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Пекин призвал Вашингтон соблюдать обязательства по Тайваньскому вопросу
Пекин призвал Вашингтон соблюдать обязательства по Тайваньскому вопросу - РИА Новости, 13.11.2021
Пекин призвал Вашингтон соблюдать обязательства по Тайваньскому вопросу
Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал Вашингтон соблюдать свои обязательства по тайваньскому... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T08:45
2021-11-13T09:33
в мире
сша
мид кнр
китай
ван и (политик)
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ПЕКИН, 13 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал Вашингтон соблюдать свои обязательства по тайваньскому вопросу и противодействовать попыткам добиться независимости острова, говорится в заявлении на сайте МИД КНР."История и реальность в полной мере доказали, что "независимость Тайваня" представляет собой крупнейшую угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе", - заявил Ван И.По его словам, "если США действительно хотят обеспечить мир в Тайваньском проливе, они должны решительно противостоять любым действиям, направленным на достижение "независимости Тайваня" и строго соблюдать важные обязательства, которые предусмотрены положениями трех совместных китайско-американских коммюнике".Ван И также отметил, что любое потворство и поддержка сил, выступающих за "независимость Тайваня", разрушают мир в Тайваньском проливе и в конечном итоге все будут пожинать то, что посеяли. Он призвал США соблюдать принцип "одного Китая" и не посылать ложных сигналов силам, выступающим за независимость острова.Разговор состоялся в преддверии саммита лидеров двух стран, который намечен на утро 16 ноября по пекинскому времени.
https://radiosputnik.ria.ru/20211109/tayvan-1758315891.html
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в мире, сша, мид кнр, китай, ван и (политик)
08:45 13.11.2021 (обновлено: 09:33 13.11.2021)
 
Пекин призвал Вашингтон соблюдать обязательства по Тайваньскому вопросу

Глава МИД Китая Ван И призвал США соблюдать обязательства по Тайваньскому вопросу

© AP Photo / Kin CheungЛюди c флагами Тайваня и США на митинге по случаю Национального дня Тайваня в Гонконге
Люди c флагами Тайваня и США на митинге по случаю Национального дня Тайваня в Гонконге - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© AP Photo / Kin Cheung
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 13 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал Вашингтон соблюдать свои обязательства по тайваньскому вопросу и противодействовать попыткам добиться независимости острова, говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
"История и реальность в полной мере доказали, что "независимость Тайваня" представляет собой крупнейшую угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе", - заявил Ван И.
По его словам, "если США действительно хотят обеспечить мир в Тайваньском проливе, они должны решительно противостоять любым действиям, направленным на достижение "независимости Тайваня" и строго соблюдать важные обязательства, которые предусмотрены положениями трех совместных китайско-американских коммюнике".
Ван И также отметил, что любое потворство и поддержка сил, выступающих за "независимость Тайваня", разрушают мир в Тайваньском проливе и в конечном итоге все будут пожинать то, что посеяли. Он призвал США соблюдать принцип "одного Китая" и не посылать ложных сигналов силам, выступающим за независимость острова.
Разговор состоялся в преддверии саммита лидеров двух стран, который намечен на утро 16 ноября по пекинскому времени.
Акция протеста в Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 21:42Авторы
Остров раздора: США нарвались на гнев Пекина из-за Тайваня
 
В миреСШАМИД КНРКитайВан И (политик)
 
 
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