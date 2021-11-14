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В Египте в 2022 году пройдет конференция ООН по климату
В Египте в 2022 году пройдет конференция ООН по климату - РИА Новости, 14.11.2021
В Египте в 2022 году пройдет конференция ООН по климату
В 2022 году Египет примет Конференцию Организации Объединенных Наций по изменению климата COP27, сообщает министерство окружающей среды Финляндии. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T09:26
2021-11-14T09:26
в мире
египет
оон
финляндия
глазго (город)
красное море
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноя — РИА Новости. В 2022 году Египет примет Конференцию Организации Объединенных Наций по изменению климата COP27, сообщает министерство окружающей среды Финляндии."Конференция пройдет на курорте Красного моря в Шарм-эль-Шейхе", - говорится в сообщении министерства по итогам саммита в Глазго.Финское министерство отмечает прогресс саммита в Глазго по вопросам ежегодного пересмотра достижения снижения температуры на планете на 1,5 градуса; дополнение правил о сокращении выбросов для исключения использования одних и тех же показателей двумя разными странами; беспрецедентные финансовые обязательства развивающихся стран для адаптации к изменению климата; участники также согласовали отчетность, на основе которой страны будут отчитываться о своих выбросах, своей деятельности и финансировании; страны обязались ускорить разделение и постепенно отказаться от неэффективных ископаемых видов топлива (угля)."В Глазго был объявлен ряд инициатив по сокращению выбросов. Финляндия присоединилась, например, к инициативе и декларации по прекращению сокращения лесов и сокращению выбросов от транспорта. Эти инициативы поддерживают международные усилия по сокращению выбросов, а также заставляют страны выполнять свои собственные национальные обязательства", - заключает финское министерство.Конференция СОР26 в Глазго прошла с 31 октября по 12 ноября.
https://ria.ru/20211112/peregovory-1758859204.html
египет
финляндия
глазго (город)
красное море
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в мире, египет, оон, финляндия, глазго (город), красное море
09:26 14.11.2021
 
В Египте в 2022 году пройдет конференция ООН по климату

В Египте в 2022 году пройдет конференция ООН по изменению климата COP27

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноя — РИА Новости. В 2022 году Египет примет Конференцию Организации Объединенных Наций по изменению климата COP27, сообщает министерство окружающей среды Финляндии.
"Конференция пройдет на курорте Красного моря в Шарм-эль-Шейхе", - говорится в сообщении министерства по итогам саммита в Глазго.
Финское министерство отмечает прогресс саммита в Глазго по вопросам ежегодного пересмотра достижения снижения температуры на планете на 1,5 градуса; дополнение правил о сокращении выбросов для исключения использования одних и тех же показателей двумя разными странами; беспрецедентные финансовые обязательства развивающихся стран для адаптации к изменению климата; участники также согласовали отчетность, на основе которой страны будут отчитываться о своих выбросах, своей деятельности и финансировании; страны обязались ускорить разделение и постепенно отказаться от неэффективных ископаемых видов топлива (угля).
"В Глазго был объявлен ряд инициатив по сокращению выбросов. Финляндия присоединилась, например, к инициативе и декларации по прекращению сокращения лесов и сокращению выбросов от транспорта. Эти инициативы поддерживают международные усилия по сокращению выбросов, а также заставляют страны выполнять свои собственные национальные обязательства", - заключает финское министерство.
Конференция СОР26 в Глазго прошла с 31 октября по 12 ноября.
Специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
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В миреЕгипетООНФинляндияГлазго (город)Красное море
 
 
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