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В Болгарии из-за пожара в больнице погибли три пациента с COVID-19
В Болгарии из-за пожара в больнице погибли три пациента с COVID-19 - РИА Новости, 14.11.2021
В Болгарии из-за пожара в больнице погибли три пациента с COVID-19
По меньшей мере три пациента погибли в результате пожара в отделении для больных коронавирусом в больнице в городе Сливен на юго-востоке Болгарии, сообщает... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T13:22
2021-11-14T13:22
2021-11-14T13:22
в мире
болгария
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. По меньшей мере три пациента погибли в результате пожара в отделении для больных коронавирусом в больнице в городе Сливен на юго-востоке Болгарии, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на спасательные службы.Как сообщается, инцидент произошел в воскресенье утром. Погибли трое мужчин старше 60 лет, все они были больны коронавирусом и проходили лечение на четвертом этаже больницы. Шесть пациентов из соседних палат удалось эвакуировать."Наиболее вероятной причиной пожара стала зажженная сигарета одного из пациентов", - говорится в заявлении минздрава.
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в мире, болгария
В Болгарии из-за пожара в больнице погибли три пациента с COVID-19
В болгарском городе Сливен из-за пожара в больнице погибли три пациента с COVID-19