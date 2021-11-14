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Врач назвала факторы, способствующие развитию сахарного диабета
Врач назвала факторы, способствующие развитию сахарного диабета - РИА Новости, 14.11.2021
Врач назвала факторы, способствующие развитию сахарного диабета
Сладкая пища не является ведущим фактором в развитии сахарного диабета, ключевым является масса тела, сообщила РИА Новости заведующая отделением обучения и... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T03:35
2021-11-14T05:09
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Сладкая пища не является ведущим фактором в развитии сахарного диабета, ключевым является масса тела, сообщила РИА Новости заведующая отделением обучения и лечения диабета Диабетологического центра, врач-эндокринолог эндокринологического диспансера департамента здравоохранения Москвы Ольга Котешкова.Ежегодно 14 ноября в мире проходит Всемирный день борьбы с диабетом.Отвечая на вопрос, можно ли заболеть сахарным диабетом, если есть много сладкого, Котешкова сказала: "Смотря какое сладкое"."Если это сладкое, сочетаемое с жиром, это усиливает инсулинорезистентность. Непосредственный прием сладкой пищи не является ведущим фактором в развитии сахарного диабета", - отметила она."Да, может возникнуть сахарный диабет при определенных обстоятельствах, когда имеется генетическая предрасположенность, когда человек резко увеличивает массу тела и снижает физическую активность, то может быть. Но не все 100% случаев развития сахарного диабета связаны с приемом сладких продуктов. Если человек ест только легко усвояемые углеводы, без жиров, то, может быть, диабета и не будет", - добавила Котешкова.По ее словам, ключевым моментом является масса тела пациента: с весом увеличиваются риски развития сахарного диабета."Профилактикой заболевания является ведение здорового образа жизни. В первую очередь, это соблюдение определенных правил питания, то есть использование продуктов, которые богаты витаминами, минеральными солями, в основном использование овощей в питании, минимальное использование продуктов, богатых жиром и легкоусвояемыми углеводами. За счет этого происходит уменьшение массы тела", - рассказала собеседница агентства.Врач уточнила, что в то же время низкокалорийная диета не рекомендована, потому что это очень экстремальная ситуация, в которой человек долго не может просуществовать, и противопоказан голод."При отработке питания очень важное внимание уделяется в том числе и калорийности, потому что при правильно подобранном питании, особенно у людей с избыточной массой тела, важно, чтобы они снижали вес, и темпы снижения веса должны составлять хотя бы 5-7% от исходной. Это очень важно, потому что при снижении веса повышается чувствительность периферических тканей к инсулину и риски развития диабета уменьшаются", - добавила Котешкова.
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общество, здоровье - общество
03:35 14.11.2021 (обновлено: 05:09 14.11.2021)
 
Врач назвала факторы, способствующие развитию сахарного диабета

Врач Котешкова: сладкое не является ведущим фактором в развитии сахарного диабета

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрокалыватель для забора крови
Прокалыватель для забора крови - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Сладкая пища не является ведущим фактором в развитии сахарного диабета, ключевым является масса тела, сообщила РИА Новости заведующая отделением обучения и лечения диабета Диабетологического центра, врач-эндокринолог эндокринологического диспансера департамента здравоохранения Москвы Ольга Котешкова.
Ежегодно 14 ноября в мире проходит Всемирный день борьбы с диабетом.
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Отвечая на вопрос, можно ли заболеть сахарным диабетом, если есть много сладкого, Котешкова сказала: "Смотря какое сладкое".
"Если это сладкое, сочетаемое с жиром, это усиливает инсулинорезистентность. Непосредственный прием сладкой пищи не является ведущим фактором в развитии сахарного диабета", - отметила она.
"Да, может возникнуть сахарный диабет при определенных обстоятельствах, когда имеется генетическая предрасположенность, когда человек резко увеличивает массу тела и снижает физическую активность, то может быть. Но не все 100% случаев развития сахарного диабета связаны с приемом сладких продуктов. Если человек ест только легко усвояемые углеводы, без жиров, то, может быть, диабета и не будет", - добавила Котешкова.
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Врач рассказала, как избежать сахарного диабета
По ее словам, ключевым моментом является масса тела пациента: с весом увеличиваются риски развития сахарного диабета.
"Профилактикой заболевания является ведение здорового образа жизни. В первую очередь, это соблюдение определенных правил питания, то есть использование продуктов, которые богаты витаминами, минеральными солями, в основном использование овощей в питании, минимальное использование продуктов, богатых жиром и легкоусвояемыми углеводами. За счет этого происходит уменьшение массы тела", - рассказала собеседница агентства.
Врач уточнила, что в то же время низкокалорийная диета не рекомендована, потому что это очень экстремальная ситуация, в которой человек долго не может просуществовать, и противопоказан голод.
"При отработке питания очень важное внимание уделяется в том числе и калорийности, потому что при правильно подобранном питании, особенно у людей с избыточной массой тела, важно, чтобы они снижали вес, и темпы снижения веса должны составлять хотя бы 5-7% от исходной. Это очень важно, потому что при снижении веса повышается чувствительность периферических тканей к инсулину и риски развития диабета уменьшаются", - добавила Котешкова.
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