https://ria.ru/20211114/diktant-1758986724.html
Географический диктант пройдет в 120 странах
Географический диктант пройдет в 120 странах - РИА Новости, 14.11.2021
Географический диктант пройдет в 120 странах
Участники "Географического диктанта" в этом году пишут его в 120 странах на более чем 8,6 тысячи площадок, сообщил президент РГО (Русское географическое... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T13:17
2021-11-14T13:17
2021-11-14T13:17
сергей шойгу
русское географическое общество
всероссийский географический диктант
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Участники "Географического диктанта" в этом году пишут его в 120 странах на более чем 8,6 тысячи площадок, сообщил президент РГО (Русское географическое общество), министр обороны России Сергей Шойгу."Несмотря на сложные условия, мы не стоим на месте и не повторяем достижения прошлых и позапрошлых годов, а растем - в этом году на 60% количество площадок увеличилось, их теперь 8,6 тыс. в 120 странах", - сказал он.Шойгу сам поучаствовал в акции на центральной площадке проведения диктанта в штаб-квартире РГО в Москве.В воскресенье военнослужащие и гражданский персонал Минобороны России также принимают участие в акции. Центральной площадкой в министерстве стал Национальный центр управления обороной Российской Федерации, на прямой связи с которым будут все площадки проведения диктанта в военных округах. Всего в Минобороны будет задействовано более 1,5 тысячи площадок написания диктанта от Калининграда до Камчатки.
https://ria.ru/20211114/diktant-1758797991.html
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сергей шойгу, русское географическое общество, всероссийский географический диктант
Географический диктант пройдет в 120 странах
Географический диктант пройдет в 120 странах, Шойгу уже принял в нем участие