https://ria.ru/20211114/makarony-1758961511.html

Вы неправильно готовите макароны - что не так

Названы "извечные" ошибки при приготовлении макарон - РИА Новости, 14.11.2021

Вы неправильно готовите макароны - что не так

Французские эксперты, кулинар Тифен Кампе и директор Национального научно-исследовательского агрономического института Эрве Тис, рассказали в беседе с газетой... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T01:47

2021-11-14T01:47

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Французские эксперты, кулинар Тифен Кампе и директор Национального научно-исследовательского агрономического института Эрве Тис, рассказали в беседе с газетой Le Figaro о наиболее распространенных ошибках при приготовлении макарон.Как отмечается в статье, думать, что макароны готовить проще простого, совершенно не верно. Первая и самая распространенная ошибка в этом деле заключается в добавлении оливкового масла. Этот продукт не смешивается с водой и поднимается на поверхность, поэтому добавлять его нет никакого смысла.Вторая из названных ошибок - использование слишком маленькой кастрюли. "Секрет простой: все зависит от размера посуды. Макароны нужно варить в большом количестве воды: более полутора литров на 100 грамм макаронных изделий", — отметила Кампе.Еще одна ошибка заключается в недостаточном помешивании макарон как в начале, так и во время приготовления. При этом эксперты указали, что мешать макароны постоянно не стоит, это нужно делать время от времени.Другая "грубая" ошибка — не ждать закипания воды. "Вы должны дождаться, пока вода полностью закипит, прежде чем погрузить в нее макароны. Так вы сможете четко соблюсти время приготовления. В противном случае будет трудно понять, когда макароны готовы", — объяснила Кампе.Помимо этого, не следует солить макароны в последний момент. По словам Кампе, лучше добавлять соль, когда только ставите кастрюлю на огонь. "Так она однородно растворится сначала в горячей воде, а затем в макаронных изделиях", - указала она.Кроме того, не следует сливать воду после приготовления. Как считает Тис, готовить макароны следует в кипящей воде, при этом ее не надо использовать ее повторно.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211020/kantserogen-1755312295.html

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