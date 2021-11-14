https://ria.ru/20211114/akter-1758988033.html

Умер актер из "Реальных пацанов" и "Счастливы вместе"

Умер актер из "Реальных пацанов" Игорь Бондаренко - РИА Новости, 14.11.2021

Умер актер из "Реальных пацанов" и "Счастливы вместе"

Заслуженный артист России Игорь Бондаренко умер на 56-м году жизни, сообщается на сайте театра ФЭСТ. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T13:30

2021-11-14T13:30

2021-11-14T17:10

культура

общество

россия

звездный городок

московская область (подмосковье)

высшее театральное училище имени щепкина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0e/1758987489_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_51b44fded194b3f3d28a1c3d8da2fe1b.jpg

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Заслуженный артист России Игорь Бондаренко умер на 56-м году жизни, сообщается на сайте театра ФЭСТ.Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Прощание состоится завтра.Игорь Бондаренко родился 21 февраля 1966 года в Звездном Городке Московской области. В 1995-м окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. В 2004 году ему присвоили звание "Заслуженный артист Российской Федерации".Наибольшую известность получил как актер труппы театра ФЭСТ, в котором он служил с 1988 года. Среди работ в кино — сериалы "Счастливы вместе", "Москва. Три вокзала", "Восьмидесятые" и "Реальные пацаны".

россия

звездный городок

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, звездный городок, московская область (подмосковье), высшее театральное училище имени щепкина