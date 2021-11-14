Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211114/belorussiya-1758976558.html
В ФСВТС рассказали о контрактах с Минском на поставку авиации и средств ПВО
В ФСВТС рассказали о контрактах с Минском на поставку авиации и средств ПВО - РИА Новости, 14.11.2021
В ФСВТС рассказали о контрактах с Минском на поставку авиации и средств ПВО
Москва и Минск подписали в 2021 году контракты на поставку в Белоруссию истребителей, вертолетов, средств противовоздушной обороны и другого оружия, сообщил РИА РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T10:38
2021-11-14T10:38
безопасность
белоруссия
минск
москва
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
дмитрий шугаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996877_0:195:3090:1933_1920x0_80_0_0_de3fd4a1ccd1bb92ce98d0f7bbf15c02.jpg
ДУБАЙ, 14 ноя – РИА Новости. Москва и Минск подписали в 2021 году контракты на поставку в Белоруссию истребителей, вертолетов, средств противовоздушной обороны и другого оружия, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на выставке Dubai Airshow."В текущем году с Белоруссией были подписаны контракты на поставку авиационной техники, в том числе истребителей и вертолетов, а также средств ПВО и другой продукции военного назначения", - сказал Шугаев.Он подчеркнул, что вся указанная продукция военного назначения будет поставлена в сроки, обозначенные контрактными обязательствам.
https://radiosputnik.ria.ru/20211112/belorussiya-1758772102.html
белоруссия
минск
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996877_120:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_bdb1f345b5f0bf026954a4d6051e39f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, белоруссия, минск, москва, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), дмитрий шугаев
10:38 14.11.2021
 
В ФСВТС рассказали о контрактах с Минском на поставку авиации и средств ПВО

Москва и Минск подписали в 2021 году контракты на поставку авиации и средств ПВО

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПроспект Независимости в Минске
Проспект Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДУБАЙ, 14 ноя – РИА Новости. Москва и Минск подписали в 2021 году контракты на поставку в Белоруссию истребителей, вертолетов, средств противовоздушной обороны и другого оружия, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на выставке Dubai Airshow.
"В текущем году с Белоруссией были подписаны контракты на поставку авиационной техники, в том числе истребителей и вертолетов, а также средств ПВО и другой продукции военного назначения", - сказал Шугаев.
Он подчеркнул, что вся указанная продукция военного назначения будет поставлена в сроки, обозначенные контрактными обязательствам.
Военнослужащие на учениях ВДВ на полигоне Опук в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 15:47В мире
Десантники из России и Белоруссии высадились недалеко от польской границы
 
БезопасностьБелоруссияМинскМоскваФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Дмитрий Шугаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:37Мантуров рассказал, что Россия покажет на авиавыставке в Дубае
11:34Голосование на выборах в Болгарии проходит спокойно
11:33При пожаре в жилом доме в Архангельске погибли три человека
11:32Россия рассчитывает на интерес Ближнего Востока к истребителю Checkmate
11:29Счетная палата оценила состояние российского госдолга
11:27Оказавшихся между заграждениями мигрантов вывели на территорию Польши
11:23МИД ответил британскому министру, обвинившей Россию в миграционном кризисе
11:16Глава "Рособоронэкспорта" рассказал о работе по экспорту С-400
11:14Группа нелегальных мигрантов прорвалась на территорию Польши из Белоруссии
11:13В Москве за сутки госпитализировали 1085 человек с COVID-19
11:11В "Рособоронэкспорте" рассказали о ВТС с Ираном
11:10В "Рособоронэкспорте" назвали основных импортеров российского оружия
11:08Глава "Рособоронэкспорта" рассказал о развитии ВТС с Турцией
11:04В России за сутки выписали 29 821 человека после лечения от COVID-19
11:03В России за сутки выявили 38 823 случая COVID-19
11:02В Москве выявили 3734 новых случая заражения коронавирусом
11:01В России за сутки умерли 1219 человек с COVID-19
10:51"Большинство не понимают": Мясников развеял главный миф о вакцинации
10:50В каирском метро начали прививать пассажиров от коронавируса
10:43В американском зоопарке от последствий коронавируса умерли снежные барсы
Лента новостейМолния
Мантуров рассказал, что Россия покажет на авиавыставке в ДубаеГолосование на выборах в Болгарии проходит спокойноПри пожаре в жилом доме в Архангельске погибли три человекаРоссия рассчитывает на интерес Ближнего Востока к истребителю CheckmateСчетная палата оценила состояние российского госдолгаОказавшихся между заграждениями мигрантов вывели на территорию ПольшиМИД ответил британскому министру, обвинившей Россию в миграционном кризисеГлава "Рособоронэкспорта" рассказал о работе по экспорту С-400Группа нелегальных мигрантов прорвалась на территорию Польши из БелоруссииВ Москве за сутки госпитализировали 1085 человек с COVID-19В "Рособоронэкспорте" рассказали о ВТС с ИраномВ "Рособоронэкспорте" назвали основных импортеров российского оружияГлава "Рособоронэкспорта" рассказал о развитии ВТС с ТурциейВ России за сутки выписали 29 821 человека после лечения от COVID-19В России за сутки выявили 38 823 случая COVID-19В Москве выявили 3734 новых случая заражения коронавирусомВ России за сутки умерли 1219 человек с COVID-19"Большинство не понимают": Мясников развеял главный миф о вакцинацииВ каирском метро начали прививать пассажиров от коронавирусаВ американском зоопарке от последствий коронавируса умерли снежные барсы