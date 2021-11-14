https://ria.ru/20211114/bezhentsy-1758984830.html

Беженцам на белорусской границе доставили около 18,5 тонны продуктов

Беженцам на белорусской границе доставили около 18,5 тонны продуктов - РИА Новости, 14.11.2021

Беженцам на белорусской границе доставили около 18,5 тонны продуктов

Беженцам на границе с Польшей за пять дней доставили около 18,5 тонны продуктов, сообщает пресс-служба Совета республики, верхней палаты парламента Белоруссии. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T12:49

2021-11-14T12:49

2021-11-14T12:49

в мире

белоруссия

минск

латвия

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Беженцам на границе с Польшей за пять дней доставили около 18,5 тонны продуктов, сообщает пресс-служба Совета республики, верхней палаты парламента Белоруссии."По итогу пяти дней была оказана гуманитарная помощь: продукты питания - 18,6 т, в том числе молоко - 5 т, хлебобулочные изделия - 5,5 т, консервы мясные - 2 т, консервы овощные - 0,8 т, колбасные изделия - 2 т, кондитерские изделия - 1,3 т, фрукты - 0,8 т, детское питание - 1,2 т, вода питьевая - 7 т, теплая одежда - 3200 единиц, одеяла - 760 единиц", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Совета республики.Власти Белоруссии также организовали снабжение мигрантов водой и сухими дровами. В лагере в субботу также начал функционировать палаточный городок, где есть места для обогрева детей и женщин, а также работает офис правовой помощи.Восьмого ноября многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на границе остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://radiosputnik.ria.ru/20211114/migranty-1758982448.html

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в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии