https://ria.ru/20211113/valyuta-1758863811.html

В какие дни и часы лучше покупать валюту

Финансист рассказал, в какие дни и часы лучше покупать валюту - РИА Новости, 13.11.2021

В какие дни и часы лучше покупать валюту

Совершать операции с валютой лучше в рабочие дни, а не в выходные и праздники. Это связано с тем, что банки точно не знают, как откроются валютные торги в... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T01:17

2021-11-13T01:17

2021-11-13T01:17

экономика

россия

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Совершать операции с валютой лучше в рабочие дни, а не в выходные и праздники. Это связано с тем, что банки точно не знают, как откроются валютные торги в первый рабочий день и для страховки расширяют диапазон между ценой покупки и ценой продажи валюты, рассказывает агентству "Прайм" директор компании "Единый Брокер" Артем Арзамасцев.Финансист также развенчал мифы об особенно удачных днях и часах для валютных операций, а также о предновогоднем росте курса валют.Арзамасцев считает, что проще и безопаснее покупать валюту через мобильные приложения банков. Это, по его мнению, исключает все риски, связанные с наличными деньгами.

https://ria.ru/20211108/valyuta-1757987732.html

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экономика, россия