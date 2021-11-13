В Ялте нашли тело женщины, пропавшей во время паводка в июне
Тело женщины, пропавшей во время паводка в июне, нашли при расчистке русел рек в Ялте
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ выполняют аварийно-восстановительные работы в Крыму после подтоплений
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Рабочие во время работ по расчистке русел рек Ялты обнаружили тело женщины, по предварительным данным, пропавшей во время разрушительного паводка в июне, сообщила пресс-служба управления СК по Крыму и Севастополю.
Масштабная очистка русел после разрушительного июньского наводнения началась в Ялте на прошлой неделе, более 40 тысяч тонн скопившегося за десятилетия в руслах ялтинских рек грунта, камней и ила вывезут до конца года, сообщила накануне глава администрации города Янина Павленко.
"В Ялте строители при расчистке русла реки нашли предварительно тело женщины, которая пропала летом во время потопа. Опознали по сережкам, но ещё в рамках проводимой следственным отделом по городу Ялте проверки предстоит проведение экспертизы, которая установит точно личность", - сообщили в ведомстве журналистам.
Ранее власти Крыма сообщали о двух погибших в результате стихии – молодом человеке во время паводка в Ялте, и о пенсионерке в селе Куйбышево Бахчисарайского района, их тела удалось найти и опознать личности. Еще одна женщина из Ялты пропала без вести. В пресс-службе администрации Ялты РИА Новости сообщили, что родственникам пропавшего мужчины была выплачена материальная помощь в размере 1 миллиона рублей из республиканского бюджета. После проведения необходимых процедур по опознанию и при подтверждении личности аналогичная сумма будет выплачена родным обнаруженной в субботу погибшей ялтинки.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день сильные ливни добрались до Ай-Петри и Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
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