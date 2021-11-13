Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211113/vaktsinatsiya-1758867027.html
В России установили переходный период для вакцинации до 1 февраля
В России установили переходный период для вакцинации до 1 февраля - РИА Новости, 13.11.2021
В России установили переходный период для вакцинации до 1 февраля
В России до 1 февраля будет действовать переходный период, чтобы у людей имелась возможность сделать прививку от коронавируса и получить QR-код. С... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T01:14
2021-11-13T01:14
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757025099_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_34cff82a6b9939158c698099a0023d35.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В России до 1 февраля будет действовать переходный период, чтобы у людей имелась возможность сделать прививку от коронавируса и получить QR-код. С соответствующим заявлением выступила вице-премьер Татьяна Голикова.Россия, отметила вице-премьер, в настоящее время достигла лишь показателя в приблизительно 50% коллективного иммунитета. Власти рассчитывают, что до лета удастся приблизиться к показателю в 80%.Правила по QR-кодам будут действовать до 1 июня 2022 годаQR-законопроектЗаконопроекты о QR-кодах на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях внесли на рассмотрение Государственной думы в минувшую пятницу.Инициатива, исходящая от правительства, предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.Меры о QR-кодах из-за коронавируса не затронут несовершеннолетних.QR-код о вакцинации от коронавируса потребуется и для покупки билетов, и для посадки в поезд или самолет, сообщил министр транспорта Виталий Савельев."Было бы великолепно"Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поддержал инициативу ввести обязательную проверку QR-кодов в транспорте и других общественных местах.По мнению ученого, QR-коды позволят подавить циркуляцию доминирующего в России дельта-штамма коронавируса и предотвратить появление и распространение новых мутаций.ВакцинацияС начала пандемии по всему миру зафиксировали более 251 миллиона случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни, вызванной инфекцией, стали около 5,07 миллиона человек. Тяжелее всего ситуация сложилась в США, Индии и Бразилии.В России за время эпидемии SARS-CoV-2 заразились почти девять миллионов человек, из которых скончались 252,9 тысячи.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211112/vaktsinatsiya-1758806863.html
https://ria.ru/20211112/qr-kod-1758834671.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757025099_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_c45f33ade497d775b25c60beeef7086b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, татьяна голикова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
01:14 13.11.2021
 
В России установили переходный период для вакцинации до 1 февраля

Голикова объявила о переходном периоде по введению QR-кодов до 1 февраля 2022 года

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПосетитель предъявляет QR-код для проверки
Посетитель предъявляет QR-код для проверки - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В России до 1 февраля будет действовать переходный период, чтобы у людей имелась возможность сделать прививку от коронавируса и получить QR-код. С соответствующим заявлением выступила вице-премьер Татьяна Голикова.
"В полном объеме использование сертификатов (о вакцинации – Прим. ред.) со всеми составляющими вступит в силу с 1 февраля 2022 года", - сказала она.
Россия, отметила вице-премьер, в настоящее время достигла лишь показателя в приблизительно 50% коллективного иммунитета. Власти рассчитывают, что до лета удастся приблизиться к показателю в 80%.
Правила по QR-кодам будут действовать до 1 июня 2022 года

QR-законопроект

Законопроекты о QR-кодах на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях внесли на рассмотрение Государственной думы в минувшую пятницу.
Инициатива, исходящая от правительства, предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Меры о QR-кодах из-за коронавируса не затронут несовершеннолетних.
QR-код о вакцинации от коронавируса потребуется и для покупки билетов, и для посадки в поезд или самолет, сообщил министр транспорта Виталий Савельев.
Медицинский работник делает прививку от коронавируса - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
Вчера, 17:32Распространение коронавируса
Названа группа людей, которую нужно вакцинировать от COVID-19 досрочно

"Было бы великолепно"

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поддержал инициативу ввести обязательную проверку QR-кодов в транспорте и других общественных местах.
По мнению ученого, QR-коды позволят подавить циркуляцию доминирующего в России дельта-штамма коронавируса и предотвратить появление и распространение новых мутаций.
Проверка QR-кодов вакцинации от COVID-19 на входе в ТРЦ Мега в Екатеринбурге. - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
Вчера, 19:42Распространение коронавируса
Перевозчики смогут отказаться от перевозки пассажиров, нарушивших QR-закон

Вакцинация

С начала пандемии по всему миру зафиксировали более 251 миллиона случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни, вызванной инфекцией, стали около 5,07 миллиона человек. Тяжелее всего ситуация сложилась в США, Индии и Бразилии.
В России за время эпидемии SARS-CoV-2 заразились почти девять миллионов человек, из которых скончались 252,9 тысячи.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
Опрос
Вы поддерживаете идею ввести QR-коды в транспорте, магазинах и кафе?
Проголосовали:
11 ноября, 14:25Распространение коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоТатьяна ГоликоваРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:12В Японии выявили новую вспышку птичьего гриппа
03:58Турки предложили США "убраться" из Черного моря
03:53Кинолог назвал пять главных ошибок начинающих собаководов
03:40Источники раскрыли особенности новой зенитной ракетной системы С-550
03:35Диетолог развеяла популярный миф о сале
03:28В РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"
03:23Гинцбург раскрыл особенности лечения COVID-19 разной степени тяжести
03:18Автолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисе
03:12Посол Украины обвинил Европу в "колониализме"
03:10Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимущества
03:00Юрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в Роспотребнадзор
02:40Россиянам назвали неожиданный продукт для снижения давления
02:37Бритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над ней
02:31WP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на Трампа
02:17Россиянам напомнили о правилах консервирования продуктов
02:08Россиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний стол
01:57США выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии
01:33Тимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в год
01:29В Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутата
01:22Суд прекратил опекунство над Бритни Спирс
Лента новостейМолния
В Японии выявили новую вспышку птичьего гриппаТурки предложили США "убраться" из Черного моряКинолог назвал пять главных ошибок начинающих собаководовИсточники раскрыли особенности новой зенитной ракетной системы С-550Диетолог развеяла популярный миф о салеВ РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"Гинцбург раскрыл особенности лечения COVID-19 разной степени тяжестиАвтолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисеПосол Украины обвинил Европу в "колониализме"Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимуществаЮрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в РоспотребнадзорРоссиянам назвали неожиданный продукт для снижения давленияБритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над нейWP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на ТрампаРоссиянам напомнили о правилах консервирования продуктовРоссиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний столСША выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе БелоруссииТимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в годВ Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутатаСуд прекратил опекунство над Бритни Спирс