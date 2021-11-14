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https://ria.ru/20211114/migranty-1758975130.html
Британского министра, обвинившую Путина в кризисе, поставили на место
Британцы призвали прекратить "поток детских угроз" в адрес России - РИА Новости, 14.11.2021
Британского министра, обвинившую Путина в кризисе, поставили на место
Читатели британского таблоида Daily Express прокомментировали заявление главы МИД Элизабет Трасс о том, что Россия ответственна за миграционный кризис на... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T10:22
2021-11-14T10:23
в мире
литва
белоруссия
москва
великобритания
дмитрий песков
александр лукашенко
мвд великобритании
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Читатели британского таблоида Daily Express прокомментировали заявление главы МИД Элизабет Трасс о том, что Россия ответственна за миграционный кризис на белорусско-польской границе. Многие сочли министра некомпетентной в вопросах внешней политики и призвали Лондон переключиться на собственные проблемы."Эта вечная кампания нашего правительства против России меня жутко утомила. Сядьте с ними и поговорите. Прекратите этот поток детских угроз и обвинений — внешнюю политику так не ведут", — считает пользователь с ником ThornInTheSide."Займитесь контролем наших границ, леди, прежде чем критиковать других!" — подчеркнул unfair."У нас хватает смелости говорить России, что делать, когда наша страна не может справиться с собственным кризисом? Патель (Прити Сушиль Патель, глава МВД Великобритании — Прим. ред.) сидит и ничего не делает в течение двух лет, повторяя свою мантру про "неприемлемость" в тот момент, когда мигранты толпами едут к нам. Мы не можем даже получить медицинскую помощь, иностранцы совершают все больше преступлений, а нам сокращают доходы, чтобы было, чем им заплатить", — посетовал Oh Sure."Она совершенно некомпетентна. Услада для глаз для Бориса (Борис Джонсон, премьер министр Великобритании. — Прим. ред.). Ей придется найти на него компромат, чтобы сохранить работу", — отметил thedigger."Будем надеяться, что она не станет нашим следующим премьер-министром", — подытожили читатели.Ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс призвала Россию "оказать давление" на власти Белоруссии, чтобы покончить с миграционным кризисом на границе с Польшей. При этом она заявила, что Москва несет за это "четкую ответственность". Кроме того, министр пообещала оказать "поддержку союзникам в этом регионе".В начале недели многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты, в свою очередь, пытались преодолеть заграждения.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами заявил, что Москва не имеет отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши, а заявления о ее причастности эфемерны.
https://ria.ru/20211113/voennye-1758916728.html
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в мире, литва, белоруссия, москва, великобритания, дмитрий песков, александр лукашенко, мвд великобритании, борис джонсон, россия
10:22 14.11.2021 (обновлено: 10:23 14.11.2021)
 
Британцы призвали прекратить "поток детских угроз" в адрес России

Британские читатели осудили главу МИД Трасс, обвинившую Россию в миграционном кризисе

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/TwitterПольские военные на границе Польши и Белоруссии
Польские военные на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Читатели британского таблоида Daily Express прокомментировали заявление главы МИД Элизабет Трасс о том, что Россия ответственна за миграционный кризис на белорусско-польской границе. Многие сочли министра некомпетентной в вопросах внешней политики и призвали Лондон переключиться на собственные проблемы.
"Эта вечная кампания нашего правительства против России меня жутко утомила. Сядьте с ними и поговорите. Прекратите этот поток детских угроз и обвинений — внешнюю политику так не ведут", — считает пользователь с ником ThornInTheSide.
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"Займитесь контролем наших границ, леди, прежде чем критиковать других!" — подчеркнул unfair.
"У нас хватает смелости говорить России, что делать, когда наша страна не может справиться с собственным кризисом? Патель (Прити Сушиль Патель, глава МВД Великобритании — Прим. ред.) сидит и ничего не делает в течение двух лет, повторяя свою мантру про "неприемлемость" в тот момент, когда мигранты толпами едут к нам. Мы не можем даже получить медицинскую помощь, иностранцы совершают все больше преступлений, а нам сокращают доходы, чтобы было, чем им заплатить", — посетовал Oh Sure.
"Она совершенно некомпетентна. Услада для глаз для Бориса (Борис Джонсон, премьер министр Великобритании. — Прим. ред.). Ей придется найти на него компромат, чтобы сохранить работу", — отметил thedigger.
"Будем надеяться, что она не станет нашим следующим премьер-министром", — подытожили читатели.
Беженец держит в руках теплые вещи в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
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Ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс призвала Россию "оказать давление" на власти Белоруссии, чтобы покончить с миграционным кризисом на границе с Польшей. При этом она заявила, что Москва несет за это "четкую ответственность". Кроме того, министр пообещала оказать "поддержку союзникам в этом регионе".
В начале недели многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты, в свою очередь, пытались преодолеть заграждения.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами заявил, что Москва не имеет отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши, а заявления о ее причастности эфемерны.
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