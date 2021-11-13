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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20211113/yakutsk-1758979561.html
Фонд Якутска направил более ста миллионов рублей на поддержку бизнеса
Фонд Якутска направил более ста миллионов рублей на поддержку бизнеса - РИА Новости, 14.11.2021
Фонд Якутска направил более ста миллионов рублей на поддержку бизнеса
Городской фонд Якутска с начала пандемии коронавируса поддержал местных предпринимателей на сумму свыше 100 миллионов рублей, сообщила РИА Новости генеральный... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-13T05:22
2021-11-14T11:24
республика саха (якутия)
экономика
якутск
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 13 ноя – РИА Новости. Городской фонд Якутска с начала пандемии коронавируса поддержал местных предпринимателей на сумму свыше 100 миллионов рублей, сообщила РИА Новости генеральный директор фонда Анна Колодезникова.Как отметила руководитель, в 2015 году администрация города создала за счет муниципальной программы "Развитие агропояса города Якутска" фонд поддержки сельхозтоваропроизводителей. Банки неохотно кредитовали фермеров. А благодаря фонду, местные аграрии приобрели возможность получить деньги в рассрочку на развитие своего дела. В первый год был закуплен семенной картофель, на следующий – кормозаготовительная техника, это привело к заметному повышению объемов продукции.Позднее, в 2018 году, финансирование фонда увеличили в рамках программы "Поддержка и развитие предпринимательства". В итоге заемщиками смогли стать все предпринимателя Якутска.По словам директора, пандемия застала врасплох большинство предпринимателей Якутска, платежеспособность из-за введенных карантинных мер упала, выручка снизилась, платежи по займам осуществлять стало труднее. Тем не менее, есть и те, кто даже в жестких условиях пандемии продолжают развиваться и даже наращивать обороты. Неплохим подспорьем для горожан стали беспроцентные займы фонда и упрощение процедуры их выдачи. Также в качестве антикризисных мер действуют "процентные каникулы".Главное преимущество фонда – это твердая ставка по займу – 5%, без комиссий и взносов. Всего сумма предоставленных отсрочек, согласно заявлениям клиентов фонда, составила более 36 миллионов рублей."За шесть лет работы фонда выдано 247 займов на общую сумму 422 миллионов рублей. С начала пандемии коронавируса городской фонд оказал поддержку представителям малого и среднего бизнеса на сумму свыше 100 миллионов рублей", - рассказала Колодезникова."В 2021 году… наиболее пострадавшие отрасли могли воспользоваться отсрочкой по основному долгу до 6 месяцев. Заявления поступают по сей день… С 1 апреля 2021 года была снижена процентная ставка по займам с 7% до 5% годовых. Также… если ранее необходимо было предоставить поручительство и залог, то теперь достаточно одного обеспечения. В 2021 году на текущий период поддержка оказана 25 предпринимателям на сумму 63,8 миллиона рублей", - добавила директор городского фонда.
https://ria.ru/20211111/yakutsk-1758517553.html
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экономика, якутск, республика саха (якутия)
05:22 13.11.2021 (обновлено: 11:24 14.11.2021)
 
Фонд Якутска направил более ста миллионов рублей на поддержку бизнеса

Фонд Якутска направил более ста миллионов рублей на поддержку бизнеса с начала пандемии

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкОкрестности города Якутска
Окрестности города Якутска - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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ЯКУТСК, 13 ноя – РИА Новости. Городской фонд Якутска с начала пандемии коронавируса поддержал местных предпринимателей на сумму свыше 100 миллионов рублей, сообщила РИА Новости генеральный директор фонда Анна Колодезникова.
Как отметила руководитель, в 2015 году администрация города создала за счет муниципальной программы "Развитие агропояса города Якутска" фонд поддержки сельхозтоваропроизводителей. Банки неохотно кредитовали фермеров. А благодаря фонду, местные аграрии приобрели возможность получить деньги в рассрочку на развитие своего дела. В первый год был закуплен семенной картофель, на следующий – кормозаготовительная техника, это привело к заметному повышению объемов продукции.
Позднее, в 2018 году, финансирование фонда увеличили в рамках программы "Поддержка и развитие предпринимательства". В итоге заемщиками смогли стать все предпринимателя Якутска.
По словам директора, пандемия застала врасплох большинство предпринимателей Якутска, платежеспособность из-за введенных карантинных мер упала, выручка снизилась, платежи по займам осуществлять стало труднее. Тем не менее, есть и те, кто даже в жестких условиях пандемии продолжают развиваться и даже наращивать обороты. Неплохим подспорьем для горожан стали беспроцентные займы фонда и упрощение процедуры их выдачи. Также в качестве антикризисных мер действуют "процентные каникулы".
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Главное преимущество фонда – это твердая ставка по займу – 5%, без комиссий и взносов. Всего сумма предоставленных отсрочек, согласно заявлениям клиентов фонда, составила более 36 миллионов рублей.
"За шесть лет работы фонда выдано 247 займов на общую сумму 422 миллионов рублей. С начала пандемии коронавируса городской фонд оказал поддержку представителям малого и среднего бизнеса на сумму свыше 100 миллионов рублей", - рассказала Колодезникова.
"В 2021 году… наиболее пострадавшие отрасли могли воспользоваться отсрочкой по основному долгу до 6 месяцев. Заявления поступают по сей день… С 1 апреля 2021 года была снижена процентная ставка по займам с 7% до 5% годовых. Также… если ранее необходимо было предоставить поручительство и залог, то теперь достаточно одного обеспечения. В 2021 году на текущий период поддержка оказана 25 предпринимателям на сумму 63,8 миллиона рублей", - добавила директор городского фонда.
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