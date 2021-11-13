https://ria.ru/20211113/volochanka-1758886591.html

Школьница из Швейцарии решила изменить жизнь сибирского поселка Волочанка

Школьница из Швейцарии решила изменить жизнь сибирского поселка Волочанка - РИА Новости, 13.11.2021

Школьница из Швейцарии решила изменить жизнь сибирского поселка Волочанка

Живущая в Швейцарии школьница Даша Лыкова, попав однажды в поселок Волочанка в 400 километрах от Дудинки, решила изменить жизнь в "медвежьем углу" Сибири и... РИА Новости, 13.11.2021

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости, Анастасия Яконюк. Живущая в Швейцарии школьница Даша Лыкова, попав однажды в поселок Волочанка в 400 километрах от Дудинки, решила изменить жизнь в "медвежьем углу" Сибири и добилась того, что здесь появился быстрый интернет, жители смогли пользоваться телемедициной, а дети - учиться дистанционно. Зачем благополучной школьнице, родившейся в Красноярске, понадобилось везти северных оленей на вертолете в Волочанку, искать спонсоров по всему миру и что еще она планирует сделать для труднодоступного поселка с населением около 500 человек, Дарья рассказала РИА Новости.Спасти Волочанку"Я родилась в Красноярске и прожила там всю жизнь. У меня самая обычная семья. Мама, папа, младший брат – ему 9 лет. Родители работают в банке", - начало Дашиной истории выглядит вполне обыденно. На первый взгляд, она – среднестатистическая российская школьница.Правда, интервью Даша дает по видеосвязи из Швейцарии – здесь она доучивается один год, чтобы поступить в один из престижных вузов мира. История о том, как без пяти минут студентка нью-йоркского университета влюбилась в мало кому известную Волочанку, куда вертолетом лететь из Дудинки больше 2,5 часов, кажется совершенно невероятной.Все началось с обычного школьного кружка по краеведению, где Даша Лыкова заинтересовалась вопросами развития коренных малочисленных народов, историей этноса. Однажды Дашин папа полетел в командировку в Норильск и взял с собой дочь. На обратном пути решили завернуть в Волочанку, где у мужчины живут знакомые. Правда "завернуть" - это только так говорится: в холодное время года дорога в поселок пролегает только по зимнику, единственный надежный вид транспорта – вертолет. Это если позволяет погода."Я поговорила с местными жителями, и мне стало очень интересно, как они там живут. Но состояние поселка меня удивило, я понимаю, что Волочанка – не самый уникальный случай, отдаленные территории в России часто не развиты. Но меня это очень задело, и я решила им помочь", - рассказывает Даша.Недетские проблемыТогда девочке было 15 лет, а многие из проблем, которые бросились ей в глаза в поселке, возникли, наверное, когда она еще не родилась, но Дашу, кажется, это не смутило. Одним из главных барьеров на пути к цивилизации школьница из XXI века сочла плачевное состояние интернета – он как бы был, но на самом деле не было."Ну, вот стоит у вас во дворе сломанная машина. Машина у вас есть, но ездить-то вы не можете", - подтверждает слова Даши житель Волочанки Денис Теребихин, который приехал в поселок с женой больше 8 лет назад, чтобы возглавить местную школу, и стал одним из тех жителей, кто поверил в красноярскую школьницу и воспринял ее планы всерьез. Он поясняет, что еще несколько лет назад связь была такой, что не то что видео посмотреть - на сайт нельзя было зайти."В XXI веке все связано с интернетом. Подростки это очень хорошо понимают, и для Даши это было шоком – что нет связи. Как красная лампочка, сирена – что это проблема", - поясняет Денис. Сам он – один из активистов поселка, который не дает спокойно жить местным чиновникам: привлекает внимание к множеству проблем, добивается того, чтобы на Волочанку обратили внимание. В этом его интересы и желания совпали с Дашиными.При этом он не согласен с тем, что Волочанка – типичный "медвежий угол": 400 километров, отделяющих поселок от крупных населенных пунктов, – не проблема для современной техники. "Мы не удалены, мы заброшены. Это разные вещи. Мы пытаемся привлечь внимание, чтобы нас слышали. Многое у нас не получается, честно говоря, не хватает сил, ресурсов. Но мы это делаем, другого пути нет", - поясняет Денис.