https://ria.ru/20211114/izrail-1758960207.html

Израиль прокомментировал инцидент с арестом в Турции своих граждан

Израиль прокомментировал инцидент с арестом в Турции своих граждан - РИА Новости, 14.11.2021

Израиль прокомментировал инцидент с арестом в Турции своих граждан

Арестованные в Турции за фотографию дворца президента Тайипа Эрдогана израильтяне Морди и Натали Окнин не работали ни на одно израильское агентство,... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T01:00

2021-11-14T01:00

2021-11-14T05:11

в мире

турция

whatsapp inc.

нафтали беннет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588046085_198:0:2915:1529_1920x0_80_0_0_e58ea254467193f6ac9c61163ff1dd4b.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноя - РИА Новости. Арестованные в Турции за фотографию дворца президента Тайипа Эрдогана израильтяне Морди и Натали Окнин не работали ни на одно израильское агентство, правительство еврейского государства предпринимает усилия на высшем уровне для освобождения пары, заявила в субботу вечером канцелярия премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.Ранее израильские СМИ сообщили, что пара израильтян была задержана на этой неделе по подозрению в шпионаже за фотографию дворца Эрдогана, которую они отправили в семейный чат в WhatsApp с подписью: "Какой красивый дом".Вопросом освобождения израильтян в течение выходных занимались на высшем уровне под руководством представителей израильского МИД, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20211021/turtsiya-1755588704.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, турция, whatsapp inc., нафтали беннет