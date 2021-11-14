https://ria.ru/20211114/bolgariya-1759033994.html
Экзит-полл: на выборах в Болгарии побеждает действующий президент
Экзит-полл: на выборах в Болгарии побеждает действующий президент - РИА Новости, 14.11.2021
Экзит-полл: на выборах в Болгарии побеждает действующий президент
Действующий президент Болгарии Румен Радев получает 50,05% голосов избирателей и побеждает в первом туре, по данным exit poll, проведенного социологическим... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T22:10
2021-11-14T22:10
2021-11-14T22:24
болгария
румен радев
в мире
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СОФИЯ, 14 ноя – РИА Новости. Действующий президент Болгарии Румен Радев получает 50,05% голосов избирателей и побеждает в первом туре, по данным exit poll, проведенного социологическим агентством Маркет Линкс.Данные агентства были озвучены в эфире телеканала BTV.Вместе с тем, по данным, предоставленным Маркет Линкс незадолго до закрытия избирательных участков, Радев не набирал 50% голосов.Если после завершения подсчета голосов поддержка Радева окажется ниже 50%, 21 ноября состоится второй тур президентских выборов. В этом случае соперником действующего главы государства станет Атанас Герджиков, который, согласно данным exit poll, занимает второе место.Четырнадцатого ноября параллельно с президентскими выборами в Болгарии прошли третьи в этом году парламентские выборы.
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болгария, румен радев, в мире
22:10 14.11.2021 (обновлено: 22:24 14.11.2021)
Экзит-полл: на выборах в Болгарии побеждает действующий президент
Экзит-полл: на выборах в Болгарии побеждает действующий президент с 50,05 процента голосов