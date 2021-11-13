https://ria.ru/20211113/ubiystvo-1758878296.html

Жителю Оренбуржья предъявили обвинение в убийстве жены и ребенка

Жителю Оренбуржья предъявили обвинение в убийстве жены и ребенка - РИА Новости, 13.11.2021

Жителю Оренбуржья предъявили обвинение в убийстве жены и ребенка

Следственные органы Оренбургской области предъявили местному жителю обвинение в убийстве супруги и маленького ребенка, в ходе следственных действий мужчина... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T08:31

2021-11-13T08:31

2021-11-13T14:34

происшествия

оренбургская область

россия

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УФА, 13 ноя – РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области предъявили местному жителю обвинение в убийстве супруги и маленького ребенка, в ходе следственных действий мужчина показал, как совершил преступление, сообщили в СУСК РФ по региону.Ранее сообщалось, что в квартире в селе Кваркино были обнаружены тела 20-летней женщины и ее трехлетнего ребенка. По подозрению в их убийстве был задержан 25-летний отец семейства, который сбежал с места преступления и успел пешком дойти до соседней деревни. При допросе он заявил, что мотивом преступления стала ревность."К настоящему времени фигурант дела допрошен по существу предъявленного обвинения по статье УК РФ "убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", проведена проверка его показаний на месте, в ходе следственных действий обнаружено орудие преступления – нож, получены цифровые записи, являющиеся неопровержимым доказательством причастности задержанного к совершению преступления, перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СУСК РФ по области.На сайте ведомства опубликованы фотографии с места следственных действий, по которым видно, что мужчина показывает следователям, как совершал убийство своей семьи.

https://ria.ru/20211104/perm-1757695012.html

https://ria.ru/20210924/ubiystvo-1751578784.html

оренбургская область

россия

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происшествия, оренбургская область, россия