О'кей, ГуглПервый Дашин приезд в Волочанку случился еще до пандемии коронавируса, а через несколько недель начался локдаун, школы ушли на дистанционку. Даша вспоминает, как учась в своей школе в Красноярске с помощью современных технологий, не раз думала о том, каково приходится детям отдаленного поселка, где в непогоду и по телефону толком не поговоришь."И я поняла, что они даже учиться там не смогут. Дети остаются без образования, либо учатся с помощью родителей, у которых, как правило, физически тяжелая работа – это не из офиса возвращаться", - поясняет школьница."Я погуглила", - так Даша обозначает отправную точку своих поисков решения проблем Волочанки. Для того, чтобы наладить работу интернета, ей пришлось углубиться в технические тонкости (для начала вообще понять, как работает глобальная паутина), просчитать, чего не хватает, что можно сделать и главное – кто может воплотить ее идеи: интернет, даже несмотря на свою бесплотную сущность, из воздуха не появится."Мне во многих вопросах помогал папа. Потом я выступила в ООН (я состою в ассоциации коренных и малочисленных народов)… потянулись спонсоры, и получилось покрыть за их счет телемедицину и интернет", - Даша рассказывает об этом выступлении как о рядовой поездке на каникулы к бабушке.На самом деле стать одним из спикеров на конференции, посвященной малочисленным коренным народам, ей помогла большая исследовательская работа, которой Даша увлеклась в школе. А еще – поддержка родителей, хороший английский и вера в то, что если очень захотеть, можно реализовать всё, что угодно."Мы поставили в Волочанку оборудование, которое будет подключаться к спутнику. Но получилось, что в той части земного шара плохое покрытие. Насколько я знаю, Илон Маск будет запускать спутник, который сможет что-то покрывать в этой местности. Поэтому пока получился не настолько хороший интернет, как хотели, но видеосвязь возможна", - объясняет Даша.По словам Дениса Теребихина, после вмешательства Даши трафик, действительно, увеличился, что сняло ряд вопросов. "Даша занималась не полностью интернетом для всего поселка, она сделала упор на социально значимые вещи – телемедицина, дистанционное образование – технически эти моменты можно было решить", - поясняет Денис и оговаривается: нельзя сказать, что интернет сейчас "летает", но стало лучше.ТелемедицинаОдна из серьезных проблем, с которой сталкиваются все отдаленные поселки, – слабый уровень оказания медицинской помощи: на более чем 500 жителей Волочанки приходится один фельдшер. Как рассказывает учитель местной школы Анастасия Теребихина, вертолет санавиации прилетит к пациенту только в самом крайнем случае – "если уже умирает человек".С банальными заболеваниями, не требующими срочного вмешательства, многие жители Волочанки жить привыкли – не полетишь же, если где-то кольнуло, стрельнуло или "в животе крутит" в Дудинку, куда билет стоит почти 5 тысяч рублей.Более быстрый интернет смог частично решить проблему медицинской помощи – в поселке смогли пользоваться телемедициной. "Идея о телемедицине появилась еще давно. Я поговорила с местными жителями и поняла, насколько это необходимо. Вы удивитесь, но одна из самых распространенных проблем у жителей, – вросшие ногти, а ближайшая больница – в Дудинке, а если что-то серьезное – вообще в Норильске", - рассказывает Даша Лыкова.Она вспоминает, что уже на тестовом сеансе связи врачи из Красноярска помогли жительнице Волочанки, у которой некоторое время назад появилась опухоль на руке. Женщина переживала – вдруг новообразование оказалось бы злокачественным. Хирург по видеосвязи смог успокоить пациентку и дал рекомендации.Овцебыки и олени для фермыРаздумывая о том, чем еще помочь поселку, Даша пришла к мысли о том, что жителям необходим стабильный источник дохода. Впрочем, открытия она не сделала: многие в Волочанке понимают, что традиционные виды деятельности могут дать поселку новый импульс. Поэтому, обсудив вопрос с семьей Теребихиных, которые задумывались о разведении овцебыков и оленей, Даша взялась помочь.Теребихины давно вынашивали идею возродить в этих краях оленеводство, исчезнувшее более 30 лет назад. Они мечтали о своей ферме, куда могли бы привозить школьников, чтобы показывать им традиционные виды деятельности жителей Сибири. Опыт с овцебыками вообще оказался уникальным для этих мест.Весной прошлого года она снова прилетела в Волочанку в компании северных оленей – их она с помощью средств спонсоров доставила на ферму Теребихиных. В Волочанке девочку встречали уже как родную – к ней потянулись дети из местной школы, которым Даша неизменно привозила подарки, а взрослые воспринимали всерьез красноярскую школьницу, которая не раз доказывала, что чудеса возможны: например, когда организовала для нескольких волочанковских ребят поездку на новогоднюю елку в Москву.Говоря о деньгах, Даша признается: искать финансы всегда трудно, особенно для школьницы. Но стремясь помочь обычным людям, лишенным многих благ цивилизации, она не стеснялась просить и убеждать взрослых. "В основном деньги давали местные компании, но были и частные люди, коллеги моего отца", - рассказывает школьница."Ей тогда было лет 15. Но мы поняли, что она серьезная девочка, она как взрослый человек, понимает проблемы, к чему приведет их решение. Мы отнеслись к ней всерьез", - вспоминает Анастасия Теребихина. "Жизнь в наших поселках такова, что мы воспринимаем любую возможность. Дашу приняли серьезно, я был знаком с ее родителями, они серьезные люди", - поддерживает жену Денис.Обычная девочкаСама Даша с большим теплом отзывается о жителях Волочанки, говорит, никогда не чувствовала пренебрежительного или скептического отношения к себе. Она нашла людей, которые в нее поверили. "Самое теплое воспоминание – когда я привезла оленей. Мы шли к вертолету, ко мне подбежала маленькая девочка и обняла. Это было так невероятно!" - вспоминает Даша.Сегодня у нее много забот – впереди поступление в университет. Но это не значит, что Волочанка стала для нее лишь "проектом для порфолио". Дарья создала сайт Волочанки, где каждый может помочь жителям поселка. У нее много планов, связанных с созданием здесь ветропарка, а также с сохранением культуры и языка долганов и нганасанов – коренных жителей поселка.Даша признается, что не рассказывала одноклассникам о своих амбициозных планах и свершениях по развитию Волочанки, она вообще чувствовала себя немного "белой вороной" в школе. А вот родители стали для нее надежной опорой, не позволяющей опустить руки, разочароваться в себе и разрушить веру в чудеса."Отец меня поддерживал с самого рождения. Он разрешал мне делать свои ошибки и учиться на них. Из сверстников никто не знал. Я интроверт, и не рассказываю всем подряд о своих идеях, нужно говорить, когда что-то сделано… Я обычный человек, но благодаря поддержке родителей я могу смотреть на вещи шире", - улыбается Даша.Денис Теребихин, преподаватель с большим опытом, тоже уверен: Даша – самая обычная девочка с обычными подростковыми проблемами и внутренними сомнениями. "Но это ребенок, который хорошо воспитан родителями, этого многим не хватает сегодня. Она могла бы спокойно жить, быть "упакованным" ребенком, попасть в разряд "золотой молодежи". Но она пашет, учится в двух школах, у нее трудный этап", - говорит Денис.Сама Даша планирует в дальнейшем заниматься вопросами развития искусственного интеллекта, который, впрочем, никогда не заменит обычного человеческого тепла и участия. Если получится, она надеется помочь и другим сибирским поселкам, взяв за основу модель Волочанки – школьница задумывается о создании чистых источников энергии, сохранении языков и культуры коренных народов. У Даши много принципов, которые кому-то покажутся идеалистическими, но она-то уже проверила на себе: если очень захотеть, можно реализовать даже самую сумасшедшую идею.

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https://ria.ru/20200219/1564952443.html

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