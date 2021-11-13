https://ria.ru/20211113/vaktsinatsiya-1758867027.html

В России установили переходный период для вакцинации до 1 февраля

В России установили переходный период для вакцинации до 1 февраля - РИА Новости, 13.11.2021

В России установили переходный период для вакцинации до 1 февраля

В России до 1 февраля будет действовать переходный период, чтобы у людей имелась возможность сделать прививку от коронавируса и получить QR-код. С... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T01:14

2021-11-13T01:14

2021-11-13T01:14

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В России до 1 февраля будет действовать переходный период, чтобы у людей имелась возможность сделать прививку от коронавируса и получить QR-код. С соответствующим заявлением выступила вице-премьер Татьяна Голикова.Россия, отметила вице-премьер, в настоящее время достигла лишь показателя в приблизительно 50% коллективного иммунитета. Власти рассчитывают, что до лета удастся приблизиться к показателю в 80%.Правила по QR-кодам будут действовать до 1 июня 2022 годаQR-законопроектЗаконопроекты о QR-кодах на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях внесли на рассмотрение Государственной думы в минувшую пятницу.Инициатива, исходящая от правительства, предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.Меры о QR-кодах из-за коронавируса не затронут несовершеннолетних.QR-код о вакцинации от коронавируса потребуется и для покупки билетов, и для посадки в поезд или самолет, сообщил министр транспорта Виталий Савельев."Было бы великолепно"Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поддержал инициативу ввести обязательную проверку QR-кодов в транспорте и других общественных местах.По мнению ученого, QR-коды позволят подавить циркуляцию доминирующего в России дельта-штамма коронавируса и предотвратить появление и распространение новых мутаций.ВакцинацияС начала пандемии по всему миру зафиксировали более 251 миллиона случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни, вызванной инфекцией, стали около 5,07 миллиона человек. Тяжелее всего ситуация сложилась в США, Индии и Бразилии.В России за время эпидемии SARS-CoV-2 заразились почти девять миллионов человек, из которых скончались 252,9 тысячи.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211112/vaktsinatsiya-1758806863.html

https://ria.ru/20211112/qr-kod-1758834671.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, татьяна голикова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии