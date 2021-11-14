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В Ереване сообщили о пресечении попытки Баку продвинуться на границе
В Ереване сообщили о пресечении попытки Баку продвинуться на границе - РИА Новости, 14.11.2021
В Ереване сообщили о пресечении попытки Баку продвинуться на границе
Министерство обороны Армении заявило в воскресенье о пресечении попытки азербайджанских вооруженных сил (ВС) продвинуть свои позиции на границе. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T18:35
2021-11-14T18:35
2021-11-14T18:35
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армения
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ЕРЕВАН, 14 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило в воскресенье о пресечении попытки азербайджанских вооруженных сил (ВС) продвинуть свои позиции на границе."Четырнадцатого ноября примерно в 13.00 (12.00 мск) подразделения ВС Азербайджана попытались обеспечить позиционное продвижение на восточном направлении армяно-азербайджанской границы. Началась интенсивная перестрелка. Армянские военнослужащие пресекли попытки противника закрепиться на этой территории", - говорится в сообщении на сайте минобороны.Отмечается, что обстановка продолжает оставаться напряженной."Сейчас ведутся переговоры при посредничестве российской стороны по урегулированию ситуации. С армянской стороны пострадавших нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211111/azerbaydzhan-1758521706.html
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в мире, граница, армения, азербайджан
В Ереване сообщили о пресечении попытки Баку продвинуться на границе
Минобороны Армении заявило о пресечении попытки Азербайджана продвинуться на границе