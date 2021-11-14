https://ria.ru/20211114/aeroflot-1758996199.html

Аэрофлот перевез российских болельщиков в Сплит на отборочный матч ЧМ-2022

Аэрофлот перевез российских болельщиков в Сплит на отборочный матч ЧМ-2022 - РИА Новости, 14.11.2021

Аэрофлот перевез российских болельщиков в Сплит на отборочный матч ЧМ-2022

Аэрофлот в воскресенье доставил российских болельщиков в Сплит на отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Хорватии,... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T15:07

2021-11-14T15:07

2021-11-14T15:07

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Аэрофлот в воскресенье доставил российских болельщиков в Сплит на отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Хорватии, сообщает перевозчик.Специальный рейс организован при поддержке РФС и ПАО "МегаФон".Самолётом Аэрофлота Airbus A321 в Сплит отправились легенды российского футбола — Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Руслан Пименов, а также абоненты "МегаФона", участвовавшие в конкурсах компании, и популярные блогеры.Команду поддержки спортсменов в аэропорту Шереметьево провожали представители СМИ, блогеры и любители футбола. Пассажиров рейса зарегистрировали на специальных брендированных стойках, в полёте их ждала развлекательная программа и сувениры от организаторов рейса."Аэрофлот традиционно поддерживает российский спорт, На протяжении многих лет мы были партнёрами РФС и перевозили сборную России по футболу. Отрадно, что в непростой период пандемии мы можем подарить российским болельщикам частичку глобального спортивного праздника. Надеемся, что крылья Аэрофлота принесут удачу нашей сборной, а энергетика и драйв болельщиков придадут сил в решающей схватке", — приводится в сообщении комментарий заместителя генерального директора по стратегии, сервису и маркетингу ПАО "Аэрофлот" Андрея Панова.Встреча группы H отборочного турнира чемпионата мира-2022 между сборными Хорватии и России пройдет на стадионе "Полюд" и начнется в 17:00 мск. Перед последним туром сборная России (22 очка) возглавляет турнирную таблицу группы, хорваты отстают на два балла. Для сохранения первой строчки и завоевания прямой путевки на чемпионат мира в Катаре команде Валерия Карпина достаточно не проиграть.

https://rsport.ria.ru/20211114/futbol-1758983794.html

https://rsport.ria.ru/20211114/futbol-1758959380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мегафон, аэрофлот, чм-2022, российский футбольный союз (рфс), россия