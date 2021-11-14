https://ria.ru/20211114/dzhigarkhanyan-1758997573.html
На Ваганьковском кладбище в Москве открыли памятник Армену Джигарханяну
На Ваганьковском кладбище в Москве открыли памятник Армену Джигарханяну - РИА Новости, 14.11.2021
На Ваганьковском кладбище в Москве открыли памятник Армену Джигарханяну
Памятник народному артисту СССР Армену Джигарханяну открыли на Ваганьковском кладбище в центре Москвы в годовщину смерти выдающегося мастера, передает... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T15:25
2021-11-14T15:25
2021-11-14T17:03
культура
общество
ссср
армен джигарханян
джигарханян
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сократ
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Памятник народному артисту СССР Армену Джигарханяну открыли на Ваганьковском кладбище в центре Москвы в годовщину смерти выдающегося мастера, передает корреспондент РИА Новости.Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года на 86-м году жизни.На церемонию собрались родные, близкие, друзья, коллеги и ученики Джигарханяна. Создателями памятника из бронзы, изображающего сидящего артиста в образе Сократа, выступили народные художники России Микаэль и Ваге Согояны.По желанию Джигарханяна, его похоронили рядом с дочерью Еленой. Она погибла в 1987 году от отравления угарным газом, уснув в автомобиле, который в стоял в гараже.Памятник Елене Джигарханян работы Фридриха Согояна отреставрировали и немного сместили, в результате чего, согласно замыслу, весь комплекс должен смотреться целостно. "Взоры дочери и отца как бы смыкаются в одной точке", - сказал Микаэль Согоян, рассказывая о композиции памятников на семейном участке.По его словам, памятник создавался при поддержке семьи Джигарханяна. Ближайший друг артиста, Артур Согомонян, также сыграл в создании скульптуры "очень важную идеологическую роль", добавил скульптор. "Мы, Артур и я, дружили с Арменом Борисовичем много лет. Мой отец учился с Джигарханяном в одном университете и даже в одно время. Он был вхож в наш дом так же, как я был вхож в его. Это был совершенно родной, близкий, фундаментальный человек", - поделился Согоян.Сама скульптура, отметил он, хорошо отражает портретные черты мастера. "За несколько сотен метров можно было узнать: ага, это Джигарханян. Я думаю, что портретное сходство здесь… Критики и поклонники скажут свое слово, но очевидно: (на памятнике) он узнаваем", - сказал скульптор.
https://radiosputnik.ria.ru/20210618/dzhigarkhanyan-1737535420.html
https://ria.ru/20201117/dzhigarkhanyan-1585030390.html
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общество, ссср, армен джигарханян, джигарханян, культура, сократ
15:25 14.11.2021 (обновлено: 17:03 14.11.2021)
На Ваганьковском кладбище в Москве открыли памятник Армену Джигарханяну
На Ваганьковском кладбище в Москве открыли памятник Армену Джигарханяну в образе Сократа
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости.
Памятник народному артисту СССР Армену Джигарханяну
открыли на Ваганьковском кладбище в центре Москвы в годовщину смерти выдающегося мастера, передает корреспондент РИА Новости.
Народный артист СССР
Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года на 86-м году жизни.
На церемонию собрались родные, близкие, друзья, коллеги и ученики Джигарханяна
. Создателями памятника из бронзы, изображающего сидящего артиста в образе Сократа
, выступили народные художники России Микаэль и Ваге Согояны.
"Армен Борисович предстает в роли Сократа и протягивает нам руку. Прообраз с постановки "Беседы с Сократом" был взят за основу... Художник всегда руководствуется какой-то базисной составляющей — либо это фотоматериал, либо та или иная роль, если речь идет о театральном деятеле", - рассказал РИА Новости Микаэль Согоян.
По желанию Джигарханяна, его похоронили рядом с дочерью Еленой. Она погибла в 1987 году от отравления угарным газом, уснув в автомобиле, который в стоял в гараже.
Памятник Елене Джигарханян работы Фридриха Согояна отреставрировали и немного сместили, в результате чего, согласно замыслу, весь комплекс должен смотреться целостно. "Взоры дочери и отца как бы смыкаются в одной точке", - сказал Микаэль Согоян, рассказывая о композиции памятников на семейном участке.
По его словам, памятник создавался при поддержке семьи Джигарханяна. Ближайший друг артиста, Артур Согомонян, также сыграл в создании скульптуры "очень важную идеологическую роль", добавил скульптор. "Мы, Артур и я, дружили с Арменом Борисовичем много лет. Мой отец учился с Джигарханяном в одном университете и даже в одно время. Он был вхож в наш дом так же, как я был вхож в его. Это был совершенно родной, близкий, фундаментальный человек", - поделился Согоян.
Сама скульптура, отметил он, хорошо отражает портретные черты мастера. "За несколько сотен метров можно было узнать: ага, это Джигарханян. Я думаю, что портретное сходство здесь… Критики и поклонники скажут свое слово, но очевидно: (на памятнике) он узнаваем", - сказал скульптор.