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В какие дни и часы лучше покупать валюту
Финансист рассказал, в какие дни и часы лучше покупать валюту - РИА Новости, 13.11.2021
В какие дни и часы лучше покупать валюту
Совершать операции с валютой лучше в рабочие дни, а не в выходные и праздники. Это связано с тем, что банки точно не знают, как откроются валютные торги в... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T01:17
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экономика
россия
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Совершать операции с валютой лучше в рабочие дни, а не в выходные и праздники. Это связано с тем, что банки точно не знают, как откроются валютные торги в первый рабочий день и для страховки расширяют диапазон между ценой покупки и ценой продажи валюты, рассказывает агентству "Прайм" директор компании "Единый Брокер" Артем Арзамасцев.Финансист также развенчал мифы об особенно удачных днях и часах для валютных операций, а также о предновогоднем росте курса валют.Арзамасцев считает, что проще и безопаснее покупать валюту через мобильные приложения банков. Это, по его мнению, исключает все риски, связанные с наличными деньгами.
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экономика, россия
01:17 13.11.2021
 
Финансист рассказал, в какие дни и часы лучше покупать валюту

Финансист Арзамасцев посоветовал россиянам покупать валюту в рабочие дни

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Совершать операции с валютой лучше в рабочие дни, а не в выходные и праздники. Это связано с тем, что банки точно не знают, как откроются валютные торги в первый рабочий день и для страховки расширяют диапазон между ценой покупки и ценой продажи валюты, рассказывает агентству "Прайм" директор компании "Единый Брокер" Артем Арзамасцев.
Финансист также развенчал мифы об особенно удачных днях и часах для валютных операций, а также о предновогоднем росте курса валют.

"Все зависит от ситуации на валютной бирже, где профессиональные участники торгов (как правило, банки), не склонны принимать решения по лунному календарю с оглядкой на астрологические прогнозы", — иронизирует эксперт. Он советует обращать внимание на текущую ситуацию, анализировать новостной фон в стране и мире.

Арзамасцев считает, что проще и безопаснее покупать валюту через мобильные приложения банков. Это, по его мнению, исключает все риски, связанные с наличными деньгами.
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
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