https://ria.ru/20211114/blagoustroystvo-1758981678.html

В Москве благоустраивают территории 45 поликлиник

В Москве благоустраивают территории 45 поликлиник - РИА Новости, 14.11.2021

В Москве благоустраивают территории 45 поликлиник

Специалисты Комплекса городского хозяйства благоустраивают территории 45 московских поликлиник, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T11:54

2021-11-14T11:54

2021-11-14T11:54

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства благоустраивают территории 45 московских поликлиник, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят масштабные работы по благоустройству территорий возле 45 столичных поликлиник, в которых завершается или продолжается капитальный ремонт. Новый облик получают не только сами здания медучреждений, которые ремонтируют в рамках нового московского стандарта поликлиник, но и прилегающие территории. В рамках проводимых работ убираем под землю все воздушные провода, обустраиваем удобные тротуары, отделяя их от проезжей части, делаем зоны отдыха, где есть возможность - детские площадки", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что в ходе благоустройства пространства возле поликлиник адаптируют под нужды маломобильных граждан, обустраивают парковки и, где возможно, навесы в виде пергол для велосипедов и колясок.Для безопасного пребывания в вечернее время будут установлены несколько сотен фонарей с энергоэффективными лампами.Он отметил, что территории медучреждений дополнительно озеленят, все растения будут гипоаллергенные."Всего возле поликлиник планируется высадить более 600 деревьев, 6,8 тысячи кустарников, обустроить почти 100 тысяч квадратных метров газона и свыше 10 тысяч квадратных метров цветников", - отметил Бирюков.По его словам, работы по благоустройству возле семи поликлиник планируется завершить в этом году, около остальных - в 2022 году.

https://ria.ru/20211113/moskva-1758885841.html

https://ria.ru/20211110/chermyanka-1758335451.html

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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы