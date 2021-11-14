На Кубани зафиксировали небывалый скачок по приросту заболевших COVID-19
На Кубани второй день подряд фиксируют небывалый скачок по приросту заболевших COVID-19
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Краснодарской краевой больнице
КРАСНОДАР, 14 ноя – РИА Новости. Кубань второй день подряд фиксирует ранее небывалый скачок по суточному приросту заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб региона.
Согласно данным оперштаба, взрывной рост ежесуточно выявляемых инфицированных COVID-19 с сотни до 260 заболевших произошел летом, с начала осени наметился некоторый спад, после чего с начала октября кривая на графике снова поползла вверх. В первых числах ноября ежесуточный прирост превысил планку в 300 человек.
В четверг власти ввели обязательную вакцинацию от коронавируса жителей Кубани в возрасте 60 лет и старше, страдающих хроническими заболеваниями, а также работников организаций соцобслуживания и многофункциональных центров, в пятницу, когда суточный показатель заболевших достиг 350 человек, они продлили ранее установленные ограничения. В субботу в крае был зафиксирован резкий скачок заболевших за сутки – с 350 до 420. В воскресенье в регионе был установлен новый антирекорд.
"На Кубани за сутки выявили 494 случая коронавируса", - сообщил оперштаб в воскресенье.
По данным регионального минздрава, всего на Кубани с начала пандемии инфицирован 86 171 человек, 8025 пациентов спасти не удалось, за минувшие сутки умерли 49 человек.
В настоящее время на территории края посещение объектов общественного питания совершеннолетними допускается только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. Аналогичные требования будут предъявляться на курортах (Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск, а также ряд поселений Туапсинского района) к совершеннолетним посетителям торгово-развлекательных центров и комплексов (ТРК и ТРЦ), многофункциональных ТРК и ТРЦ.
Заселиться в отель можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19. Однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие - только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании. Установлен запрет на проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий в регионе. Исключения сделаны лишь для профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта среди профессиональных спортивных лиг, которые можно проводить без участия зрителей, а также для мероприятий, согласованных с главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителями.