https://ria.ru/20211114/diabet-1758972318.html

Врач рассказала, чем опасен сахарный диабет

Врач рассказала, чем опасен сахарный диабет - РИА Новости, 14.11.2021

Врач рассказала, чем опасен сахарный диабет

Сахарный диабет может давать опасные осложнения, заболеванию наиболее подвержены малоподвижные люди и с лишним весом, сообщила РИА Новости заведующая отделением РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T09:37

2021-11-14T09:37

2021-11-14T11:34

общество

диабет

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Сахарный диабет может давать опасные осложнения, заболеванию наиболее подвержены малоподвижные люди и с лишним весом, сообщила РИА Новости заведующая отделением обучения и лечения диабета Диабетологического центра, врач-эндокринолог эндокринологического диспансера департамента здравоохранения Москвы Ольга Котешкова.Четырнадцатого ноября отмечается Всемирный день борьбы с этой болезнью.При этом сами симптомы заболевания могут отсутствовать, и человек долгое время не знает о проблеме, отметила врач. Она порекомендовала хотя бы раз в год проходить диспансеризацию , чтобы вовремя ее выявить.Помимо людей с избыточным весом и мало двигающихся в группу риска также входят те, кто страдает гипертонией, старше 45 лет, имеет предрасположенность к сахарному диабету или сердечно-сосудистые болезни.

https://ria.ru/20211114/diabet-1758804674.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, диабет