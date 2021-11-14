https://ria.ru/20211114/gaiti-1758982028.html

Банки Гаити возобновят работу в обычном режиме

Банки Гаити возобновят работу в обычном режиме - РИА Новости, 14.11.2021

Банки Гаити возобновят работу в обычном режиме

Профессиональная ассоциация банков Гаити объявила, что банковские учреждения вернутся к обычному графику работы с понедельника, 15 ноября, сообщает портал... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T11:56

2021-11-14T11:56

2021-11-14T11:56

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Профессиональная ассоциация банков Гаити объявила, что банковские учреждения вернутся к обычному графику работы с понедельника, 15 ноября, сообщает портал Gazette Haiti.Ранее сообщалось, что ассоциация объявила о сокращении часов работы своих отделений с 8 ноября в связи с нехваткой топлива в стране."С учетом восстановления регулярного потока распределения нефтепродуктов, члены (ассоциации – ред.) решили восстановить обычный рабочий график различных пунктов обслуживания начиная с понедельника, 15 ноября 2021 года", - говорится в заявлении ассоциации.Как сообщает газета Haiti Libre, ранее на этой неделе Лидер федерации преступных группировок Гаити G-9 Джимми Шеризье по прозвищу Барбекю объявил о временном снятии блокады на поставки топлива в нефтяной терминал Варрё в городе Сите-Солей, который был заблокирован с 17 октября. Он разрешил поставки топлива до 18 ноября, однако взамен потребовал вывода бронеавтомобилей полиции из зоны Варрё и отставки премьер-министра Ариэля Анри.В стране уже несколько месяцев наблюдается серьезная нехватка топлива из-за блокады нефтяных терминалов вооруженными бандами. Дефицит топлива затронул большинство отраслей промышленности. Помимо крупных и средних частных компаний, пострадали также госучреждения. При этом на теневых рынках цены на топливо растут.Гаити переживает рост преступности и насилия и усиление власти вооруженных банд, контролирующих значительные территории в Порт-о-Пренсе и других департаментах страны. Действия этих банд с июня 2021 года привели к вынужденному переселению более 19 тысяч человек, число жертв среди мирного населения исчисляется сотнями.

https://ria.ru/20211106/gaiti-1757872565.html

https://ria.ru/20211027/gaiti-1756485850.html

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в мире, гаити