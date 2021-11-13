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В МИД заявили о нежелании соседних с Белоруссией стран сотрудничать
В МИД заявили о нежелании соседних с Белоруссией стран сотрудничать - РИА Новости, 13.11.2021
В МИД заявили о нежелании соседних с Белоруссией стран сотрудничать
Соседние с Белоруссией страны отказываются сотрудничать с Минском по ситуации с мигрантами на границе, заявил журналистам замдиректора Департамента по... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T08:07
2021-11-13T09:38
политика
белоруссия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
григорий лукьянцев
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ООН, 13 ноя — РИА Новости. Соседние с Белоруссией страны отказываются сотрудничать с Минском по ситуации с мигрантами на границе, заявил журналистам замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев."Почему-то представители сопредельных с Белоруссией стран наотрез отказываются наладить какое-либо конструктивное взаимодействие с соответствующими правоохранительными органами Белоруссии. То есть если есть проблемы, то их следует решать в диалоге между заинтересованными ведомствами и налаживать конструктивное сотрудничество", — сказал дипломат.На этой неделе Госпогранкомитет республики сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, разбила стихийный лагерь недалеко от КПП "Брузги" на границе с Польшей в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считая прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты, в свою очередь, предпринимали попытки преодолеть заграждения, их останавливали слезоточивым газом. Всего там собрались около двух тысяч человек. Президент Польши ввел в регионе режим ЧП, к охране рубежей привлекли военных.Литва, Латвия и Польша обвиняют Минск в создании миграционного кризиса, белорусские власти отрицают причастность к нему. Александр Лукашенко отметил, что больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, поскольку "из-за санкций Запада на это нет ни денег, ни сил".
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96
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Председатель белорусского Красного креста о помощи женщинам из лагеря беженцев
Некоторые женщины из лагеря беженцев согласились переехать вместе с детьми в более комфортные условия – председатель белорусского общества Красного креста
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политика, белоруссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), григорий лукьянцев, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
08:07 13.11.2021 (обновлено: 09:38 13.11.2021)
 
В МИД заявили о нежелании соседних с Белоруссией стран сотрудничать

Дипломат Лукьянцев заявил о нежелании соседних с Белоруссией стран сотрудничать

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПольские военнослужащие возле заграждения из колючей проволоки у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Польские военнослужащие возле заграждения из колючей проволоки у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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ООН, 13 ноя — РИА Новости. Соседние с Белоруссией страны отказываются сотрудничать с Минском по ситуации с мигрантами на границе, заявил журналистам замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
"Почему-то представители сопредельных с Белоруссией стран наотрез отказываются наладить какое-либо конструктивное взаимодействие с соответствующими правоохранительными органами Белоруссии. То есть если есть проблемы, то их следует решать в диалоге между заинтересованными ведомствами и налаживать конструктивное сотрудничество", — сказал дипломат.
На этой неделе Госпогранкомитет республики сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, разбила стихийный лагерь недалеко от КПП "Брузги" на границе с Польшей в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считая прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты, в свою очередь, предпринимали попытки преодолеть заграждения, их останавливали слезоточивым газом. Всего там собрались около двух тысяч человек. Президент Польши ввел в регионе режим ЧП, к охране рубежей привлекли военных.
Литва, Латвия и Польша обвиняют Минск в создании миграционного кризиса, белорусские власти отрицают причастность к нему. Александр Лукашенко отметил, что больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, поскольку "из-за санкций Запада на это нет ни денег, ни сил".
Ситуация на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
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ПолитикаБелоруссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Григорий ЛукьянцевСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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