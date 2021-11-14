https://ria.ru/20211114/koklyushkin-1758989453.html
В Москве началось прощание с Виктором Коклюшкиным
В Москве началось прощание с Виктором Коклюшкиным - РИА Новости, 14.11.2021
В Москве началось прощание с Виктором Коклюшкиным
Церемония прощания с писателем-сатириком Виктором Коклюшкиным началась в клубе писателей Центрального дома литераторов в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T13:43
2021-11-14T13:43
2021-11-14T14:56
общество
москва
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Церемония прощания с писателем-сатириком Виктором Коклюшкиным началась в клубе писателей Центрального дома литераторов в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Почтить память Коклюшкина пришли члены семьи, его многочисленные друзья и коллеги.Коклюшкин умер на 76-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. В 1972 году дебютировал на сцене как юморист вместе с другими авторами клуба "Двенадцать стульев". Известность пришла к сатирику после исполнения Ефимом Шифриным монолога "Алло, Люся!", который стал одним из самых популярных выступлений эстрадного артиста.Виктор Коклюшкин опубликовал более 10 книг, рассказов, повестей, романов, которые впоследствии были переведены и изданы в Венгрии, Чехии, Германии.
https://ria.ru/20211112/koklyushkin-1758776644.html
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общество, москва, виктор коклюшкин
13:43 14.11.2021 (обновлено: 14:56 14.11.2021)
В Москве началось прощание с Виктором Коклюшкиным
В Центральном доме литераторов в Москве началось прощание с сатириком Виктором Коклюшкиным