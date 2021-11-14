https://ria.ru/20211114/belorussiya-1758976558.html
В ФСВТС рассказали о контрактах с Минском на поставку авиации и средств ПВО
В ФСВТС рассказали о контрактах с Минском на поставку авиации и средств ПВО - РИА Новости, 14.11.2021
В ФСВТС рассказали о контрактах с Минском на поставку авиации и средств ПВО
Москва и Минск подписали в 2021 году контракты на поставку в Белоруссию истребителей, вертолетов, средств противовоздушной обороны и другого оружия, сообщил РИА РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T10:38
2021-11-14T10:38
2021-11-14T10:38
безопасность
белоруссия
минск
москва
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
дмитрий шугаев
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ДУБАЙ, 14 ноя – РИА Новости. Москва и Минск подписали в 2021 году контракты на поставку в Белоруссию истребителей, вертолетов, средств противовоздушной обороны и другого оружия, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на выставке Dubai Airshow."В текущем году с Белоруссией были подписаны контракты на поставку авиационной техники, в том числе истребителей и вертолетов, а также средств ПВО и другой продукции военного назначения", - сказал Шугаев.Он подчеркнул, что вся указанная продукция военного назначения будет поставлена в сроки, обозначенные контрактными обязательствам.
https://radiosputnik.ria.ru/20211112/belorussiya-1758772102.html
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безопасность, белоруссия, минск, москва, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), дмитрий шугаев
В ФСВТС рассказали о контрактах с Минском на поставку авиации и средств ПВО
Москва и Минск подписали в 2021 году контракты на поставку авиации и средств ПВО