https://ria.ru/20211114/dzhigarkhanyan-1758997573.html

На Ваганьковском кладбище в Москве открыли памятник Армену Джигарханяну

На Ваганьковском кладбище в Москве открыли памятник Армену Джигарханяну - РИА Новости, 14.11.2021

На Ваганьковском кладбище в Москве открыли памятник Армену Джигарханяну

Памятник народному артисту СССР Армену Джигарханяну открыли на Ваганьковском кладбище в центре Москвы в годовщину смерти выдающегося мастера, передает... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T15:25

2021-11-14T15:25

2021-11-14T17:03

культура

общество

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армен джигарханян

джигарханян

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Памятник народному артисту СССР Армену Джигарханяну открыли на Ваганьковском кладбище в центре Москвы в годовщину смерти выдающегося мастера, передает корреспондент РИА Новости.Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года на 86-м году жизни.На церемонию собрались родные, близкие, друзья, коллеги и ученики Джигарханяна. Создателями памятника из бронзы, изображающего сидящего артиста в образе Сократа, выступили народные художники России Микаэль и Ваге Согояны.По желанию Джигарханяна, его похоронили рядом с дочерью Еленой. Она погибла в 1987 году от отравления угарным газом, уснув в автомобиле, который в стоял в гараже.Памятник Елене Джигарханян работы Фридриха Согояна отреставрировали и немного сместили, в результате чего, согласно замыслу, весь комплекс должен смотреться целостно. "Взоры дочери и отца как бы смыкаются в одной точке", - сказал Микаэль Согоян, рассказывая о композиции памятников на семейном участке.По его словам, памятник создавался при поддержке семьи Джигарханяна. Ближайший друг артиста, Артур Согомонян, также сыграл в создании скульптуры "очень важную идеологическую роль", добавил скульптор. "Мы, Артур и я, дружили с Арменом Борисовичем много лет. Мой отец учился с Джигарханяном в одном университете и даже в одно время. Он был вхож в наш дом так же, как я был вхож в его. Это был совершенно родной, близкий, фундаментальный человек", - поделился Согоян.Сама скульптура, отметил он, хорошо отражает портретные черты мастера. "За несколько сотен метров можно было узнать: ага, это Джигарханян. Я думаю, что портретное сходство здесь… Критики и поклонники скажут свое слово, но очевидно: (на памятнике) он узнаваем", - сказал скульптор.

https://radiosputnik.ria.ru/20210618/dzhigarkhanyan-1737535420.html

https://ria.ru/20201117/dzhigarkhanyan-1585030390.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ссср, армен джигарханян, джигарханян, культура, сократ