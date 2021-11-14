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Туризм
https://ria.ru/20211114/kambodzha-1758987653.html
Камбоджа откроет границы для вакцинированных туристов
Камбоджа откроет границы для вакцинированных туристов - РИА Новости, 14.11.2021
Камбоджа откроет границы для вакцинированных туристов
Камбоджа откроет с 15 ноября границы для полностью вакцинированных от коронавируса путешественников, которым начиная с этого дня при въезде в страну не нужно... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T13:29
2021-11-14T13:29
туризм
камбоджа
новости - туризм
хун сен
коронавирус covid-19
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БАНГКОК, 14 ноя – РИА Новости. Камбоджа откроет с 15 ноября границы для полностью вакцинированных от коронавируса путешественников, которым начиная с этого дня при въезде в страну не нужно будет проходить 14-дневный карантин, сообщает интернет-версия газеты Phnom Penh Post со ссылкой на указание премьер-министра страны Хун Сена, разосланное чиновникам заинтересованных министерств и ведомств.В тексте указания говорится, что с 15 ноября в Камбодже отменяется карантин по прибытии для всех полностью вакцинированных от COVID-19 путешественников, как граждан страны, так и иностранцев. Премьер отмечает также, что такая мера позволит стране полностью открыться для международного туризма и путешествий, и что такая политика "зеркально отображает подобные меры, которые сейчас принимают другие страны региона".Для невакцинированных путешественников обязательный 14-дневный карантин остается в силе, также говорится в документе."Камбоджа почти полностью вакцинировалась, у нас в стране 80% из 16 миллионов населения вакцинированы. Поэтому с указанной даты больше не действует требование о прохождении карантина для всех, за исключением лиц, не прошедших вакцинацию", - написал глава правительства Камбоджи. Он также сообщил о необходимости для всех полностью вакцинированных путешественников по прилете в Камбоджу сдать ПЦР-тест. После получения его отрицательного результата путешественники смогут свободно передвигаться по территории страны, говорится в тексте указания премьера.За время пандемии в Камбодже заболели коронавирусной инфекцией 119 536 человек, выздоровели 115 924 человека, скончались 2 867 человек. По данным министерства здравоохранения страны, в Камбодже полностью вакцинировано более 13,4 миллиона человек. Население страны составляет 16,72 миллиона человек.
https://ria.ru/20201209/kambodzha-1588486381.html
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камбоджа, новости - туризм, хун сен, коронавирус covid-19
13:29 14.11.2021
 
Камбоджа откроет границы для вакцинированных туристов

Камбоджа откроет границы для вакцинированных туристов с 15 ноября

© AFP 2021 / Tang Chhin SothyТуристы посещают храм Ангкор-Ват, Камбоджа
Туристы посещают храм Ангкор-Ват, Камбоджа - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© AFP 2021 / Tang Chhin Sothy
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БАНГКОК, 14 ноя – РИА Новости. Камбоджа откроет с 15 ноября границы для полностью вакцинированных от коронавируса путешественников, которым начиная с этого дня при въезде в страну не нужно будет проходить 14-дневный карантин, сообщает интернет-версия газеты Phnom Penh Post со ссылкой на указание премьер-министра страны Хун Сена, разосланное чиновникам заинтересованных министерств и ведомств.
В тексте указания говорится, что с 15 ноября в Камбодже отменяется карантин по прибытии для всех полностью вакцинированных от COVID-19 путешественников, как граждан страны, так и иностранцев. Премьер отмечает также, что такая мера позволит стране полностью открыться для международного туризма и путешествий, и что такая политика "зеркально отображает подобные меры, которые сейчас принимают другие страны региона".
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Для невакцинированных путешественников обязательный 14-дневный карантин остается в силе, также говорится в документе.
"Камбоджа почти полностью вакцинировалась, у нас в стране 80% из 16 миллионов населения вакцинированы. Поэтому с указанной даты больше не действует требование о прохождении карантина для всех, за исключением лиц, не прошедших вакцинацию", - написал глава правительства Камбоджи. Он также сообщил о необходимости для всех полностью вакцинированных путешественников по прилете в Камбоджу сдать ПЦР-тест. После получения его отрицательного результата путешественники смогут свободно передвигаться по территории страны, говорится в тексте указания премьера.
За время пандемии в Камбодже заболели коронавирусной инфекцией 119 536 человек, выздоровели 115 924 человека, скончались 2 867 человек. По данным министерства здравоохранения страны, в Камбодже полностью вакцинировано более 13,4 миллиона человек. Население страны составляет 16,72 миллиона человек.
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