леонтьевском, Брюсовом, Большом и Малом Гнездниковских переулках, а также в Шведском тупике.В рамках проекта планируется высадить кустарники и зеленый газон, установить больше фонарей и расширить тротуары. Будут организованы карманы для стоянки машин, а для каждого переулка будет разработан собственный рисунок гранитного мощения."В ходе диалога с жителями были выработаны предложения по благоустройству прилегающих дворов. Например, в дворе-колодце на Большом Гнездниковском переулке, дом 10, будет высажен небольшой сад и установлено современное оборудование на детской и спортивной площадках", - отмечается в документе.Власти города обращают внимание, что свое мнение о проекте жители могут высказать на портале "Активный гражданин".

https://realty.ria.ru/20211112/arbat-1758689351.html

https://realty.ria.ru/20211108/blagoustroystvo-1758002076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, городское хозяйство москвы