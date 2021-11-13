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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211113/vaktsinatsiya-1758884286.html
Мошенники решили навариться на хайповых новостях о ковиде
RT: утечку данных покупателей фальшивых справок о ПЦР-тестах назвали фейком - РИА Новости, 13.11.2021
Мошенники решили навариться на хайповых новостях о ковиде
Основатель компании "Интернет-розыск" Игорь Бедеров опроверг в беседе с RT информацию СМИ об утечке данных полумиллиона жителей Московского региона с... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T10:11
2021-11-13T10:55
распространение коронавируса
общество
москва
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Основатель компании "Интернет-розыск" Игорь Бедеров опроверг в беседе с RT информацию СМИ об утечке данных полумиллиона жителей Московского региона с поддельными документами о вакцинации или результатами ПЦР-тестирования."Данные в СМИ о 500 тысячах фамилий недостоверны. Речь идет не о реальной утечке с сайтов, а о банальной подделке базы данных. &lt;…&gt; Указано 88 тысяч фамилий со всей России", — подчеркнул эксперт, отметив, что мошенники намеревались воспользоваться "хайпом" для шантажа и вымогательства.Накануне газета "Коммерсант" сообщила, что в Сети выставили на продажу персональные данные более 500 тысяч человек из Москвы и Московской области, купивших документы о вакцинации либо результатах ПЦР-тестов. Как отмечало издание, информацию, предположительно, собирали через сервис по продаже фейковых справок. По данным журналистов, в базу попали паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также сведения о дате получения "сертификата", стоимость тысячи строк — 120 долларов.Ранее в компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE рассказали РИА Новости, что на фоне обострения ситуации с коронавирусом в России и режима нерабочих дней мошенники стали активнее размещать такие объявления. За размещение сведений об иммунизации они просят до 15 тысяч рублей.Продавцы просили выслать данные паспорта или водительского удостоверения, СНИЛС, страхового полиса, а также номер телефона, привязанный к "Госуслугам". До этого всплеск мошенничества с сертификатами о вакцинации наблюдался летом, когда в российской столице ввели QR-коды для посещения общепита.
https://ria.ru/20211112/pensionery-1758855642.html
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общество, москва, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
10:11 13.11.2021 (обновлено: 10:55 13.11.2021)
 
RT: утечку данных покупателей фальшивых справок о ПЦР-тестах назвали фейком

RT: утечка данных о покупателях поддельных справок о тестах на COVID-19 оказалась фейком

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Основатель компании "Интернет-розыск" Игорь Бедеров опроверг в беседе с RT информацию СМИ об утечке данных полумиллиона жителей Московского региона с поддельными документами о вакцинации или результатами ПЦР-тестирования.
"Данные в СМИ о 500 тысячах фамилий недостоверны. Речь идет не о реальной утечке с сайтов, а о банальной подделке базы данных. <…> Указано 88 тысяч фамилий со всей России", — подчеркнул эксперт, отметив, что мошенники намеревались воспользоваться "хайпом" для шантажа и вымогательства.
Медицинский работник готовит шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 22:18Распространение коронавируса
Власти Петербурга пообещали "не отлавливать" пенсионеров для вакцинации
Накануне газета "Коммерсант" сообщила, что в Сети выставили на продажу персональные данные более 500 тысяч человек из Москвы и Московской области, купивших документы о вакцинации либо результатах ПЦР-тестов. Как отмечало издание, информацию, предположительно, собирали через сервис по продаже фейковых справок. По данным журналистов, в базу попали паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также сведения о дате получения "сертификата", стоимость тысячи строк — 120 долларов.
Ранее в компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE рассказали РИА Новости, что на фоне обострения ситуации с коронавирусом в России и режима нерабочих дней мошенники стали активнее размещать такие объявления. За размещение сведений об иммунизации они просят до 15 тысяч рублей.
Продавцы просили выслать данные паспорта или водительского удостоверения, СНИЛС, страхового полиса, а также номер телефона, привязанный к "Госуслугам". До этого всплеск мошенничества с сертификатами о вакцинации наблюдался летом, когда в российской столице ввели QR-коды для посещения общепита.
Медицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 08:28В России
Гинцбург: в России создан тест на поддельный сертификат о вакцинации
 
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