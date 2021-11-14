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В Москве благоустроят квартал между Тверской и Большой Никитской улицами
В Москве благоустроят квартал между Тверской и Большой Никитской улицами - РИА Новости, 14.11.2021
В Москве благоустроят квартал между Тверской и Большой Никитской улицами
Квартал между Тверской и Большой Никитской улицами в центре Москвы благоустроят к 2022 году, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T09:28
2021-11-14T09:28
2021-11-14T09:28
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Квартал между Тверской и Большой Никитской улицами в центре Москвы благоустроят к 2022 году, сообщается на сайте мэра столицы."В 2022 году мы планируем завершить благоустройство большого квартала между Тверской и Большой Никитской", - говорится в сообщении. Работы будут проводиться в Леонтьевском, Брюсовом, Большом и Малом Гнездниковских переулках, а также в Шведском тупике.В рамках проекта планируется высадить кустарники и зеленый газон, установить больше фонарей и расширить тротуары. Будут организованы карманы для стоянки машин, а для каждого переулка будет разработан собственный рисунок гранитного мощения."В ходе диалога с жителями были выработаны предложения по благоустройству прилегающих дворов. Например, в дворе-колодце на Большом Гнездниковском переулке, дом 10, будет высажен небольшой сад и установлено современное оборудование на детской и спортивной площадках", - отмечается в документе.Власти города обращают внимание, что свое мнение о проекте жители могут высказать на портале "Активный гражданин".
https://realty.ria.ru/20211112/arbat-1758689351.html
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общество, москва, городское хозяйство москвы
В Москве благоустроят квартал между Тверской и Большой Никитской улицами
Квартал между Тверской и Большой Никитской улицами в Москве благоустроят к 2022 году
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости.
Квартал между Тверской и Большой Никитской улицами в центре Москвы
благоустроят к 2022 году, сообщается на сайте мэра столицы.
"В 2022 году мы планируем завершить благоустройство большого квартала между Тверской и Большой Никитской", - говорится в сообщении. Работы будут проводиться в Леонтьевском, Брюсовом, Большом и Малом Гнездниковских переулках, а также в Шведском тупике.
В рамках проекта планируется высадить кустарники и зеленый газон, установить больше фонарей и расширить тротуары. Будут организованы карманы для стоянки машин, а для каждого переулка будет разработан собственный рисунок гранитного мощения.
"В ходе диалога с жителями были выработаны предложения по благоустройству прилегающих дворов. Например, в дворе-колодце на Большом Гнездниковском переулке, дом 10, будет высажен небольшой сад и установлено современное оборудование на детской и спортивной площадках", - отмечается в документе.
Власти города обращают внимание, что свое мнение о проекте жители могут высказать на портале "Активный гражданин".