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Врач назвала факторы, способствующие развитию сахарного диабета

Врач назвала факторы, способствующие развитию сахарного диабета - РИА Новости, 14.11.2021

Врач назвала факторы, способствующие развитию сахарного диабета

Сладкая пища не является ведущим фактором в развитии сахарного диабета, ключевым является масса тела, сообщила РИА Новости заведующая отделением обучения и... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T03:35

2021-11-14T03:35

2021-11-14T05:09

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Сладкая пища не является ведущим фактором в развитии сахарного диабета, ключевым является масса тела, сообщила РИА Новости заведующая отделением обучения и лечения диабета Диабетологического центра, врач-эндокринолог эндокринологического диспансера департамента здравоохранения Москвы Ольга Котешкова.Ежегодно 14 ноября в мире проходит Всемирный день борьбы с диабетом.Отвечая на вопрос, можно ли заболеть сахарным диабетом, если есть много сладкого, Котешкова сказала: "Смотря какое сладкое"."Если это сладкое, сочетаемое с жиром, это усиливает инсулинорезистентность. Непосредственный прием сладкой пищи не является ведущим фактором в развитии сахарного диабета", - отметила она."Да, может возникнуть сахарный диабет при определенных обстоятельствах, когда имеется генетическая предрасположенность, когда человек резко увеличивает массу тела и снижает физическую активность, то может быть. Но не все 100% случаев развития сахарного диабета связаны с приемом сладких продуктов. Если человек ест только легко усвояемые углеводы, без жиров, то, может быть, диабета и не будет", - добавила Котешкова.По ее словам, ключевым моментом является масса тела пациента: с весом увеличиваются риски развития сахарного диабета."Профилактикой заболевания является ведение здорового образа жизни. В первую очередь, это соблюдение определенных правил питания, то есть использование продуктов, которые богаты витаминами, минеральными солями, в основном использование овощей в питании, минимальное использование продуктов, богатых жиром и легкоусвояемыми углеводами. За счет этого происходит уменьшение массы тела", - рассказала собеседница агентства.Врач уточнила, что в то же время низкокалорийная диета не рекомендована, потому что это очень экстремальная ситуация, в которой человек долго не может просуществовать, и противопоказан голод."При отработке питания очень важное внимание уделяется в том числе и калорийности, потому что при правильно подобранном питании, особенно у людей с избыточной массой тела, важно, чтобы они снижали вес, и темпы снижения веса должны составлять хотя бы 5-7% от исходной. Это очень важно, потому что при снижении веса повышается чувствительность периферических тканей к инсулину и риски развития диабета уменьшаются", - добавила Котешкова.

https://ria.ru/20211114/diabet-1758804674.html

https://ria.ru/20211114/diabet-1758963069.html

https://ria.ru/20211005/diabet-1753210512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество