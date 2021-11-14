https://ria.ru/20211114/migranty-1758975130.html

Британского министра, обвинившую Путина в кризисе, поставили на место

Британцы призвали прекратить "поток детских угроз" в адрес России - РИА Новости, 14.11.2021

Британского министра, обвинившую Путина в кризисе, поставили на место

Читатели британского таблоида Daily Express прокомментировали заявление главы МИД Элизабет Трасс о том, что Россия ответственна за миграционный кризис на... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T10:22

2021-11-14T10:22

2021-11-14T10:23

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Читатели британского таблоида Daily Express прокомментировали заявление главы МИД Элизабет Трасс о том, что Россия ответственна за миграционный кризис на белорусско-польской границе. Многие сочли министра некомпетентной в вопросах внешней политики и призвали Лондон переключиться на собственные проблемы."Эта вечная кампания нашего правительства против России меня жутко утомила. Сядьте с ними и поговорите. Прекратите этот поток детских угроз и обвинений — внешнюю политику так не ведут", — считает пользователь с ником ThornInTheSide."Займитесь контролем наших границ, леди, прежде чем критиковать других!" — подчеркнул unfair."У нас хватает смелости говорить России, что делать, когда наша страна не может справиться с собственным кризисом? Патель (Прити Сушиль Патель, глава МВД Великобритании — Прим. ред.) сидит и ничего не делает в течение двух лет, повторяя свою мантру про "неприемлемость" в тот момент, когда мигранты толпами едут к нам. Мы не можем даже получить медицинскую помощь, иностранцы совершают все больше преступлений, а нам сокращают доходы, чтобы было, чем им заплатить", — посетовал Oh Sure."Она совершенно некомпетентна. Услада для глаз для Бориса (Борис Джонсон, премьер министр Великобритании. — Прим. ред.). Ей придется найти на него компромат, чтобы сохранить работу", — отметил thedigger."Будем надеяться, что она не станет нашим следующим премьер-министром", — подытожили читатели.Ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс призвала Россию "оказать давление" на власти Белоруссии, чтобы покончить с миграционным кризисом на границе с Польшей. При этом она заявила, что Москва несет за это "четкую ответственность". Кроме того, министр пообещала оказать "поддержку союзникам в этом регионе".В начале недели многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты, в свою очередь, пытались преодолеть заграждения.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами заявил, что Москва не имеет отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши, а заявления о ее причастности эфемерны.

https://ria.ru/20211113/voennye-1758916728.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211113/bezhenets-1758936858.html

https://ria.ru/20211113/migranty-1758938188.html

литва

белоруссия

москва

великобритания

россия

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в мире, литва, белоруссия, москва, великобритания, дмитрий песков, александр лукашенко, мвд великобритании, борис джонсон, россия