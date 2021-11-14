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В Болгарии из-за пожара в больнице погибли три пациента с COVID-19

В Болгарии из-за пожара в больнице погибли три пациента с COVID-19 - РИА Новости, 14.11.2021

В Болгарии из-за пожара в больнице погибли три пациента с COVID-19

По меньшей мере три пациента погибли в результате пожара в отделении для больных коронавирусом в больнице в городе Сливен на юго-востоке Болгарии, сообщает... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T13:22

2021-11-14T13:22

2021-11-14T13:22

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. По меньшей мере три пациента погибли в результате пожара в отделении для больных коронавирусом в больнице в городе Сливен на юго-востоке Болгарии, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на спасательные службы.Как сообщается, инцидент произошел в воскресенье утром. Погибли трое мужчин старше 60 лет, все они были больны коронавирусом и проходили лечение на четвертом этаже больницы. Шесть пациентов из соседних палат удалось эвакуировать."Наиболее вероятной причиной пожара стала зажженная сигарета одного из пациентов", - говорится в заявлении минздрава.

https://ria.ru/20211005/pozhar-1753097898.html

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