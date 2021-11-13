https://ria.ru/20211113/zabaykale-1758904322.html

В Забайкалье проверят информацию о выселении чиновниками семьи с ребенком

В Забайкалье проверят информацию о выселении чиновниками семьи с ребенком - РИА Новости, 13.11.2021

В Забайкалье проверят информацию о выселении чиновниками семьи с ребенком

Следователи начали доследственную проверку после информации в СМИ о выселении чиновниками семьи с 6-летним ребёнком из дома в посёлке Атамановка Читинского... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T13:23

2021-11-13T13:23

2021-11-13T13:23

происшествия

забайкальский край

читинский район

россия

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ЧИТА, 13 ноя - РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку после информации в СМИ о выселении чиновниками семьи с 6-летним ребёнком из дома в посёлке Атамановка Читинского района, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Забайкалью."В средствах массовой информации появились данные о том, что в поселке Атамановка Читинского района чиновники заставляют освободить жилое помещение семью с малолетним ребёнком. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.Сообщается, что проверка началась по информации о семье мужчины, имеющего статус сироты. Мужчине, по данным СМИ, якобы долгое время не выделяли ему положенное по закону жилье, в течение нескольких лет он с женой и 6-летним сыном вынуждены постоянно жить во временном жилье.Следователи опросят семью, работников муниципалитета, представителей администрации Читинского района. Будет установлено, насколько распространенная в СМИ информация соответствует действительности. По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

https://ria.ru/20211013/ipoteka-1754279876.html

https://realty.ria.ru/20210419/kvartira-1728619868.html

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читинский район

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происшествия, забайкальский край, читинский район, россия