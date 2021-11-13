https://ria.ru/20211113/vaktsinatsiya-1758884286.html

Мошенники решили навариться на хайповых новостях о ковиде

RT: утечку данных покупателей фальшивых справок о ПЦР-тестах назвали фейком - РИА Новости, 13.11.2021

Мошенники решили навариться на хайповых новостях о ковиде

Основатель компании "Интернет-розыск" Игорь Бедеров опроверг в беседе с RT информацию СМИ об утечке данных полумиллиона жителей Московского региона с... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T10:11

2021-11-13T10:11

2021-11-13T10:55

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Основатель компании "Интернет-розыск" Игорь Бедеров опроверг в беседе с RT информацию СМИ об утечке данных полумиллиона жителей Московского региона с поддельными документами о вакцинации или результатами ПЦР-тестирования."Данные в СМИ о 500 тысячах фамилий недостоверны. Речь идет не о реальной утечке с сайтов, а о банальной подделке базы данных. <…> Указано 88 тысяч фамилий со всей России", — подчеркнул эксперт, отметив, что мошенники намеревались воспользоваться "хайпом" для шантажа и вымогательства.Накануне газета "Коммерсант" сообщила, что в Сети выставили на продажу персональные данные более 500 тысяч человек из Москвы и Московской области, купивших документы о вакцинации либо результатах ПЦР-тестов. Как отмечало издание, информацию, предположительно, собирали через сервис по продаже фейковых справок. По данным журналистов, в базу попали паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также сведения о дате получения "сертификата", стоимость тысячи строк — 120 долларов.Ранее в компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE рассказали РИА Новости, что на фоне обострения ситуации с коронавирусом в России и режима нерабочих дней мошенники стали активнее размещать такие объявления. За размещение сведений об иммунизации они просят до 15 тысяч рублей.Продавцы просили выслать данные паспорта или водительского удостоверения, СНИЛС, страхового полиса, а также номер телефона, привязанный к "Госуслугам". До этого всплеск мошенничества с сертификатами о вакцинации наблюдался летом, когда в российской столице ввели QR-коды для посещения общепита.

https://ria.ru/20211112/pensionery-1758855642.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211103/sertifikat-1757484776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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