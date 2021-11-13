https://ria.ru/20211113/yaponiya-1758871703.html

В Японии выявили новую вспышку птичьего гриппа

В Японии выявили новую вспышку птичьего гриппа - РИА Новости, 13.11.2021

В Японии выявили новую вспышку птичьего гриппа

Новая вспышка птичьего гриппа произошла в Японии, сообщает агентство Киодо. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T04:12

2021-11-13T04:12

2021-11-13T04:12

в мире

япония

акита (префектура)

кагосима (префектура)

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ТОКИО, 13 ноя – РИА Новости. Новая вспышка птичьего гриппа произошла в Японии, сообщает агентство Киодо.В префектуре Кагосима было обнаружено несколько мертвых птиц. Генетические анализы показали наличие высокопатогенного штамма Н5 птичьего гриппа.На птицеферме уничтожат 38,5 тысячи птиц. Введен карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе трехкилометровой зоны вокруг фермы, где были обнаружены очаги заболевания, запрещен вывоз кур и яиц за пределы 10-километровой зоны. Всего будет уничтожено 143 тысяч кур.Это уже вторая вспышка заболевания в Японии в этом сезоне. Первая произошла на этой неделе на севере страны в префектуре Акита.Вспышка птичьего гриппа в прошлом сезоне осени 2020-весны 2021 стала самой масштабной в истории страны. Заболевание задело свыше трети префектур, более чем в 50 хозяйствах было уничтожено около 10 миллионов кур.

https://ria.ru/20211103/gripp-1757650579.html

япония

акита (префектура)

кагосима (префектура)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, япония, акита (префектура), кагосима (префектура)