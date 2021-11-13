https://ria.ru/20211113/sotrudnichestvo-1758876882.html

В МИД заявили о нежелании соседних с Белоруссией стран сотрудничать

В МИД заявили о нежелании соседних с Белоруссией стран сотрудничать - РИА Новости, 13.11.2021

В МИД заявили о нежелании соседних с Белоруссией стран сотрудничать

Соседние с Белоруссией страны отказываются сотрудничать с Минском по ситуации с мигрантами на границе, заявил журналистам замдиректора Департамента по... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T08:07

2021-11-13T08:07

2021-11-13T09:38

политика

белоруссия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

григорий лукьянцев

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ООН, 13 ноя — РИА Новости. Соседние с Белоруссией страны отказываются сотрудничать с Минском по ситуации с мигрантами на границе, заявил журналистам замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев."Почему-то представители сопредельных с Белоруссией стран наотрез отказываются наладить какое-либо конструктивное взаимодействие с соответствующими правоохранительными органами Белоруссии. То есть если есть проблемы, то их следует решать в диалоге между заинтересованными ведомствами и налаживать конструктивное сотрудничество", — сказал дипломат.На этой неделе Госпогранкомитет республики сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, разбила стихийный лагерь недалеко от КПП "Брузги" на границе с Польшей в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считая прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты, в свою очередь, предпринимали попытки преодолеть заграждения, их останавливали слезоточивым газом. Всего там собрались около двух тысяч человек. Президент Польши ввел в регионе режим ЧП, к охране рубежей привлекли военных.Литва, Латвия и Польша обвиняют Минск в создании миграционного кризиса, белорусские власти отрицают причастность к нему. Александр Лукашенко отметил, что больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, поскольку "из-за санкций Запада на это нет ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211112/migranty-1758632233.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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политика, белоруссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), григорий лукьянцев, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии