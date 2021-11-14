https://ria.ru/20211114/migranty-1758996721.html
При попытке добраться до Канарских островов погибли восемь нелегалов
При попытке добраться до Канарских островов погибли восемь нелегалов - РИА Новости, 14.11.2021
При попытке добраться до Канарских островов погибли восемь нелегалов
По меньшей мере восемь нелегальных мигрантов погибли при попытке добраться до Канарских островов, сообщают местные экстренные службы. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T15:16
2021-11-14T15:16
2021-11-14T15:16
в мире
канарские острова
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МАДРИД, 14 ноя - РИА Новости. По меньшей мере восемь нелегальных мигрантов погибли при попытке добраться до Канарских островов, сообщают местные экстренные службы.Как сообщается, спасатели перехватили лодку с 62 мигрантами в 65 километрах к югу от острова Гран-Канария, судно, по всей видимости, дрейфовало около недели. "Из них восемь человек скончались", - говорится в сообщении служб в Twitter.Еще 12 человек получили медицинскую помощь.
https://ria.ru/20200728/1575051098.html
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в мире, канарские острова
При попытке добраться до Канарских островов погибли восемь нелегалов
При попытке добраться до Канарских островов на дрейфующем судне погибли восемь нелегалов