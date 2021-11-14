https://ria.ru/20211114/granitsa-1759015949.html

В Ереване сообщили о пресечении попытки Баку продвинуться на границе

В Ереване сообщили о пресечении попытки Баку продвинуться на границе - РИА Новости, 14.11.2021

В Ереване сообщили о пресечении попытки Баку продвинуться на границе

Министерство обороны Армении заявило в воскресенье о пресечении попытки азербайджанских вооруженных сил (ВС) продвинуть свои позиции на границе. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T18:35

2021-11-14T18:35

2021-11-14T18:35

в мире

граница

армения

азербайджан

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ЕРЕВАН, 14 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило в воскресенье о пресечении попытки азербайджанских вооруженных сил (ВС) продвинуть свои позиции на границе."Четырнадцатого ноября примерно в 13.00 (12.00 мск) подразделения ВС Азербайджана попытались обеспечить позиционное продвижение на восточном направлении армяно-азербайджанской границы. Началась интенсивная перестрелка. Армянские военнослужащие пресекли попытки противника закрепиться на этой территории", - говорится в сообщении на сайте минобороны.Отмечается, что обстановка продолжает оставаться напряженной."Сейчас ведутся переговоры при посредничестве российской стороны по урегулированию ситуации. С армянской стороны пострадавших нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211111/azerbaydzhan-1758521706.html

армения

азербайджан

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в мире, граница, армения, азербайджан