https://ria.ru/20211114/koronavirus-1758974706.html

В Крыму зафиксировали новый максимум заболеваемости COVID-19

В Крыму зафиксировали новый максимум заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 14.11.2021

В Крыму зафиксировали новый максимум заболеваемости COVID-19

Крым в очередной раз обновил суточный максимум заболеваемости коронавирусом - прирост составил 851 случай, сообщает пресс-служба минздрава республики. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T10:17

2021-11-14T10:17

2021-11-14T10:24

распространение коронавируса

общество

республика крым

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Крым в очередной раз обновил суточный максимум заболеваемости коронавирусом - прирост составил 851 случай, сообщает пресс-служба минздрава республики.Накануне в регионе зафиксировали 837 случаев. Максимальный показатель по заболеваемости COVID-19 в Крыму начал ежедневно обновляться со 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай."За 13 ноября зарегистрирован 851 случай новой коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших за сутки составляет 847 человека", - говорится в сообщении.За сутки протестированы 7 927 человек. Общее число заболевших с начала пандемии в Крыму превысило 107,7 тысяч, выздоровели 95,5 тысячи. Умерли 3 252 человека (в том числе за последние сутки – 17).

https://ria.ru/20211113/vaktsinatsiya-1758908032.html

республика крым

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общество, республика крым, коронавирус covid-19, коронавирус в россии