https://ria.ru/20211114/blagoustroystvo-1758981678.html
В Москве благоустраивают территории 45 поликлиник
В Москве благоустраивают территории 45 поликлиник - РИА Новости, 14.11.2021
В Москве благоустраивают территории 45 поликлиник
Специалисты Комплекса городского хозяйства благоустраивают территории 45 московских поликлиник, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T11:54
2021-11-14T11:54
2021-11-14T11:54
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства благоустраивают территории 45 московских поликлиник, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят масштабные работы по благоустройству территорий возле 45 столичных поликлиник, в которых завершается или продолжается капитальный ремонт. Новый облик получают не только сами здания медучреждений, которые ремонтируют в рамках нового московского стандарта поликлиник, но и прилегающие территории. В рамках проводимых работ убираем под землю все воздушные провода, обустраиваем удобные тротуары, отделяя их от проезжей части, делаем зоны отдыха, где есть возможность - детские площадки", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что в ходе благоустройства пространства возле поликлиник адаптируют под нужды маломобильных граждан, обустраивают парковки и, где возможно, навесы в виде пергол для велосипедов и колясок.Для безопасного пребывания в вечернее время будут установлены несколько сотен фонарей с энергоэффективными лампами.Он отметил, что территории медучреждений дополнительно озеленят, все растения будут гипоаллергенные."Всего возле поликлиник планируется высадить более 600 деревьев, 6,8 тысячи кустарников, обустроить почти 100 тысяч квадратных метров газона и свыше 10 тысяч квадратных метров цветников", - отметил Бирюков.По его словам, работы по благоустройству возле семи поликлиник планируется завершить в этом году, около остальных - в 2022 году.
https://ria.ru/20211113/moskva-1758885841.html
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
В Москве благоустраивают территории 45 поликлиник
Заммэра Бирюков: в Москве благоустраивают территории 45 поликлиник
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости.
Специалисты Комплекса городского хозяйства благоустраивают территории 45 московских поликлиник, сообщил заместитель мэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят масштабные работы по благоустройству территорий возле 45 столичных поликлиник, в которых завершается или продолжается капитальный ремонт. Новый облик получают не только сами здания медучреждений, которые ремонтируют в рамках нового московского стандарта поликлиник, но и прилегающие территории. В рамках проводимых работ убираем под землю все воздушные провода, обустраиваем удобные тротуары, отделяя их от проезжей части, делаем зоны отдыха, где есть возможность - детские площадки", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что в ходе благоустройства пространства возле поликлиник адаптируют под нужды маломобильных граждан, обустраивают парковки и, где возможно, навесы в виде пергол для велосипедов и колясок.
Для безопасного пребывания в вечернее время будут установлены несколько сотен фонарей с энергоэффективными лампами.
Он отметил, что территории медучреждений дополнительно озеленят, все растения будут гипоаллергенные.
"Всего возле поликлиник планируется высадить более 600 деревьев, 6,8 тысячи кустарников, обустроить почти 100 тысяч квадратных метров газона и свыше 10 тысяч квадратных метров цветников", - отметил Бирюков.
По его словам, работы по благоустройству возле семи поликлиник планируется завершить в этом году, около остальных - в 2022 году.