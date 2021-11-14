https://ria.ru/20211114/koronavirus-1758978804.html

В Москве за сутки госпитализировали 1085 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1085 человек с COVID-19 - РИА Новости, 14.11.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1085 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 1085 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 740 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T11:13

2021-11-14T11:13

2021-11-14T11:13

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1085 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 740 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 3734 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1085 человек. На ИВЛ находятся 740 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели ещё 6473 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 681 439. Помимо этого, в столице скончались 95 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20211114/koronavirus-1758977677.html

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