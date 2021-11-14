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https://ria.ru/20211114/aviaudary-1758959027.html
NYT: США умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни мирных жителей
NYT: США умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни мирных жителей - РИА Новости, 14.11.2021
NYT: США умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни мирных жителей
Американские военные умолчали об авиаударах в Сирии в марте 2019 года, которые унесли жизни десятков мирных жителей, а тщательное расследование этого инцидента... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T00:42
2021-11-14T11:25
в мире
сша
сирия
ввс сша
билл урбан
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ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Американские военные умолчали об авиаударах в Сирии в марте 2019 года, которые унесли жизни десятков мирных жителей, а тщательное расследование этого инцидента не проводилось, сообщила газета The New York Times.По данным издания, речь идет о бомбардировке в районе сирийского Багуза 18 марта 2019-го. Как утверждается, сначала американский штурмовик F-15E сбросил на толпу людей 500-фунтовую (227-килограммовую) бомбу, после чего еще одну — весом в 2000 фунтов (900 килограммов) — и третью. Неназванный военнослужащий признался журналистам, что в объединенном центре воздушных операций на базе ВВС США Эль-Удейд в Катаре наблюдали за происходившим "с ошеломленным недоверием" — удары в прямом эфире снимал беспилотник.Как пишет NYT, удар в районе Багуза стал одним из крупнейших по числу жертв среди гражданского населения за все время военных действий против ИГ*, однако официально американские военные никогда этого не признавали. При этом, как установила газета, уже первоначальная оценка быстро показала, что погибших было около 70.Сотрудник ВВС по правовым вопросам допускал, что имело место военное преступление, требующее расследования. Но, как отмечает издание, "почти на каждом шагу военные предпринимали шаги, скрывающие катастрофический удар"; число погибших было преуменьшено, а отчеты по теме получали гриф секретности. Кроме того, силы коалиции под руководством США бульдозером сравняли место ударов с землей, а высшее руководство о происшедшем не уведомили.Газета подчеркивает, что независимого и тщательного расследования авиадуаров власти не проводили.После того, как NYT отправила свои выводы Центральному командованию США (CENTCOM), там впервые признали сам факт ударов и заявили, что тогда погибли 80 человек, однако назвали бомбардировку "оправданной". По утверждению командования, среди убитых — 16 боевиков и четверо гражданских. Что касается остальных 60 убитых, то неясно, кем они были — "отчасти потому, что женщины и дети в ИГ* иногда брались за оружие".Представитель CENTCOM Билл Урбан заявил, что командование "берет на себя полную ответственность за непреднамеренную гибель людей".Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасаке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.В августе аналогичный инцидент произошел в Афганистане. После теракта на КПП кабульского аэропорта 26 августа, который унес жизни 13 американских военных, США 29 августа нанесли воздушный удар в Кабуле, в результате которого погибли 10 гражданских, включая семерых детей. Пентагон по итогам проведенного расследования признал случившееся "ошибкой", глава ведомства Ллойд Остин принес извинения.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20211112/siriya-1758837196.html
https://ria.ru/20210926/erdogan-1751909507.html
https://ria.ru/20211023/aviaudar-1755903913.html
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в мире, сша, сирия, ввс сша, билл урбан
00:42 14.11.2021 (обновлено: 11:25 14.11.2021)
 
NYT: США умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни мирных жителей

NYT: американские военные умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни 70 мирных жителей

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Taylor HarrisonИстребитель F-15E Strike Eagle ВВС США
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Taylor Harrison
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ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Американские военные умолчали об авиаударах в Сирии в марте 2019 года, которые унесли жизни десятков мирных жителей, а тщательное расследование этого инцидента не проводилось, сообщила газета The New York Times.
По данным издания, речь идет о бомбардировке в районе сирийского Багуза 18 марта 2019-го. Как утверждается, сначала американский штурмовик F-15E сбросил на толпу людей 500-фунтовую (227-килограммовую) бомбу, после чего еще одну — весом в 2000 фунтов (900 килограммов) — и третью. Неназванный военнослужащий признался журналистам, что в объединенном центре воздушных операций на базе ВВС США Эль-Удейд в Катаре наблюдали за происходившим "с ошеломленным недоверием" — удары в прямом эфире снимал беспилотник.
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Как пишет NYT, удар в районе Багуза стал одним из крупнейших по числу жертв среди гражданского населения за все время военных действий против ИГ*, однако официально американские военные никогда этого не признавали. При этом, как установила газета, уже первоначальная оценка быстро показала, что погибших было около 70.
Сотрудник ВВС по правовым вопросам допускал, что имело место военное преступление, требующее расследования. Но, как отмечает издание, "почти на каждом шагу военные предпринимали шаги, скрывающие катастрофический удар"; число погибших было преуменьшено, а отчеты по теме получали гриф секретности. Кроме того, силы коалиции под руководством США бульдозером сравняли место ударов с землей, а высшее руководство о происшедшем не уведомили.
Газета подчеркивает, что независимого и тщательного расследования авиадуаров власти не проводили.
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После того, как NYT отправила свои выводы Центральному командованию США (CENTCOM), там впервые признали сам факт ударов и заявили, что тогда погибли 80 человек, однако назвали бомбардировку "оправданной". По утверждению командования, среди убитых — 16 боевиков и четверо гражданских. Что касается остальных 60 убитых, то неясно, кем они были — "отчасти потому, что женщины и дети в ИГ* иногда брались за оружие".
Представитель CENTCOM Билл Урбан заявил, что командование "берет на себя полную ответственность за непреднамеренную гибель людей".
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасаке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
В августе аналогичный инцидент произошел в Афганистане. После теракта на КПП кабульского аэропорта 26 августа, который унес жизни 13 американских военных, США 29 августа нанесли воздушный удар в Кабуле, в результате которого погибли 10 гражданских, включая семерых детей. Пентагон по итогам проведенного расследования признал случившееся "ошибкой", глава ведомства Ллойд Остин принес извинения.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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