https://ria.ru/20211114/geografiya-1758987895.html

Шойгу предложил включить географию в число вступительных испытаний в вузы

Шойгу предложил включить географию в число вступительных испытаний в вузы - РИА Новости, 14.11.2021

Шойгу предложил включить географию в число вступительных испытаний в вузы

Географию необходимо включить в число вступительных испытаний в вузы, заявил президент Русского географического общества, министр обороны России Сергей Шойгу. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T13:30

2021-11-14T13:30

2021-11-14T14:38

общество

калининград

москва

сергей шойгу

русское географическое общество

россия

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Географию необходимо включить в число вступительных испытаний в вузы, заявил президент Русского географического общества, министр обороны России Сергей Шойгу."Предлагаю ректорам вузов включить этот предмет во вступительные испытания, а абитуриентам — не бояться сдавать его", — сказал Шойгу во время проведения географического диктанта.По его словам, две недели назад руководство МГУ уже приняло такое решение при поступлении на 11 факультетов. Раньше испытание было обязательным лишь на одном.Шойгу участвовал в акции на центральной площадке проведения диктанта в штаб-квартире РГО в Москве.Главной стал Национальный центр управления обороной, на прямой связи с которым будут все военные округа. Всего для мероприятия задействованы более полутора тысяч точек от Калининграда до Камчатки.

https://ria.ru/20200902/geografiya-1576641659.html

https://ria.ru/20210620/geografiya-1737649958.html

калининград

москва

россия

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2021

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общество, калининград, москва, сергей шойгу, русское географическое общество, россия