Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211113/yalta-1758920950.html
В Ялте нашли тело женщины, пропавшей во время паводка в июне
В Ялте нашли тело женщины, пропавшей во время паводка в июне - РИА Новости, 13.11.2021
В Ялте нашли тело женщины, пропавшей во время паводка в июне
Рабочие во время работ по расчистке русел рек Ялты обнаружили тело женщины, по предварительным данным, пропавшей во время разрушительного паводка в июне,... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T16:06
2021-11-13T16:06
происшествия
кировский район
севастополь
ялта
следственный комитет россии (ск рф)
керчь
янина павленко
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738797932_0:22:737:437_1920x0_80_0_0_25d0fc5fad793e093ee26bb0be8fc170.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Рабочие во время работ по расчистке русел рек Ялты обнаружили тело женщины, по предварительным данным, пропавшей во время разрушительного паводка в июне, сообщила пресс-служба управления СК по Крыму и Севастополю.Масштабная очистка русел после разрушительного июньского наводнения началась в Ялте на прошлой неделе, более 40 тысяч тонн скопившегося за десятилетия в руслах ялтинских рек грунта, камней и ила вывезут до конца года, сообщила накануне глава администрации города Янина Павленко.Ранее власти Крыма сообщали о двух погибших в результате стихии – молодом человеке во время паводка в Ялте, и о пенсионерке в селе Куйбышево Бахчисарайского района, их тела удалось найти и опознать личности. Еще одна женщина из Ялты пропала без вести. В пресс-службе администрации Ялты РИА Новости сообщили, что родственникам пропавшего мужчины была выплачена материальная помощь в размере 1 миллиона рублей из республиканского бюджета. После проведения необходимых процедур по опознанию и при подтверждении личности аналогичная сумма будет выплачена родным обнаруженной в субботу погибшей ялтинки.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день сильные ливни добрались до Ай-Петри и Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
https://ria.ru/20211021/pavodki-1755524596.html
кировский район
севастополь
ялта
керчь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738797932_38:0:737:524_1920x0_80_0_0_b9bd85b344c8f717d0bf437c82d86f55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, кировский район, севастополь, ялта, следственный комитет россии (ск рф), керчь, янина павленко, жилье
16:06 13.11.2021
 
В Ялте нашли тело женщины, пропавшей во время паводка в июне

Тело женщины, пропавшей во время паводка в июне, нашли при расчистке русел рек в Ялте

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ выполняют аварийно-восстановительные работы в Крыму после подтоплений
Сотрудники МЧС РФ выполняют аварийно-восстановительные работы в Крыму после подтоплений - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Рабочие во время работ по расчистке русел рек Ялты обнаружили тело женщины, по предварительным данным, пропавшей во время разрушительного паводка в июне, сообщила пресс-служба управления СК по Крыму и Севастополю.
Масштабная очистка русел после разрушительного июньского наводнения началась в Ялте на прошлой неделе, более 40 тысяч тонн скопившегося за десятилетия в руслах ялтинских рек грунта, камней и ила вывезут до конца года, сообщила накануне глава администрации города Янина Павленко.
"В Ялте строители при расчистке русла реки нашли предварительно тело женщины, которая пропала летом во время потопа. Опознали по сережкам, но ещё в рамках проводимой следственным отделом по городу Ялте проверки предстоит проведение экспертизы, которая установит точно личность", - сообщили в ведомстве журналистам.
Ранее власти Крыма сообщали о двух погибших в результате стихии – молодом человеке во время паводка в Ялте, и о пенсионерке в селе Куйбышево Бахчисарайского района, их тела удалось найти и опознать личности. Еще одна женщина из Ялты пропала без вести. В пресс-службе администрации Ялты РИА Новости сообщили, что родственникам пропавшего мужчины была выплачена материальная помощь в размере 1 миллиона рублей из республиканского бюджета. После проведения необходимых процедур по опознанию и при подтверждении личности аналогичная сумма будет выплачена родным обнаруженной в субботу погибшей ялтинки.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день сильные ливни добрались до Ай-Петри и Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
Паводок в Амурской области - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 09:53
Правительство выделит средства пострадавшим от паводков в Приамурье
 
ПроисшествияКировский районСевастопольЯлтаСледственный комитет России (СК РФ)КерчьЯнина ПавленкоЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35Врач назвала способствующие развитию сахарного диабета факторы
03:20Гинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"
03:18Названы хитрости мошенников при краже данных из онлайн-банков
03:14Врач рассказала, как избежать сахарного диабета
03:09Россия начала поставки С-400 в Индию
03:02Умер южноафриканский писатель Уилбур Смит
02:57Ученых сбил с толку загадочный объект в небе над несколькими городами
02:41В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Какие документы нужны для получения максимальной пенсии
02:08Названы факторы, отягчающие течение COVID-19
02:01Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризис
01:47Названы "извечные" ошибки при приготовлении макарон
01:40Личный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политика
01:31МИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране
01:26"Бла-бла-бла": Грета Тунберг прокомментировала итоги саммита в Глазго
01:16Эксперт развеял главный новогодний миф вокруг покупки валюты
01:00Израиль прокомментировал инцидент с арестом в Турции своих граждан
00:57На Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭС
00:44Пушков разнес британского генерала за слова о России
00:42NYT: США умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни мирных жителей
Лента новостейМолния
Врач назвала способствующие развитию сахарного диабета факторыГинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"Названы хитрости мошенников при краже данных из онлайн-банковВрач рассказала, как избежать сахарного диабетаРоссия начала поставки С-400 в ИндиюУмер южноафриканский писатель Уилбур СмитУченых сбил с толку загадочный объект в небе над несколькими городамиВ Москве объявили желтый уровень погодной опасностиКакие документы нужны для получения максимальной пенсииНазваны факторы, отягчающие течение COVID-19Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризисНазваны "извечные" ошибки при приготовлении макаронЛичный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политикаМИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране"Бла-бла-бла": Грета Тунберг прокомментировала итоги саммита в ГлазгоЭксперт развеял главный новогодний миф вокруг покупки валютыИзраиль прокомментировал инцидент с арестом в Турции своих гражданНа Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭСПушков разнес британского генерала за слова о РоссииNYT: США умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни мирных жителей