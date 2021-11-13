https://ria.ru/20211113/zemletryasenie-1758927699.html
В Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,3
В Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 13.11.2021
В Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в штате Западная Австралия, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T17:08
2021-11-13T17:08
2021-11-13T17:08
в мире
землетрясение
западная австралия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в штате Западная Австралия, сообщает Геологическая служба США (USGS).По данным сейсмологов, толчки были зафиксированы в 13.05 по времени UTC (16.05 мск), очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 24 километрах к северо-востоку от города Марбл-Бар.Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
https://ria.ru/20210922/zemletryasenie-1751227349.html
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в мире, землетрясение, западная австралия
В Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,3
В штате Западная Австралия произошло землетрясение магнитудой 5,3