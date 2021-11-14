01:00 14.11.2021 (обновлено: 05:11 14.11.2021)
Израиль прокомментировал инцидент с арестом в Турции своих граждан
Канцелярия премьера Беннета: арестованные в Турции израильтяне не работали в спецслужбах
© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники полиции Турции
© AP Photo / Burhan Ozbilici
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноя - РИА Новости. Арестованные в Турции за фотографию дворца президента Тайипа Эрдогана израильтяне Морди и Натали Окнин не работали ни на одно израильское агентство, правительство еврейского государства предпринимает усилия на высшем уровне для освобождения пары, заявила в субботу вечером канцелярия премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.
Ранее израильские СМИ сообщили, что пара израильтян была задержана на этой неделе по подозрению в шпионаже за фотографию дворца Эрдогана, которую они отправили в семейный чат в WhatsApp с подписью: "Какой красивый дом".
"Премьер-министр Нафтали Беннет говорил сегодня вечером с семьей Натали и Морди Окнин, которые в настоящее время находятся под стражей в Турции. Премьер-министр стремился поддержать членов этой семьи и проинформировать их об усилиях, предпринимаемых для возвращения пары, которая, как уже подчеркивали официальные лица, не работает ни на одно израильское агентство", - говорится в сообщении канцелярии.
Вопросом освобождения израильтян в течение выходных занимались на высшем уровне под руководством представителей израильского МИД, отмечается в сообщении.
21 октября, 14:44Турция задержала 15 предполагаемых израильских шпионов