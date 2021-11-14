https://ria.ru/20211114/inflyatsiya-1758976245.html

Эксперты рассказали, какие активы защитят сбережения россиян от инфляции

Эксперты рассказали, какие активы защитят сбережения россиян от инфляции - РИА Новости, 14.11.2021

Эксперты рассказали, какие активы защитят сбережения россиян от инфляции

Разогнавшаяся инфляция в России и в мире приводит к "испарению" накопленных сбережений. Финансовые эксперты рассказали РИА Новости, какие инструменты смогут... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T10:36

2021-11-14T10:36

2021-11-14T10:36

экономика

сша

ингосстрах

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Разогнавшаяся инфляция в России и в мире приводит к "испарению" накопленных сбережений. Финансовые эксперты рассказали РИА Новости, какие инструменты смогут защитить средства россиян в ближайшее время.По данным Росстата, инфляция в России в октябре ускорилась до 8,13% в годовом выражении с 7,4% в сентябре. В США годовая инфляция в октябре также резко подскочила - до рекорда с 1990 года в 6,2% с 5,4% месяцем ранее. Столь резкое ускорение стало неожиданностью для рынков, оказав давление на фондовые биржи по обе стороны Атлантики."Существует ряд инструментов, вкладываясь в которые инвесторы могут защитить свои вложения от инфляции. Их условно можно разделить на инструменты, напрямую связанные с ростом инфляции, и инструменты, которые косвенно могут защитить вложения от обесценения в результате инфляции", - говорит директор департамента управления активами УК "Ингосстрах-Инвестиции" Артем Майоров.Депозиты"На горизонте нескольких месяцев высокорисковые инструменты, коими являются и акции, и облигации, могут оказаться не лучшим выбором. Поскольку инфляция имеет все шансы превзойти прогнозы, бороться с ней наш ЦБ планирует при помощи роста ключевой ставки, что в совокупности может привести к дальнейшему снижению стоимости ОФЗ и рублевых облигаций", - рассуждает директор аналитического департамента инвестбанка "Синара" Кирилл Таченников.При этом сворачивание стимулирования в США, о котором недавно объявила ФРС, а также торможение крупнейших мировых экономик из-за ограничений пандемии и высоких цен на сырье, несут в себе риски для рынка акций, отметил он."Конечно, колебания можно сгладить, выбрав наиболее защитные бумаги, но полностью исключить риски потери средств нельзя и в этом случае. Таким образом, "накоротке" депозиты, ставки по которым постепенно пересматриваются в большую сторону, могут оказаться наиболее выгодным вложением", - полагает эксперт.ОблигацииМайоров в свою очередь рекомендует обратить внимание на гособлигации, привязанные к индексу потребительских цен, - так называемые линкеры."Если не принимать во внимание конкретные нюансы ценообразования в различных странах, обобщенный механизм работы линкеров выглядит примерно следующим образом: номинал облигации индексируется на величину инфляции, взятую с определенным временным лагом. При этом купон облигации, выраженный в процентах годовых от номинала, в итоге также растет в абсолютном выражении", - поясняет он.Таким образом, при растущей инфляции инвестор получает, во-первых, регулярный рост купона, а во-вторых, переоценку по цене самой облигации, которая также может расти в случае положительной рыночной конъюнктуры.Облигации с переменным купоном (флоатеры) могут защищать от инфляции более опосредованным образом, отметил эксперт: центральный банк может реагировать на растущую инфляцию повышением ключевой ставки, что напрямую отразится на росте купона флоатера и, соответственно, дохода для инвестора.Однако регулятор может занимать выжидательную позицию и не сразу повышать ставку, - в этом случае купон у флоатера расти не будет.Похожим на флоатеры образом инвестор может вкладываться в короткие депозиты, а выплачиваемые средства реинвестировать под более высокую ставку, добавил Майоров.Сбалансированный портфельТаченников обращает внимание, что если ориентироваться на горизонт инвестирования более года, то подбор инструментов во многом зависит от риск-профиля инвестора."Если целью является сохранение имеющихся средств, то сбалансированный портфель рублевых облигаций с дюрацией (периодом времени до полного возврата вложенных капиталов – ред.) около 3-5 лет в случае дальнейшей коррекции рынка будет оптимальным выбором для консервативных инвесторов, который позволит обыграть инфляцию в среднесрочной перспективе", - говорит он.Для тех же, кто хочет приумножить свои накопления, акции компаний, выплачивающих высокие дивиденды, на горизонте 3-5 лет в условиях растущих цен, скорее всего, покажут более высокую доходность. Однако в этом случае нужно быть готовым к промежуточным коррекциям, предупреждает эксперт."Мы считаем, что наиболее интересны сектора нефтегаза и металлургии. Справедливая стоимость акций таких компаний меньше подвержена негативному эффекту от роста ставок и выигрывает от роста цен на сырье. Уже сейчас многие эмитенты из этих секторов предлагают доходность более 10%, которая имеет все шансы стать еще выше в будущем, что позволит обойти инфляционные риски", - отмечает Таченников.

https://realty.ria.ru/20211103/investitsii-1757486110.html

https://ria.ru/20211015/investtsii-1754660674.html

https://ria.ru/20211106/obrazovanie-1757869688.html

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экономика, сша, ингосстрах, центральный банк рф (цб рф), россия