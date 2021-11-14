https://ria.ru/20211114/alkogolizm-1759028017.html

Как распознать алкоголика с первого взгляда

Названы признаки алкоголизма, заметные на лице - РИА Новости, 14.11.2021

Как распознать алкоголика с первого взгляда

Чрезмерное употребление алкоголя может сказаться на состоянии кожи лица, заявил в беседе с британским порталом Express косметолог и директор клиники... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T20:37

2021-11-14T20:37

2021-11-14T20:37

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алкоголь

здоровье

лицо

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Чрезмерное употребление алкоголя может сказаться на состоянии кожи лица, заявил в беседе с британским порталом Express косметолог и директор клиники эстетической медицины Иоаннис Лиакас."Регулярное распитие спиртного <…> может привести к нездоровому и тусклому цвету лица", — сказал он.Помимо этого, медик выделил еще несколько видимых признаков, указывающих на наличие недуга.Так, поводом для беспокойства может стать характерный красный цвет лица, а также углубленные морщины, проступающие сосуды и появление большого количества черных или белых точек.Специалист отметил, что употребление алкоголя всегда оказывает отрицательное влияние на качество кожи. По его словам, важно вовремя купировать проблему, так как некоторые из вышеперечисленных симптомов могут привести к проблемам, требующим вмешательства врача.

https://ria.ru/20210818/alkogol-1746250564.html

https://ria.ru/20210513/alkogolizm-1732062787.html

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в мире, алкоголь, здоровье, лицо