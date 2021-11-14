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В Совфеде ответили на обвинения в адрес России из-за кризиса с мигрантами
В Совфеде ответили на обвинения в адрес России из-за кризиса с мигрантами - РИА Новости, 14.11.2021
В Совфеде ответили на обвинения в адрес России из-за кризиса с мигрантами
Обвинения Великобритании в адрес России из-за ситуации на белорусско-польской границе поражают масштабом своего цинизма, заявил первый замглавы международного... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T21:00
2021-11-14T21:00
2021-11-14T21:00
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Обвинения Великобритании в адрес России из-за ситуации на белорусско-польской границе поражают масштабом своего цинизма, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс ранее заявила, что Россия несёт ответственность за миграционный кризис на белорусско-польской границе. По ее мнению, Москва должна оказать давление на Минск."Глава МИД Великобритании прямо обвинила Россию в ситуации с беженцами из Ирака на белорусско-польской границе. Масштаб политического и нравственного цинизма британских политиков поражает. Или они думают, мир забыл как Вашингтон и Лондон по сути обманули всех, обвинив Ирак во главе с Саддамом Хусейном в создании и накоплении химического оружия?" - написал Джабаров в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что войска США, Великобритании, Польши вторглись в 2003 году в Ирак, уничтожали мирных жителей, разрушали их дома, ограбили недра."Правда, никакого химического или бактериологического оружия в Ираке так и не нашли. Не британский ли лидер Тони Блэр в 2003 году вдохновенно лгал своему парламенту о якобы имеющихся у Хусейна огромных запасах химического оружия? Или британцы уже этого не помнят? Зато весь цивилизованный мир помнит и не забудет", - заключил политик.
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в мире, сша, ирак, саддам хусейн, тони блэр, владимир джабаров, telegram (приложение), россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
В Совфеде ответили на обвинения в адрес России из-за кризиса с мигрантами
Сенатор Джабаров: обвинения в адрес России из-за кризиса с беженцами — политический цинизм