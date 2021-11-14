https://ria.ru/20211114/belorussiya-1758976558.html

В ФСВТС рассказали о контрактах с Минском на поставку авиации и средств ПВО

В ФСВТС рассказали о контрактах с Минском на поставку авиации и средств ПВО - РИА Новости, 14.11.2021

В ФСВТС рассказали о контрактах с Минском на поставку авиации и средств ПВО

Москва и Минск подписали в 2021 году контракты на поставку в Белоруссию истребителей, вертолетов, средств противовоздушной обороны и другого оружия, сообщил РИА РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T10:38

2021-11-14T10:38

2021-11-14T10:38

безопасность

белоруссия

минск

москва

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

дмитрий шугаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996877_0:195:3090:1933_1920x0_80_0_0_de3fd4a1ccd1bb92ce98d0f7bbf15c02.jpg

ДУБАЙ, 14 ноя – РИА Новости. Москва и Минск подписали в 2021 году контракты на поставку в Белоруссию истребителей, вертолетов, средств противовоздушной обороны и другого оружия, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на выставке Dubai Airshow."В текущем году с Белоруссией были подписаны контракты на поставку авиационной техники, в том числе истребителей и вертолетов, а также средств ПВО и другой продукции военного назначения", - сказал Шугаев.Он подчеркнул, что вся указанная продукция военного назначения будет поставлена в сроки, обозначенные контрактными обязательствам.

https://radiosputnik.ria.ru/20211112/belorussiya-1758772102.html

белоруссия

минск

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, белоруссия, минск, москва, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), дмитрий шугаев