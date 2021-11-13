https://ria.ru/20211113/zemletryasenie-1758927699.html

В Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,3

В Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 13.11.2021

В Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в штате Западная Австралия, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T17:08

2021-11-13T17:08

2021-11-13T17:08

в мире

землетрясение

западная австралия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в штате Западная Австралия, сообщает Геологическая служба США (USGS).По данным сейсмологов, толчки были зафиксированы в 13.05 по времени UTC (16.05 мск), очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 24 километрах к северо-востоку от города Марбл-Бар.Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

https://ria.ru/20210922/zemletryasenie-1751227349.html

западная австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, землетрясение, западная австралия