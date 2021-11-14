https://ria.ru/20211114/akter-1758988033.html
Умер актер из "Реальных пацанов" и "Счастливы вместе"
Умер актер из "Реальных пацанов" Игорь Бондаренко - РИА Новости, 14.11.2021
Умер актер из "Реальных пацанов" и "Счастливы вместе"
Заслуженный артист России Игорь Бондаренко умер на 56-м году жизни, сообщается на сайте театра ФЭСТ. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T13:30
2021-11-14T13:30
2021-11-14T17:10
культура
общество
россия
звездный городок
московская область (подмосковье)
высшее театральное училище имени щепкина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0e/1758987489_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_51b44fded194b3f3d28a1c3d8da2fe1b.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Заслуженный артист России Игорь Бондаренко умер на 56-м году жизни, сообщается на сайте театра ФЭСТ.Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Прощание состоится завтра.Игорь Бондаренко родился 21 февраля 1966 года в Звездном Городке Московской области. В 1995-м окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. В 2004 году ему присвоили звание "Заслуженный артист Российской Федерации".Наибольшую известность получил как актер труппы театра ФЭСТ, в котором он служил с 1988 года. Среди работ в кино — сериалы "Счастливы вместе", "Москва. Три вокзала", "Восьмидесятые" и "Реальные пацаны".
россия
звездный городок
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0e/1758987489_61:0:1181:840_1920x0_80_0_0_bd9b8145a720d400d3147e85a17fb5d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, звездный городок, московская область (подмосковье), высшее театральное училище имени щепкина
13:30 14.11.2021 (обновлено: 17:10 14.11.2021)
Умер актер из "Реальных пацанов" Игорь Бондаренко
Умер заслуженный артист России Игорь Бондаренко, сыгравший в "Реальных пацанах"