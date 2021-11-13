https://ria.ru/20211113/yalta-1758920950.html

В Ялте нашли тело женщины, пропавшей во время паводка в июне

В Ялте нашли тело женщины, пропавшей во время паводка в июне - РИА Новости, 13.11.2021

В Ялте нашли тело женщины, пропавшей во время паводка в июне

Рабочие во время работ по расчистке русел рек Ялты обнаружили тело женщины, по предварительным данным, пропавшей во время разрушительного паводка в июне,... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T16:06

2021-11-13T16:06

2021-11-13T16:06

происшествия

кировский район

севастополь

ялта

следственный комитет россии (ск рф)

керчь

янина павленко

жилье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Рабочие во время работ по расчистке русел рек Ялты обнаружили тело женщины, по предварительным данным, пропавшей во время разрушительного паводка в июне, сообщила пресс-служба управления СК по Крыму и Севастополю.Масштабная очистка русел после разрушительного июньского наводнения началась в Ялте на прошлой неделе, более 40 тысяч тонн скопившегося за десятилетия в руслах ялтинских рек грунта, камней и ила вывезут до конца года, сообщила накануне глава администрации города Янина Павленко.Ранее власти Крыма сообщали о двух погибших в результате стихии – молодом человеке во время паводка в Ялте, и о пенсионерке в селе Куйбышево Бахчисарайского района, их тела удалось найти и опознать личности. Еще одна женщина из Ялты пропала без вести. В пресс-службе администрации Ялты РИА Новости сообщили, что родственникам пропавшего мужчины была выплачена материальная помощь в размере 1 миллиона рублей из республиканского бюджета. После проведения необходимых процедур по опознанию и при подтверждении личности аналогичная сумма будет выплачена родным обнаруженной в субботу погибшей ялтинки.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день сильные ливни добрались до Ай-Петри и Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

https://ria.ru/20211021/pavodki-1755524596.html

кировский район

севастополь

ялта

керчь

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происшествия, кировский район, севастополь, ялта, следственный комитет россии (ск рф), керчь, янина павленко, жилье