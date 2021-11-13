Финансист рассказал, в какие дни и часы лучше покупать валюту
Финансист Арзамасцев посоветовал россиянам покупать валюту в рабочие дни
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Совершать операции с валютой лучше в рабочие дни, а не в выходные и праздники. Это связано с тем, что банки точно не знают, как откроются валютные торги в первый рабочий день и для страховки расширяют диапазон между ценой покупки и ценой продажи валюты, рассказывает агентству "Прайм" директор компании "Единый Брокер" Артем Арзамасцев.
Финансист также развенчал мифы об особенно удачных днях и часах для валютных операций, а также о предновогоднем росте курса валют.
"Все зависит от ситуации на валютной бирже, где профессиональные участники торгов (как правило, банки), не склонны принимать решения по лунному календарю с оглядкой на астрологические прогнозы", — иронизирует эксперт. Он советует обращать внимание на текущую ситуацию, анализировать новостной фон в стране и мире.
Арзамасцев считает, что проще и безопаснее покупать валюту через мобильные приложения банков. Это, по его мнению, исключает все риски, связанные с наличными деньгами.