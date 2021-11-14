Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211114/bezhentsy-1758984830.html
Беженцам на белорусской границе доставили около 18,5 тонны продуктов
Беженцам на белорусской границе доставили около 18,5 тонны продуктов - РИА Новости, 14.11.2021
Беженцам на белорусской границе доставили около 18,5 тонны продуктов
Беженцам на границе с Польшей за пять дней доставили около 18,5 тонны продуктов, сообщает пресс-служба Совета республики, верхней палаты парламента Белоруссии. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T12:49
2021-11-14T12:49
в мире
белоруссия
минск
латвия
александр лукашенко
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758816846_0:64:3061:1786_1920x0_80_0_0_b44bea03c7bc5b7aab13296b6b1f25cc.jpg
МИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Беженцам на границе с Польшей за пять дней доставили около 18,5 тонны продуктов, сообщает пресс-служба Совета республики, верхней палаты парламента Белоруссии."По итогу пяти дней была оказана гуманитарная помощь: продукты питания - 18,6 т, в том числе молоко - 5 т, хлебобулочные изделия - 5,5 т, консервы мясные - 2 т, консервы овощные - 0,8 т, колбасные изделия - 2 т, кондитерские изделия - 1,3 т, фрукты - 0,8 т, детское питание - 1,2 т, вода питьевая - 7 т, теплая одежда - 3200 единиц, одеяла - 760 единиц", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Совета республики.Власти Белоруссии также организовали снабжение мигрантов водой и сухими дровами. В лагере в субботу также начал функционировать палаточный городок, где есть места для обогрева детей и женщин, а также работает офис правовой помощи.Восьмого ноября многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на границе остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://radiosputnik.ria.ru/20211114/migranty-1758982448.html
белоруссия
минск
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758816846_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_83f764f4ebdf6b324137ec0adf57db47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
12:49 14.11.2021
 
Беженцам на белорусской границе доставили около 18,5 тонны продуктов

Белорусские власти доставили мигрантам на границе около 18,5 тонны продуктов

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМужчины несут к машине скорой помощи женщину в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Мужчины несут к машине скорой помощи женщину в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Беженцам на границе с Польшей за пять дней доставили около 18,5 тонны продуктов, сообщает пресс-служба Совета республики, верхней палаты парламента Белоруссии.
"По итогу пяти дней была оказана гуманитарная помощь: продукты питания - 18,6 т, в том числе молоко - 5 т, хлебобулочные изделия - 5,5 т, консервы мясные - 2 т, консервы овощные - 0,8 т, колбасные изделия - 2 т, кондитерские изделия - 1,3 т, фрукты - 0,8 т, детское питание - 1,2 т, вода питьевая - 7 т, теплая одежда - 3200 единиц, одеяла - 760 единиц", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Совета республики.
Власти Белоруссии также организовали снабжение мигрантов водой и сухими дровами. В лагере в субботу также начал функционировать палаточный городок, где есть места для обогрева детей и женщин, а также работает офис правовой помощи.
Восьмого ноября многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на границе остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Ситуация на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
12:07В мире
Группа беженцев после штурма прорвалась в Польшу из Белоруссии
 
В миреБелоруссияМинскЛатвияАлександр ЛукашенкоСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24Двух жителей Камчатки обвинили в изнасиловании девушки-инвалида
03:19Генконструктор разработчика рассказал об "умных" снарядах БМПТ "Терминатор"
03:18Финансист рассказал, когда нужно срочно запасаться долларами
03:11Глава МИД Мали заявил, что тема создания военной базы России не обсуждалась
03:08Глава ЛНР заявил об отсутствии фактов применения Украиной Bayraktar
03:00Юрист: за незаконную установку камеры в подъезде можно попасть в тюрьму
02:51Чехия выразила готовность помочь Польше в решении миграционного кризиса
02:37В Мали при нападении боевиков погибли четверо военных
02:17Глава ассоциации "Росчайкофе" объяснил, от чего зависит "кислинка" в кофе
02:08Названы сценарии развития коронавируса
02:00Киевлянам предрекли масштабные отключения света
01:51Илон Маск высмеял "налог на миллиардеров" под твитом американского сенатора
01:17Защитник сборной России Кудряшов забил автогол с травмой
01:16Автоэксперт назвал самые опасные при аварии марки автомобилей
01:06Российский робот "Маркер" получил новую функцию "курьера"
00:55Названа главная естественная угроза жизни на Земле
00:52Счетная палата назвала основную макроэкономическую проблему в России
00:43Стало известно о состоянии пострадавшей при взрыве на НЛМК в Липецке
00:34В Раде напомнили Украине о 1939-м после обещаний британцев
00:30Названы регионы-лидеры по темпам роста оборота общепита
Лента новостейМолния
Двух жителей Камчатки обвинили в изнасиловании девушки-инвалидаГенконструктор разработчика рассказал об "умных" снарядах БМПТ "Терминатор"Финансист рассказал, когда нужно срочно запасаться долларамиГлава МИД Мали заявил, что тема создания военной базы России не обсуждаласьГлава ЛНР заявил об отсутствии фактов применения Украиной BayraktarЮрист: за незаконную установку камеры в подъезде можно попасть в тюрьмуЧехия выразила готовность помочь Польше в решении миграционного кризисаВ Мали при нападении боевиков погибли четверо военныхГлава ассоциации "Росчайкофе" объяснил, от чего зависит "кислинка" в кофеНазваны сценарии развития коронавирусаКиевлянам предрекли масштабные отключения светаИлон Маск высмеял "налог на миллиардеров" под твитом американского сенатораЗащитник сборной России Кудряшов забил автогол с травмойАвтоэксперт назвал самые опасные при аварии марки автомобилейРоссийский робот "Маркер" получил новую функцию "курьера"Названа главная естественная угроза жизни на ЗемлеСчетная палата назвала основную макроэкономическую проблему в РоссииСтало известно о состоянии пострадавшей при взрыве на НЛМК в ЛипецкеВ Раде напомнили Украине о 1939-м после обещаний британцевНазваны регионы-лидеры по темпам роста оборота общепита