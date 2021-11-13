Школьница из Швейцарии решила изменить жизнь сибирского поселка Волочанка
"Я погуглила": как школьница из Швейцарии помогает возродить сибирский поселок Волочанка
© Фото из личного архива Дарьи ЛыковойШкольница Дарья Лыкова
© Фото из личного архива Дарьи Лыковой
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости, Анастасия Яконюк. Живущая в Швейцарии школьница Даша Лыкова, попав однажды в поселок Волочанка в 400 километрах от Дудинки, решила изменить жизнь в "медвежьем углу" Сибири и добилась того, что здесь появился быстрый интернет, жители смогли пользоваться телемедициной, а дети - учиться дистанционно. Зачем благополучной школьнице, родившейся в Красноярске, понадобилось везти северных оленей на вертолете в Волочанку, искать спонсоров по всему миру и что еще она планирует сделать для труднодоступного поселка с населением около 500 человек, Дарья рассказала РИА Новости.
Спасти Волочанку
"Я родилась в Красноярске и прожила там всю жизнь. У меня самая обычная семья. Мама, папа, младший брат – ему 9 лет. Родители работают в банке", - начало Дашиной истории выглядит вполне обыденно. На первый взгляд, она – среднестатистическая российская школьница.
Правда, интервью Даша дает по видеосвязи из Швейцарии – здесь она доучивается один год, чтобы поступить в один из престижных вузов мира. История о том, как без пяти минут студентка нью-йоркского университета влюбилась в мало кому известную Волочанку, куда вертолетом лететь из Дудинки больше 2,5 часов, кажется совершенно невероятной.
© Фото из личного архива Дениса ТеребихинаЖитель поселка Волочанка Красноярского края Денис Теребихин
© Фото из личного архива Дениса Теребихина
Житель поселка Волочанка Красноярского края Денис Теребихин
Все началось с обычного школьного кружка по краеведению, где Даша Лыкова заинтересовалась вопросами развития коренных малочисленных народов, историей этноса. Однажды Дашин папа полетел в командировку в Норильск и взял с собой дочь. На обратном пути решили завернуть в Волочанку, где у мужчины живут знакомые. Правда "завернуть" - это только так говорится: в холодное время года дорога в поселок пролегает только по зимнику, единственный надежный вид транспорта – вертолет. Это если позволяет погода.
"Я поговорила с местными жителями, и мне стало очень интересно, как они там живут. Но состояние поселка меня удивило, я понимаю, что Волочанка – не самый уникальный случай, отдаленные территории в России часто не развиты. Но меня это очень задело, и я решила им помочь", - рассказывает Даша.
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Недетские проблемы
Тогда девочке было 15 лет, а многие из проблем, которые бросились ей в глаза в поселке, возникли, наверное, когда она еще не родилась, но Дашу, кажется, это не смутило. Одним из главных барьеров на пути к цивилизации школьница из XXI века сочла плачевное состояние интернета – он как бы был, но на самом деле не было.
"Ну, вот стоит у вас во дворе сломанная машина. Машина у вас есть, но ездить-то вы не можете", - подтверждает слова Даши житель Волочанки Денис Теребихин, который приехал в поселок с женой больше 8 лет назад, чтобы возглавить местную школу, и стал одним из тех жителей, кто поверил в красноярскую школьницу и воспринял ее планы всерьез. Он поясняет, что еще несколько лет назад связь была такой, что не то что видео посмотреть - на сайт нельзя было зайти.
"В XXI веке все связано с интернетом. Подростки это очень хорошо понимают, и для Даши это было шоком – что нет связи. Как красная лампочка, сирена – что это проблема", - поясняет Денис. Сам он – один из активистов поселка, который не дает спокойно жить местным чиновникам: привлекает внимание к множеству проблем, добивается того, чтобы на Волочанку обратили внимание. В этом его интересы и желания совпали с Дашиными.
"Проблем очень много, они глобальные, и ребенок их, конечно, решить не может. Десятилетиями сидят чиновники, которые не могут решить. Было бы странно, если бы ребенок пришел, щелкнул пальцами и все сделал. Но те проблемы, на которые обратила внимание Даша, были слишком уж явные", - говорит Теребихин.
При этом он не согласен с тем, что Волочанка – типичный "медвежий угол": 400 километров, отделяющих поселок от крупных населенных пунктов, – не проблема для современной техники. "Мы не удалены, мы заброшены. Это разные вещи. Мы пытаемся привлечь внимание, чтобы нас слышали. Многое у нас не получается, честно говоря, не хватает сил, ресурсов. Но мы это делаем, другого пути нет", - поясняет Денис.
О'кей, Гугл
Первый Дашин приезд в Волочанку случился еще до пандемии коронавируса, а через несколько недель начался локдаун, школы ушли на дистанционку. Даша вспоминает, как учась в своей школе в Красноярске с помощью современных технологий, не раз думала о том, каково приходится детям отдаленного поселка, где в непогоду и по телефону толком не поговоришь.
"И я поняла, что они даже учиться там не смогут. Дети остаются без образования, либо учатся с помощью родителей, у которых, как правило, физически тяжелая работа – это не из офиса возвращаться", - поясняет школьница.
"Я погуглила", - так Даша обозначает отправную точку своих поисков решения проблем Волочанки. Для того, чтобы наладить работу интернета, ей пришлось углубиться в технические тонкости (для начала вообще понять, как работает глобальная паутина), просчитать, чего не хватает, что можно сделать и главное – кто может воплотить ее идеи: интернет, даже несмотря на свою бесплотную сущность, из воздуха не появится.
"Мне во многих вопросах помогал папа. Потом я выступила в ООН (я состою в ассоциации коренных и малочисленных народов)… потянулись спонсоры, и получилось покрыть за их счет телемедицину и интернет", - Даша рассказывает об этом выступлении как о рядовой поездке на каникулы к бабушке.
На самом деле стать одним из спикеров на конференции, посвященной малочисленным коренным народам, ей помогла большая исследовательская работа, которой Даша увлеклась в школе. А еще – поддержка родителей, хороший английский и вера в то, что если очень захотеть, можно реализовать всё, что угодно.
© Фото из личного архива Дениса ТеребихинаДенис и Анастасия Теребихины у своего чума
© Фото из личного архива Дениса Теребихина
Денис и Анастасия Теребихины у своего чума
"Мы поставили в Волочанку оборудование, которое будет подключаться к спутнику. Но получилось, что в той части земного шара плохое покрытие. Насколько я знаю, Илон Маск будет запускать спутник, который сможет что-то покрывать в этой местности. Поэтому пока получился не настолько хороший интернет, как хотели, но видеосвязь возможна", - объясняет Даша.
По словам Дениса Теребихина, после вмешательства Даши трафик, действительно, увеличился, что сняло ряд вопросов. "Даша занималась не полностью интернетом для всего поселка, она сделала упор на социально значимые вещи – телемедицина, дистанционное образование – технически эти моменты можно было решить", - поясняет Денис и оговаривается: нельзя сказать, что интернет сейчас "летает", но стало лучше.
Телемедицина
Одна из серьезных проблем, с которой сталкиваются все отдаленные поселки, – слабый уровень оказания медицинской помощи: на более чем 500 жителей Волочанки приходится один фельдшер. Как рассказывает учитель местной школы Анастасия Теребихина, вертолет санавиации прилетит к пациенту только в самом крайнем случае – "если уже умирает человек".
С банальными заболеваниями, не требующими срочного вмешательства, многие жители Волочанки жить привыкли – не полетишь же, если где-то кольнуло, стрельнуло или "в животе крутит" в Дудинку, куда билет стоит почти 5 тысяч рублей.
"Некоторые вообще годами не выезжают за пределы поселка. Льготная дорога раз в два года, билеты дорогущие, тогда сиди и думай – что тут у тебя за шишка на руке. А ведь если поедешь к врачу, в Дудинке еще надо у кого-то остановиться. Не знаешь, попадешь ли на обратный вертолет – в списках может быть 170 человек, а мест всего 16. Вот и сидишь. В больницу все же не наездишься", - вздыхает Анастасия.
Более быстрый интернет смог частично решить проблему медицинской помощи – в поселке смогли пользоваться телемедициной. "Идея о телемедицине появилась еще давно. Я поговорила с местными жителями и поняла, насколько это необходимо. Вы удивитесь, но одна из самых распространенных проблем у жителей, – вросшие ногти, а ближайшая больница – в Дудинке, а если что-то серьезное – вообще в Норильске", - рассказывает Даша Лыкова.
Она вспоминает, что уже на тестовом сеансе связи врачи из Красноярска помогли жительнице Волочанки, у которой некоторое время назад появилась опухоль на руке. Женщина переживала – вдруг новообразование оказалось бы злокачественным. Хирург по видеосвязи смог успокоить пациентку и дал рекомендации.
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Овцебыки и олени для фермы
Раздумывая о том, чем еще помочь поселку, Даша пришла к мысли о том, что жителям необходим стабильный источник дохода. Впрочем, открытия она не сделала: многие в Волочанке понимают, что традиционные виды деятельности могут дать поселку новый импульс. Поэтому, обсудив вопрос с семьей Теребихиных, которые задумывались о разведении овцебыков и оленей, Даша взялась помочь.
Теребихины давно вынашивали идею возродить в этих краях оленеводство, исчезнувшее более 30 лет назад. Они мечтали о своей ферме, куда могли бы привозить школьников, чтобы показывать им традиционные виды деятельности жителей Сибири. Опыт с овцебыками вообще оказался уникальным для этих мест.
"В России их не разводили, это новая отрасль сельского хозяйства, ее надо развивать. Проект стойбища "Такер" мы обсуждали с Дашей, она привлекает спонсорские средства", - рассказывает Денис. "Я погуглила, нашла специалистов, просто собирала информацию, нашла людей, которые ими занимаются. У овцебыка есть дорогой подшерсток – его используют мировые бренды, и он очень легкий, его легко транспортировать, учитывая, что в Волочанку можно добраться только на вертолете или на машине несколько суток, получается, что прибыль будет высокой", - просчитала Даша.
Весной прошлого года она снова прилетела в Волочанку в компании северных оленей – их она с помощью средств спонсоров доставила на ферму Теребихиных. В Волочанке девочку встречали уже как родную – к ней потянулись дети из местной школы, которым Даша неизменно привозила подарки, а взрослые воспринимали всерьез красноярскую школьницу, которая не раз доказывала, что чудеса возможны: например, когда организовала для нескольких волочанковских ребят поездку на новогоднюю елку в Москву.
Говоря о деньгах, Даша признается: искать финансы всегда трудно, особенно для школьницы. Но стремясь помочь обычным людям, лишенным многих благ цивилизации, она не стеснялась просить и убеждать взрослых. "В основном деньги давали местные компании, но были и частные люди, коллеги моего отца", - рассказывает школьница.
"Ей тогда было лет 15. Но мы поняли, что она серьезная девочка, она как взрослый человек, понимает проблемы, к чему приведет их решение. Мы отнеслись к ней всерьез", - вспоминает Анастасия Теребихина. "Жизнь в наших поселках такова, что мы воспринимаем любую возможность. Дашу приняли серьезно, я был знаком с ее родителями, они серьезные люди", - поддерживает жену Денис.
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Обычная девочка
Сама Даша с большим теплом отзывается о жителях Волочанки, говорит, никогда не чувствовала пренебрежительного или скептического отношения к себе. Она нашла людей, которые в нее поверили. "Самое теплое воспоминание – когда я привезла оленей. Мы шли к вертолету, ко мне подбежала маленькая девочка и обняла. Это было так невероятно!" - вспоминает Даша.
Сегодня у нее много забот – впереди поступление в университет. Но это не значит, что Волочанка стала для нее лишь "проектом для порфолио". Дарья создала сайт Волочанки, где каждый может помочь жителям поселка. У нее много планов, связанных с созданием здесь ветропарка, а также с сохранением культуры и языка долганов и нганасанов – коренных жителей поселка.
"Это был первый раз, когда я встретилась с коренными народами. Я поняла, что их культура настолько уникальна, что ее нужно сохранить, а в неблагоприятных условиях это вряд ли можно сделать", - поясняет школьница.
Даша признается, что не рассказывала одноклассникам о своих амбициозных планах и свершениях по развитию Волочанки, она вообще чувствовала себя немного "белой вороной" в школе. А вот родители стали для нее надежной опорой, не позволяющей опустить руки, разочароваться в себе и разрушить веру в чудеса.
"Отец меня поддерживал с самого рождения. Он разрешал мне делать свои ошибки и учиться на них. Из сверстников никто не знал. Я интроверт, и не рассказываю всем подряд о своих идеях, нужно говорить, когда что-то сделано… Я обычный человек, но благодаря поддержке родителей я могу смотреть на вещи шире", - улыбается Даша.
Денис Теребихин, преподаватель с большим опытом, тоже уверен: Даша – самая обычная девочка с обычными подростковыми проблемами и внутренними сомнениями. "Но это ребенок, который хорошо воспитан родителями, этого многим не хватает сегодня. Она могла бы спокойно жить, быть "упакованным" ребенком, попасть в разряд "золотой молодежи". Но она пашет, учится в двух школах, у нее трудный этап", - говорит Денис.
Сама Даша планирует в дальнейшем заниматься вопросами развития искусственного интеллекта, который, впрочем, никогда не заменит обычного человеческого тепла и участия. Если получится, она надеется помочь и другим сибирским поселкам, взяв за основу модель Волочанки – школьница задумывается о создании чистых источников энергии, сохранении языков и культуры коренных народов. У Даши много принципов, которые кому-то покажутся идеалистическими, но она-то уже проверила на себе: если очень захотеть, можно реализовать даже самую сумасшедшую идею.
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