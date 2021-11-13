https://ria.ru/20211113/yemen-1758915639.html

Армия Йемена остановила захват провинции Мариб повстанцами-хуситами

Армия Йемена остановила захват провинции Мариб повстанцами-хуситами - РИА Новости, 13.11.2021

Армия Йемена остановила захват провинции Мариб повстанцами-хуситами

Правительственные войска Йемена смогли остановить захват повстанцами из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситами) богатой нефтью провинции Мариб на... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T15:22

2021-11-13T15:22

2021-11-13T15:22

в мире

йемен

саудовская аравия

мариб (мухафаза)

султан алиев

ансар алла

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МАРИБ (Йемен), 13 ноя - РИА Новости. Правительственные войска Йемена смогли остановить захват повстанцами из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситами) богатой нефтью провинции Мариб на северо-востоке страны, сообщил РИА Новости губернатор провинции Султан аль-Арада.Он отметил, что корреспондент РИА Новости стал первым российским журналистом, побывавшим в провинции Мариб, которой аль-Арада руководит уже 10 лет."Военные действия за Мариб продолжаются с 2015 года, фронты возникают попеременно в разных местах, бои не прекращаются с того времени. С начала этого года военные действия активизировались, потому что хуситы хотят взять весь Йемен под свой контроль, против чего выступает население провинции, поддерживающее законные власти и порядок. Хуситы предприняли нападение на Мариб со стороны южной провинции Шебва, которая находится под контролем Переходного совета Южного Йемена, и это было для нас неожиданностью. Однако наступление удалось остановить, и сейчас регион находится под контролем правительственных сил, за исключением отдельных районов к югу от столицы провинции", - сказал аль-Арада.По его словам, население провинции, которая стала своеобразным буфером между территориями под контролем хуситов и йеменских властей, за годы войны увеличилось с 300 тысяч до трех миллионов человек, сюда бежали с севера те, кто недоволен правлением повстанцев. "Отторжение власти хуситов связано с их убежденностью, будто власть им дана Аллахом, и только они уполномочены править в Йемене, назначая своих представителей на местах. Кроме того, они изменили государственное устройство в Йемене, разрушили все государственные структуры и привели к краху государство. Они могут стать политической партией и действовать через выборы, не навязывая свою власть силой оружия", - пояснил губернатор.Гражданская война в Йемене между захватившими власть в стране повстанцами и силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади началась в Йемене в 2015 году. На стороне международно признанных властей выступила арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, однако, это не привело к поражению хуситов. С начала этого года они активизировали наступление по многим направлениям и захватили ряд важных районов на подступах к городу Мариб на северо-востоке страны.

https://radiosputnik.ria.ru/20211030/vzryv-1757039965.html

https://ria.ru/20210924/yemen-1751558207.html

йемен

саудовская аравия

мариб (мухафаза)

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в мире, йемен, саудовская аравия, мариб (мухафаза), султан алиев, ансар алла