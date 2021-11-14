https://ria.ru/20211114/bolgariya-1758984321.html

Премьер Болгарии рассказал, какое правительство нужно стране

Премьер Болгарии рассказал, какое правительство нужно стране - РИА Новости, 14.11.2021

Премьер Болгарии рассказал, какое правительство нужно стране

Болгария нуждается в правительстве, которое будет опираться на широкое большинство в Парламенте, заявил действующий премьер-министр страны Стефан Янев после... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T12:44

2021-11-14T12:44

2021-11-14T12:44

в мире

болгария

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СОФИЯ, 14 ноя – РИА Новости. Болгария нуждается в правительстве, которое будет опираться на широкое большинство в Парламенте, заявил действующий премьер-министр страны Стефан Янев после выхода с избирательного участка."Голосование определит будущее большинство, которое создаст правительство и задаст основные направления развития государства", - сказал он.Заявление премьер-министра транслировалось телеканалом NOVA.Глава правительства призвал граждан активно голосовать, "потому что это выбор будущего страны", и заверил, что "власти приняли все необходимые меры для обеспечения прозрачности голосования, возможностей для манипуляции голосованием не будет".Янев также расценил как спекуляции вероятность использования неучтенных машин для голосования, которые были обнаружены накануне выборов.В Болгарии 14 ноября проходят третьи в этом году парламентские выборы, а также выборы президента страны.

https://ria.ru/20211114/vybory-1758726394.html

болгария

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в мире, болгария