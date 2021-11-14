https://ria.ru/20211114/kambodzha-1758987653.html

Камбоджа откроет границы для вакцинированных туристов

Камбоджа откроет границы для вакцинированных туристов - РИА Новости, 14.11.2021

Камбоджа откроет границы для вакцинированных туристов

Камбоджа откроет с 15 ноября границы для полностью вакцинированных от коронавируса путешественников, которым начиная с этого дня при въезде в страну не нужно... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T13:29

2021-11-14T13:29

2021-11-14T13:29

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БАНГКОК, 14 ноя – РИА Новости. Камбоджа откроет с 15 ноября границы для полностью вакцинированных от коронавируса путешественников, которым начиная с этого дня при въезде в страну не нужно будет проходить 14-дневный карантин, сообщает интернет-версия газеты Phnom Penh Post со ссылкой на указание премьер-министра страны Хун Сена, разосланное чиновникам заинтересованных министерств и ведомств.В тексте указания говорится, что с 15 ноября в Камбодже отменяется карантин по прибытии для всех полностью вакцинированных от COVID-19 путешественников, как граждан страны, так и иностранцев. Премьер отмечает также, что такая мера позволит стране полностью открыться для международного туризма и путешествий, и что такая политика "зеркально отображает подобные меры, которые сейчас принимают другие страны региона".Для невакцинированных путешественников обязательный 14-дневный карантин остается в силе, также говорится в документе."Камбоджа почти полностью вакцинировалась, у нас в стране 80% из 16 миллионов населения вакцинированы. Поэтому с указанной даты больше не действует требование о прохождении карантина для всех, за исключением лиц, не прошедших вакцинацию", - написал глава правительства Камбоджи. Он также сообщил о необходимости для всех полностью вакцинированных путешественников по прилете в Камбоджу сдать ПЦР-тест. После получения его отрицательного результата путешественники смогут свободно передвигаться по территории страны, говорится в тексте указания премьера.За время пандемии в Камбодже заболели коронавирусной инфекцией 119 536 человек, выздоровели 115 924 человека, скончались 2 867 человек. По данным министерства здравоохранения страны, в Камбодже полностью вакцинировано более 13,4 миллиона человек. Население страны составляет 16,72 миллиона человек.

https://ria.ru/20201209/kambodzha-1588486381.html

https://ria.ru/20211031/sputnikv-1757085251.html

камбоджа

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камбоджа, новости - туризм, хун сен, коронавирус covid-19