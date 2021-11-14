https://ria.ru/20211114/alkogolizm-1759028017.html
Как распознать алкоголика с первого взгляда
Названы признаки алкоголизма, заметные на лице - РИА Новости, 14.11.2021
Как распознать алкоголика с первого взгляда
Чрезмерное употребление алкоголя может сказаться на состоянии кожи лица, заявил в беседе с британским порталом Express косметолог и директор клиники... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T20:37
2021-11-14T20:37
2021-11-14T20:37
в мире
алкоголь
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Чрезмерное употребление алкоголя может сказаться на состоянии кожи лица, заявил в беседе с британским порталом Express косметолог и директор клиники эстетической медицины Иоаннис Лиакас."Регулярное распитие спиртного <…> может привести к нездоровому и тусклому цвету лица", — сказал он.Помимо этого, медик выделил еще несколько видимых признаков, указывающих на наличие недуга.Так, поводом для беспокойства может стать характерный красный цвет лица, а также углубленные морщины, проступающие сосуды и появление большого количества черных или белых точек.Специалист отметил, что употребление алкоголя всегда оказывает отрицательное влияние на качество кожи. По его словам, важно вовремя купировать проблему, так как некоторые из вышеперечисленных симптомов могут привести к проблемам, требующим вмешательства врача.
https://ria.ru/20210818/alkogol-1746250564.html
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в мире, алкоголь, здоровье, лицо
Названы признаки алкоголизма, заметные на лице
Косметолог Лиакас заявил о связи между алкоголизмом и проблемами с кожей
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости.
Чрезмерное употребление алкоголя может сказаться на состоянии кожи лица, заявил в беседе с британским порталом Express
косметолог и директор клиники эстетической медицины Иоаннис Лиакас.
"Регулярное распитие спиртного <…> может привести к нездоровому и тусклому цвету лица", — сказал он.
Помимо этого, медик выделил еще несколько видимых признаков, указывающих на наличие недуга.
Так, поводом для беспокойства может стать характерный красный цвет лица, а также углубленные морщины, проступающие сосуды и появление большого количества черных или белых точек.
Специалист отметил, что употребление алкоголя всегда оказывает отрицательное влияние на качество кожи. По его словам, важно вовремя купировать проблему, так как некоторые из вышеперечисленных симптомов могут привести к проблемам, требующим вмешательства врача.