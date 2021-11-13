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США провели совместные учения с Украиной, Турцией и Румынией в Черном море
США провели совместные учения с Украиной, Турцией и Румынией в Черном море - РИА Новости, 13.11.2021
США провели совместные учения с Украиной, Турцией и Румынией в Черном море
Ракетный эсминец "Портер" и штабной корабль "Маунт Уитни" ВМС США провели учения с кораблями Турции, Румынии и Украины в международных водах, сообщает... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T15:07
2021-11-13T15:07
2021-11-13T15:07
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Ракетный эсминец "Портер" и штабной корабль "Маунт Уитни" ВМС США провели учения с кораблями Турции, Румынии и Украины в международных водах, сообщает Минобороны России."Эсминец с управляемым ракетным оружием "Портер" ВМС США, штабной корабль "Маунт Уитни" ВМС США, провели ряд совместных учений с кораблями Турции, Румынии и Украины в международных водах у берегов Румынии и осуществили заход в порт Констанца (Румыния)", - говорится в сообщении.Отмечается, что Минобороны РФ продолжает отслеживать военную активность агрессивного характера со стороны США в Черноморском регионе.
https://ria.ru/20211113/putin-1758888727.html
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в мире, украина, сша, турция, румыния, военно-морские силы сша, черное море
США провели совместные учения с Украиной, Турцией и Румынией в Черном море
Корабли ВМС США провели совместные учения с Украиной, Турцией и Румынией в Черном море