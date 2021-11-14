https://ria.ru/20211114/konferektsiya-1758971477.html
В Египте в 2022 году пройдет конференция ООН по климату
В Египте в 2022 году пройдет конференция ООН по климату - РИА Новости, 14.11.2021
В Египте в 2022 году пройдет конференция ООН по климату
В 2022 году Египет примет Конференцию Организации Объединенных Наций по изменению климата COP27, сообщает министерство окружающей среды Финляндии. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T09:26
2021-11-14T09:26
2021-11-14T09:26
в мире
египет
оон
финляндия
глазго (город)
красное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100379/30/1003793025_0:284:3119:2038_1920x0_80_0_0_6b70d3d31c2489ee0144320f03875f49.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноя — РИА Новости. В 2022 году Египет примет Конференцию Организации Объединенных Наций по изменению климата COP27, сообщает министерство окружающей среды Финляндии."Конференция пройдет на курорте Красного моря в Шарм-эль-Шейхе", - говорится в сообщении министерства по итогам саммита в Глазго.Финское министерство отмечает прогресс саммита в Глазго по вопросам ежегодного пересмотра достижения снижения температуры на планете на 1,5 градуса; дополнение правил о сокращении выбросов для исключения использования одних и тех же показателей двумя разными странами; беспрецедентные финансовые обязательства развивающихся стран для адаптации к изменению климата; участники также согласовали отчетность, на основе которой страны будут отчитываться о своих выбросах, своей деятельности и финансировании; страны обязались ускорить разделение и постепенно отказаться от неэффективных ископаемых видов топлива (угля)."В Глазго был объявлен ряд инициатив по сокращению выбросов. Финляндия присоединилась, например, к инициативе и декларации по прекращению сокращения лесов и сокращению выбросов от транспорта. Эти инициативы поддерживают международные усилия по сокращению выбросов, а также заставляют страны выполнять свои собственные национальные обязательства", - заключает финское министерство.Конференция СОР26 в Глазго прошла с 31 октября по 12 ноября.
https://ria.ru/20211112/peregovory-1758859204.html
египет
финляндия
глазго (город)
красное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100379/30/1003793025_392:0:3119:2045_1920x0_80_0_0_3c2764c81eec57ca9dafe8d56fcffa95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, оон, финляндия, глазго (город), красное море
В Египте в 2022 году пройдет конференция ООН по климату
В Египте в 2022 году пройдет конференция ООН по изменению климата COP27
ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноя — РИА Новости.
В 2022 году Египет
примет Конференцию Организации Объединенных Наций по изменению климата COP27, сообщает министерство окружающей среды Финляндии
.
"Конференция пройдет на курорте Красного моря
в Шарм-эль-Шейхе", - говорится в сообщении министерства по итогам саммита в Глазго
.
Финское министерство отмечает прогресс саммита в Глазго по вопросам ежегодного пересмотра достижения снижения температуры на планете на 1,5 градуса; дополнение правил о сокращении выбросов для исключения использования одних и тех же показателей двумя разными странами; беспрецедентные финансовые обязательства развивающихся стран для адаптации к изменению климата; участники также согласовали отчетность, на основе которой страны будут отчитываться о своих выбросах, своей деятельности и финансировании; страны обязались ускорить разделение и постепенно отказаться от неэффективных ископаемых видов топлива (угля).
"В Глазго был объявлен ряд инициатив по сокращению выбросов. Финляндия присоединилась, например, к инициативе и декларации по прекращению сокращения лесов и сокращению выбросов от транспорта. Эти инициативы поддерживают международные усилия по сокращению выбросов, а также заставляют страны выполнять свои собственные национальные обязательства", - заключает финское министерство.
Конференция СОР26 в Глазго прошла с 31 октября по 12 ноября.