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ФБР признало рассылку фейковых писем со своей почты

ФБР признало рассылку фейковых писем со своей почты - РИА Новости, 14.11.2021

ФБР признало рассылку фейковых писем со своей почты

Федеральное бюро расследований США признало, что с его электронных адресов рассылали фейковые письма. РИА Новости, 14.11.2021

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ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Федеральное бюро расследований США признало, что с его электронных адресов рассылали фейковые письма."ФБР в курсе ошибки в настройках программного обеспечения, которая временно позволила воспользоваться правоохранительным порталом LEEP и рассылать фейковые письма", — сообщается в официальном Twitter-аккаунте ведомства.Там пояснили, что LEEP — это IT-инфраструктура ФБР, используемая для коммуникации с "партнерами в правоохранительных органах на уровне штатов и на местном уровне".Как утверждает ФБР, уязвимость в системе уже устранили.Как ранее сообщило агентство Bloomberg, хакеры взломали систему электронной почты Федерального бюро расследований и разослали с нее "десятки тысяч" писем с предупреждением о возможной кибератаке.Как отмечал глава отдела профессиональных услуг компании по кибербезопасности BlueVoyant Остин Берглас, у бюро есть несколько систем электронной почты: та, "которая, похоже, была взломана в субботу", используется сотрудниками ведомства для связи с общественностью. По его словам, в ней не обмениваются секретной информацией.

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сша, фбр, в мире, кибербезопасность