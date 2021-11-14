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ФБР признало рассылку фейковых писем со своей почты
ФБР признало рассылку фейковых писем со своей почты - РИА Новости, 14.11.2021
ФБР признало рассылку фейковых писем со своей почты
Федеральное бюро расследований США признало, что с его электронных адресов рассылали фейковые письма. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T21:28
2021-11-14T21:28
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ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Федеральное бюро расследований США признало, что с его электронных адресов рассылали фейковые письма."ФБР в курсе ошибки в настройках программного обеспечения, которая временно позволила воспользоваться правоохранительным порталом LEEP и рассылать фейковые письма", — сообщается в официальном Twitter-аккаунте ведомства.Там пояснили, что LEEP — это IT-инфраструктура ФБР, используемая для коммуникации с "партнерами в правоохранительных органах на уровне штатов и на местном уровне".Как утверждает ФБР, уязвимость в системе уже устранили.Как ранее сообщило агентство Bloomberg, хакеры взломали систему электронной почты Федерального бюро расследований и разослали с нее "десятки тысяч" писем с предупреждением о возможной кибератаке.Как отмечал глава отдела профессиональных услуг компании по кибербезопасности BlueVoyant Остин Берглас, у бюро есть несколько систем электронной почты: та, "которая, похоже, была взломана в субботу", используется сотрудниками ведомства для связи с общественностью. По его словам, в ней не обмениваются секретной информацией.
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сша, фбр, в мире, кибербезопасность
21:28 14.11.2021 (обновлено: 22:11 14.11.2021)
ФБР признало рассылку фейковых писем со своей почты
ФБР признало рассылку фейковых писем со своей электронной почты, но отрицает кибервзлом
ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости.
Федеральное бюро расследований США
признало, что с его электронных адресов рассылали фейковые письма.
"ФБР в курсе ошибки в настройках программного обеспечения, которая временно позволила воспользоваться правоохранительным порталом LEEP и рассылать фейковые письма", — сообщается в официальном Twitter
-аккаунте ведомства.
Там пояснили, что LEEP — это IT-инфраструктура ФБР, используемая для коммуникации с "партнерами в правоохранительных органах на уровне штатов и на местном уровне".
"Никто не смог получить доступ или взломать какие-либо данные или личные данные из сетей ФБР", — заверили в бюро.
Как утверждает ФБР, уязвимость в системе уже устранили.
Как ранее сообщило агентство Bloomberg, хакеры взломали систему электронной почты Федерального бюро расследований и разослали с нее "десятки тысяч" писем с предупреждением о возможной кибератаке.
Как отмечал глава отдела профессиональных услуг компании по кибербезопасности BlueVoyant Остин Берглас, у бюро есть несколько систем электронной почты: та, "которая, похоже, была взломана в субботу", используется сотрудниками ведомства для связи с общественностью. По его словам, в ней не обмениваются секретной информацией.