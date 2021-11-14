https://ria.ru/20211114/koronavirus-1758974706.html
В Крыму зафиксировали новый максимум заболеваемости COVID-19
В Крыму зафиксировали новый максимум заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 14.11.2021
В Крыму зафиксировали новый максимум заболеваемости COVID-19
Крым в очередной раз обновил суточный максимум заболеваемости коронавирусом - прирост составил 851 случай, сообщает пресс-служба минздрава республики. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T10:17
2021-11-14T10:17
2021-11-14T10:24
распространение коронавируса
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Крым в очередной раз обновил суточный максимум заболеваемости коронавирусом - прирост составил 851 случай, сообщает пресс-служба минздрава республики.Накануне в регионе зафиксировали 837 случаев. Максимальный показатель по заболеваемости COVID-19 в Крыму начал ежедневно обновляться со 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай."За 13 ноября зарегистрирован 851 случай новой коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших за сутки составляет 847 человека", - говорится в сообщении.За сутки протестированы 7 927 человек. Общее число заболевших с начала пандемии в Крыму превысило 107,7 тысяч, выздоровели 95,5 тысячи. Умерли 3 252 человека (в том числе за последние сутки – 17).
https://ria.ru/20211113/vaktsinatsiya-1758908032.html
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общество, республика крым, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:17 14.11.2021 (обновлено: 10:24 14.11.2021)
В Крыму зафиксировали новый максимум заболеваемости COVID-19
В Крыму за сутки зафиксировали 851 случай COVID-19