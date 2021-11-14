https://ria.ru/20211114/migranty-1758996721.html

При попытке добраться до Канарских островов погибли восемь нелегалов

При попытке добраться до Канарских островов погибли восемь нелегалов - РИА Новости, 14.11.2021

При попытке добраться до Канарских островов погибли восемь нелегалов

По меньшей мере восемь нелегальных мигрантов погибли при попытке добраться до Канарских островов, сообщают местные экстренные службы. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T15:16

2021-11-14T15:16

2021-11-14T15:16

в мире

канарские острова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581002844_0:118:2924:1763_1920x0_80_0_0_e23ba6bbd48bd339f807a5619e8d5d2f.jpg

МАДРИД, 14 ноя - РИА Новости. По меньшей мере восемь нелегальных мигрантов погибли при попытке добраться до Канарских островов, сообщают местные экстренные службы.Как сообщается, спасатели перехватили лодку с 62 мигрантами в 65 километрах к югу от острова Гран-Канария, судно, по всей видимости, дрейфовало около недели. "Из них восемь человек скончались", - говорится в сообщении служб в Twitter.Еще 12 человек получили медицинскую помощь.

https://ria.ru/20200728/1575051098.html

канарские острова

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, канарские острова