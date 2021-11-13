В Забайкалье проверят информацию о выселении чиновниками семьи с ребенком
В Забайкалье проверят информацию о выселении чиновниками семьи с шестилетним ребенком
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета на дороге
ЧИТА, 13 ноя - РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку после информации в СМИ о выселении чиновниками семьи с 6-летним ребёнком из дома в посёлке Атамановка Читинского района, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Забайкалью.
"В средствах массовой информации появились данные о том, что в поселке Атамановка Читинского района чиновники заставляют освободить жилое помещение семью с малолетним ребёнком. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что проверка началась по информации о семье мужчины, имеющего статус сироты. Мужчине, по данным СМИ, якобы долгое время не выделяли ему положенное по закону жилье, в течение нескольких лет он с женой и 6-летним сыном вынуждены постоянно жить во временном жилье.
"Также в сюжете приводятся данные о том, что сейчас чиновники заставляют в кратчайшие сроки освободить помещение дома, который был предоставлен администрацией посёлка для временного проживания", - добавили в пресс-службе.
Следователи опросят семью, работников муниципалитета, представителей администрации Читинского района. Будет установлено, насколько распространенная в СМИ информация соответствует действительности. По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.