https://ria.ru/20211113/ucheniya-1758913816.html

США провели совместные учения с Украиной, Турцией и Румынией в Черном море

США провели совместные учения с Украиной, Турцией и Румынией в Черном море - РИА Новости, 13.11.2021

США провели совместные учения с Украиной, Турцией и Румынией в Черном море

Ракетный эсминец "Портер" и штабной корабль "Маунт Уитни" ВМС США провели учения с кораблями Турции, Румынии и Украины в международных водах, сообщает... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T15:07

2021-11-13T15:07

2021-11-13T15:07

в мире

украина

сша

турция

румыния

военно-морские силы сша

черное море

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Ракетный эсминец "Портер" и штабной корабль "Маунт Уитни" ВМС США провели учения с кораблями Турции, Румынии и Украины в международных водах, сообщает Минобороны России."Эсминец с управляемым ракетным оружием "Портер" ВМС США, штабной корабль "Маунт Уитни" ВМС США, провели ряд совместных учений с кораблями Турции, Румынии и Украины в международных водах у берегов Румынии и осуществили заход в порт Констанца (Румыния)", - говорится в сообщении.Отмечается, что Минобороны РФ продолжает отслеживать военную активность агрессивного характера со стороны США в Черноморском регионе.

https://ria.ru/20211113/putin-1758888727.html

украина

сша

турция

румыния

черное море

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в мире, украина, сша, турция, румыния, военно-морские силы сша, черное море