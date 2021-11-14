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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211114/koronavirus-1759023326.html
На Кубани зафиксировали небывалый скачок по приросту заболевших COVID-19
На Кубани зафиксировали небывалый скачок по приросту заболевших COVID-19 - РИА Новости, 14.11.2021
На Кубани зафиксировали небывалый скачок по приросту заболевших COVID-19
Кубань второй день подряд фиксирует ранее небывалый скачок по суточному приросту заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб региона. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T19:53
2021-11-14T19:53
распространение коронавируса
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КРАСНОДАР, 14 ноя – РИА Новости. Кубань второй день подряд фиксирует ранее небывалый скачок по суточному приросту заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб региона.Согласно данным оперштаба, взрывной рост ежесуточно выявляемых инфицированных COVID-19 с сотни до 260 заболевших произошел летом, с начала осени наметился некоторый спад, после чего с начала октября кривая на графике снова поползла вверх. В первых числах ноября ежесуточный прирост превысил планку в 300 человек.В четверг власти ввели обязательную вакцинацию от коронавируса жителей Кубани в возрасте 60 лет и старше, страдающих хроническими заболеваниями, а также работников организаций соцобслуживания и многофункциональных центров, в пятницу, когда суточный показатель заболевших достиг 350 человек, они продлили ранее установленные ограничения. В субботу в крае был зафиксирован резкий скачок заболевших за сутки – с 350 до 420. В воскресенье в регионе был установлен новый антирекорд."На Кубани за сутки выявили 494 случая коронавируса", - сообщил оперштаб в воскресенье.По данным регионального минздрава, всего на Кубани с начала пандемии инфицирован 86 171 человек, 8025 пациентов спасти не удалось, за минувшие сутки умерли 49 человек.В настоящее время на территории края посещение объектов общественного питания совершеннолетними допускается только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. Аналогичные требования будут предъявляться на курортах (Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск, а также ряд поселений Туапсинского района) к совершеннолетним посетителям торгово-развлекательных центров и комплексов (ТРК и ТРЦ), многофункциональных ТРК и ТРЦ.Заселиться в отель можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19. Однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие - только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании. Установлен запрет на проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий в регионе. Исключения сделаны лишь для профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта среди профессиональных спортивных лиг, которые можно проводить без участия зрителей, а также для мероприятий, согласованных с главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителями.
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общество, анапа, горячий ключ, здоровье - общество, россия
19:53 14.11.2021
 
На Кубани зафиксировали небывалый скачок по приросту заболевших COVID-19

На Кубани второй день подряд фиксируют небывалый скачок по приросту заболевших COVID-19

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Краснодарской краевой больнице
Медицинские работники и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Краснодарской краевой больнице - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 14 ноя – РИА Новости. Кубань второй день подряд фиксирует ранее небывалый скачок по суточному приросту заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб региона.
Согласно данным оперштаба, взрывной рост ежесуточно выявляемых инфицированных COVID-19 с сотни до 260 заболевших произошел летом, с начала осени наметился некоторый спад, после чего с начала октября кривая на графике снова поползла вверх. В первых числах ноября ежесуточный прирост превысил планку в 300 человек.
В четверг власти ввели обязательную вакцинацию от коронавируса жителей Кубани в возрасте 60 лет и старше, страдающих хроническими заболеваниями, а также работников организаций соцобслуживания и многофункциональных центров, в пятницу, когда суточный показатель заболевших достиг 350 человек, они продлили ранее установленные ограничения. В субботу в крае был зафиксирован резкий скачок заболевших за сутки – с 350 до 420. В воскресенье в регионе был установлен новый антирекорд.
"На Кубани за сутки выявили 494 случая коронавируса", - сообщил оперштаб в воскресенье.
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По данным регионального минздрава, всего на Кубани с начала пандемии инфицирован 86 171 человек, 8025 пациентов спасти не удалось, за минувшие сутки умерли 49 человек.
В настоящее время на территории края посещение объектов общественного питания совершеннолетними допускается только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. Аналогичные требования будут предъявляться на курортах (Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск, а также ряд поселений Туапсинского района) к совершеннолетним посетителям торгово-развлекательных центров и комплексов (ТРК и ТРЦ), многофункциональных ТРК и ТРЦ.
Заселиться в отель можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19. Однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие - только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании. Установлен запрет на проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий в регионе. Исключения сделаны лишь для профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта среди профессиональных спортивных лиг, которые можно проводить без участия зрителей, а также для мероприятий, согласованных с главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителями.
 
Распространение коронавирусаОбществоАнапаГорячий КлючЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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