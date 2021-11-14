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Врач рассказала, чем опасен сахарный диабет
Врач рассказала, чем опасен сахарный диабет - РИА Новости, 14.11.2021
Врач рассказала, чем опасен сахарный диабет
Сахарный диабет может давать опасные осложнения, заболеванию наиболее подвержены малоподвижные люди и с лишним весом, сообщила РИА Новости заведующая отделением РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T09:37
2021-11-14T09:37
2021-11-14T11:34
общество
диабет
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Сахарный диабет может давать опасные осложнения, заболеванию наиболее подвержены малоподвижные люди и с лишним весом, сообщила РИА Новости заведующая отделением обучения и лечения диабета Диабетологического центра, врач-эндокринолог эндокринологического диспансера департамента здравоохранения Москвы Ольга Котешкова.Четырнадцатого ноября отмечается Всемирный день борьбы с этой болезнью.При этом сами симптомы заболевания могут отсутствовать, и человек долгое время не знает о проблеме, отметила врач. Она порекомендовала хотя бы раз в год проходить диспансеризацию , чтобы вовремя ее выявить.Помимо людей с избыточным весом и мало двигающихся в группу риска также входят те, кто страдает гипертонией, старше 45 лет, имеет предрасположенность к сахарному диабету или сердечно-сосудистые болезни.
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общество, диабет
09:37 14.11.2021 (обновлено: 11:34 14.11.2021)
Врач рассказала, чем опасен сахарный диабет
Врач-эндокринолог Ольга Котешкова рассказала, чем опасен сахарный диабет
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Сахарный диабет может давать опасные осложнения, заболеванию наиболее подвержены малоподвижные люди и с лишним весом, сообщила РИА Новости заведующая отделением обучения и лечения диабета Диабетологического центра, врач-эндокринолог эндокринологического диспансера департамента здравоохранения Москвы Ольга Котешкова.
Четырнадцатого ноября отмечается Всемирный день борьбы с этой болезнью.
"Очень часто высокий сахар в крови является фактором развития инфаркта миокарда, инсульта со смертельным исходом. У человека, который имеет декомпенсированный сахарный диабет, в течение длительного периода может возникать патология со стороны глазного дна в виде пролиферативной ретинопатии, макулярного отека, который приводит к потере зрения. Точно так же от высокого уровня сахара в крови страдают почки, на первых этапах возникновение диабетической нефропатии, а в более тяжелых клинических ситуациях — возникновение хронической болезни почек, развитие терминальной стадии почечной недостаточности", — пояснила она.
При этом сами симптомы заболевания могут отсутствовать, и человек долгое время не знает о проблеме, отметила врач. Она порекомендовала хотя бы раз в год проходить диспансеризацию , чтобы вовремя ее выявить.
Помимо людей с избыточным весом и мало двигающихся в группу риска также входят те, кто страдает гипертонией, старше 45 лет, имеет предрасположенность к сахарному диабету или сердечно-сосудистые болезни.