https://ria.ru/20211114/bolgariya-1758980774.html

Голосование на выборах в Болгарии проходит спокойно

Голосование на выборах в Болгарии проходит спокойно - РИА Новости, 14.11.2021

Голосование на выборах в Болгарии проходит спокойно

Президентские и парламентские выборы в Болгарии проходят в спокойной обстановке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T11:34

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СОФИЯ, 14 ноя – РИА Новости. Президентские и парламентские выборы в Болгарии проходят в спокойной обстановке, передает корреспондент РИА Новости.Избирательные участки по всей стране открылись в 7:00 (8:00 мск), по оценке социологического агентства "Gallup", к 9:00 явка составила 4%.При входе на участки избиратели должны надеть маску и воспользоваться дезинфицирующим гелем для рук, а внутри помещения необходимо соблюдать социальную дистанцию во избежание заражения коронавирусом.В то же время голосующие не должны предъявлять зеленый сертификат, который с 21 октября стал обязательным для входа в рестораны, торговые центры, гостиницы и т.д. и свидетельствует о том, что его обладатель прошел полный курс вакцинации, сдал ПЦР-тест не ранее 48 часов или переболел ковидом в последние шесть месяцев.На участках в 24-м многомандатном избирательном округе Софии, которые посетил корреспондент агентства, немноголюдно, но в отдельных секциях есть и очереди в шесть-семь человек."Очереди возникают потому, что сегодня выборы двойные – президента и парламента. Из-за этого процесс протекает несколько медленнее", пояснил РИА Новости секретарь одной из секционных комиссий.По его словам, утром людей приходит немного, однако по сравнению с выборами в апреле и июле явка несколько выше.Другой секретарь также отметила, что ажиотажа не наблюдается, но предположила, что в дневные и вечерние часы количество голосующих может увеличиться.В парламентских выборах, третьих в этом году, принимают участие 27 партий и коалиций, в Народное собрание пройдут те из них, кто преодолеет 4-процентный барьер.В свою очередь, в президентских выборах участвуют 23 кандидата, в том числе действующий глава государства Румен Радев, который является безусловным фаворитом в выборной гонке.

https://ria.ru/20211114/vybory-1758726394.html

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в мире, болгария, софия (город), румен радев